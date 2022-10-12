Захарова: натовцы создали цифровую мумию Зеленского - 12.10.2022 Украина.ру
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Захарова: натовцы создали цифровую мумию Зеленского
Захарова: натовцы создали цифровую мумию Зеленского - 12.10.2022 Украина.ру
Захарова: натовцы создали цифровую мумию Зеленского
Съемочная группа нескольких британских компаний записала голографическое выступление президента Украины Владимира Зеленского, видеосюжет опубликовали создатели IT-сообщества Founders Forum. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского аватаром в руках коллективного Запада
2022-10-12T17:53
2022-10-12T17:53
новости
владимир зеленский
нато
захарова
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Образ президента Украины Владимира Зеленского конструируется специалистами в области высоких технологий. В июне съемочная группа из британских компаний, специализирующихся на создании трехмерных моделей человека в метавселенной записала голографическое выступление Зеленского. Создатели голограммы заявили, что создали аватар Зеленского для смартфонов и просмотра его выступлений в виртуальной реальности. В соцсетях опубликован видеосюжет о работе специалистов.Захарова считает, что "Саныч вляпался по полной". Британские компании планируют съемки документального фильма об украинском конфликте, который "будет основан на эксклюзивном доступе к президенту Зеленскому". По мнению Захаровой, продемонстрированные технологии позволят записывать от имени Зеленского любые видео, использовать аватар без согласия донора.
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новости, владимир зеленский, нато, захарова
Новости, Владимир Зеленский, НАТО, Захарова

Захарова: натовцы создали цифровую мумию Зеленского

17:53 12.10.2022
 
© скриншотПрезидент Украины Владимир Зеленский записывает обращения
Президент Украины Владимир Зеленский записывает обращения
© скриншот
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Съемочная группа нескольких британских компаний записала голографическое выступление президента Украины Владимира Зеленского, видеосюжет опубликовали создатели IT-сообщества Founders Forum. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского аватаром в руках коллективного Запада
Образ президента Украины Владимира Зеленского конструируется специалистами в области высоких технологий. В июне съемочная группа из британских компаний, специализирующихся на создании трехмерных моделей человека в метавселенной записала голографическое выступление Зеленского. Создатели голограммы заявили, что создали аватар Зеленского для смартфонов и просмотра его выступлений в виртуальной реальности. В соцсетях опубликован видеосюжет о работе специалистов.
"Глупенький Зеленский даже не понял, что натовцы сделали его цифровую мумию, которую будут показывать, выдавая за живого президента Украины, когда решат от него избавиться", - прокомментировала Захарова в телеграм-канале.
Захарова считает, что "Саныч вляпался по полной". Британские компании планируют съемки документального фильма об украинском конфликте, который "будет основан на эксклюзивном доступе к президенту Зеленскому". По мнению Захаровой, продемонстрированные технологии позволят записывать от имени Зеленского любые видео, использовать аватар без согласия донора.
Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:59
Последнее предупреждение. Байден лично пригрозил неблагодарному Зеленскому
 
НовостиВладимир ЗеленскийНАТОЗахарова
 
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