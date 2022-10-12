https://ukraina.ru/20221012/1039670858.html

Захарова: натовцы создали цифровую мумию Зеленского

Захарова: натовцы создали цифровую мумию Зеленского - 12.10.2022 Украина.ру

Захарова: натовцы создали цифровую мумию Зеленского

Съемочная группа нескольких британских компаний записала голографическое выступление президента Украины Владимира Зеленского, видеосюжет опубликовали создатели IT-сообщества Founders Forum. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского аватаром в руках коллективного Запада

2022-10-12T17:53

2022-10-12T17:53

2022-10-12T17:53

новости

владимир зеленский

нато

захарова

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Образ президента Украины Владимира Зеленского конструируется специалистами в области высоких технологий. В июне съемочная группа из британских компаний, специализирующихся на создании трехмерных моделей человека в метавселенной записала голографическое выступление Зеленского. Создатели голограммы заявили, что создали аватар Зеленского для смартфонов и просмотра его выступлений в виртуальной реальности. В соцсетях опубликован видеосюжет о работе специалистов.Захарова считает, что "Саныч вляпался по полной". Британские компании планируют съемки документального фильма об украинском конфликте, который "будет основан на эксклюзивном доступе к президенту Зеленскому". По мнению Захаровой, продемонстрированные технологии позволят записывать от имени Зеленского любые видео, использовать аватар без согласия донора.

https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html

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новости, владимир зеленский, нато, захарова