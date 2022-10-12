https://ukraina.ru/20221012/1039667273.html

Как бороться с украинскими диверсиями. О чём говорили эксперты 12 октября

Как бороться с украинскими диверсиями. О чём говорили эксперты 12 октября - 12.10.2022 Украина.ру

Как бороться с украинскими диверсиями. О чём говорили эксперты 12 октября

Ответ на диверсии должен быть военным: уничтожать ВСУ и инфраструктуру, которая позволяет военной машине страны существовать и функционировать. В целом же... Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T17:48

2022-10-12T17:48

2022-10-12T18:12

эксклюзив

украина

россия

всу

фсб

крымский мост

диверсии

терроризм

кирилл буданов

олег царев

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Ответ на диверсии должен быть военным: уничтожать ВСУ и инфраструктуру, которая позволяет военной машине страны существовать и функционировать. В целом же россиянам нужно привыкать к жизни в новой реальности. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Как бороться с украинскими диверсантамиВ среду ФСБ сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отмечает: несмотря на то, что наши спецслужбы определили Кирилла Буданова организатором этого теракта, не стоит обманываться и считать, что это инициатива украинской стороны.«Это сомнительный источник, но наши пранкеры в разговоре с Сергеем Пашинским выяснили, что все разведывательные и военные акции согласовываются с американцами. Запад давал добро на совершение этого подрыва. Разведка Украины является филиалом западных спецслужб, который заточен именно на эту работу», — заявил Безпалько.Он допускает, что, возможно, нужно ввести военное или чрезвычайное положение хотя бы в приграничных регионах, ввести комендантский час.«Сколько уже было случаев, когда пытались взорвать либо ЛЭП, либо железнодорожное полотно. Это не участие в боевых действиях, но это защита своей собственной территории», — сказал политолог.Ответом на такого рода акции с нашей стороны, продолжил Безпалько, может быть только военный ответ: уничтожать ВСУ и инфраструктуру, которая позволяет военной машине Украины существовать и функционировать.«Очевидно, теперь России не нужно будет идти ни на какие компромиссы и сделки. Потому что их используют не только для того, чтобы обмануть наше руководство и направить зерно не в голодающие регионы, а в сытый Евросоюз, а для совершения терактов на нашей территории, разрушения нашей инфраструктуры и убийств наших людей», — сообщил эксперт.В общем, считает он, России нужно перестраиваться на новые рельсы — нужно учиться жить в новом мире. Так, как было раньше, уже точно не будет, как в отношении нас, так и во всем мире.«Всё может повториться в значительно большем масштабе»Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев оценил результаты российских ракетных ударов по инфраструктуре Украины.Евсеев сказал, что в понедельник Россия вывела из строя примерно 15% энергетической инфраструктуры Украины, во вторник — еще около 10%.«Для Украины это ощутимо. Как бы они ни закольцовывались, их промышленность значительно сократилась. При этом из энергетической системы страны был выбит каскад Каховской ГЭС и Запорожская АЭС, которая давала почти половину атомной энергетики.Когда у них выбито 20-25% объектов энергетики, это не могло не сказаться на энергетическом балансе страны. Они прекратили экспорт электроэнергии, и они были вынуждены приступить к веерным отключениям электричества», — рассказал Евсеев.Также, отметил он, удары наносились не столько по электростанциям, сколько по ТЭЦ, которые помимо электричества вырабатывают воду для отопления: «Людям нужно, чтобы дома было тепло. А если они еще не смогут использовать электрообогреватели, то ситуация становится крайне тяжелой».«Я не говорю, что такая ситуация сейчас в целом по стране, но это уже ощущается. Никто не исключает, что в случае провокаций с украинской стороны Россия повторит удары по разрушению ТЭЦ.Еще мы наносили удары по железнодорожным узлам, в частности в Павлограде. Далее могут последовать удары по другой транспортной инфраструктуре. Многие говорят, что пора разрушить объекты, где меняют колесные пары, например, во Львовской области.То есть все может повториться и в значительно большем масштабе», — заявил эксперт.Жизнь в новой реальностиНародный депутат Украины четырех созывов Олег Царёв призывает жителей России привыкнуть к мысли, что теперь война как явление будет не только по новостям и по телевизору — «она придет в каждый дом, к этому надо быть психологически готовыми».Политик подчеркнул, что у Российской Федерации громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке. Их все защитить невозможно.«Трюк со взрывчаткой они (украинцы) смогут прокручивать где угодно. За Уралом, на наших мостах сибирских, на атомных станциях, на гидроэлектростанциях, с отравлением воды… Где угодно.Мы должны понимать, что ограничений моральных или еще каких-то у Украины не будет. Способов ведения войны, способов доставить нам неприятности — громадное количество. Россия — огромная страна, у нас тысячи километров всевозможных газопроводов, линий передач, подстанций, газовых узлов. В любом месте может произойти диверсия», — предупреждает Царёв.Что касается поля боя, необходимо создать Ставку Главнокомандующего, считает политик.«Такие глобальные операции невозможны без соединения гражданских служб, политических и военных. Причем военных ведомств всех в одном, потому что у каждого — свое руководство», — пояснил Царёв.В целом, уверен он, эту войну придется выигрывать на поле боя, на линии фронта. К этому надо быть готовыми.

https://ukraina.ru/20221012/1039647366.html

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https://ukraina.ru/20221010/1039538880.html

https://ukraina.ru/20221012/1039615956.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, всу, фсб, крымский мост, диверсии, терроризм, кирилл буданов, олег царев, евсеев, богдан безпалько