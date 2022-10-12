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В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию конфликта на Украине

В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию конфликта на Украине - 12.10.2022 Украина.ру

В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию конфликта на Украине

В Москве ожидают, что на предстоящей в Астане встрече лидеров России и Турции последний выдвинет инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил 12 октября помощник президента России Юрий Ушаков

2022-10-12T18:25

2022-10-12T18:25

2022-10-12T18:25

новости

спецоперация

переговоры

турция

эрдоган

владимир путин

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Как ожидается, 13 октября в столице Казахстана состоится встреча на высшем уровне в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА).Будет важная встреча, к которой, как мне кажется, будет приковано Ушаков предположил, что Эрдоган официально изложит некоторые их предложений, информация о которых появляется в последнее время в СМИ“Там упоминаются различные форматы: Россия, США, ведущие страны Западной Европы. Но это всё пока что не более, чем сообщения в прессе", — заявил он.На прошлой в турецкой газете Milliyet появилась информация о том, что Анкара передала Вашингтону предложение организовать диалог ведущих стран Запада с Россией. По данным журналиста, США восприняли эту идею положительно.Кроме того, в конце сентября Эрдоган во время телефонных переговоров с российским президентом попросил его согласиться на переговоры с Киевом, отметив, что Анкара готова сыграть в этом процессе роль посредника.Обе договорённости, достигнутые ранее Москвой и Киевом после начала российской спецоперации - об экспорте украинского зерна и об обмене пленными - были заключены при посредничестве Турции.

https://ukraina.ru/20220930/1039238082.html

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2022

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новости, спецоперация, переговоры, турция, эрдоган, владимир путин