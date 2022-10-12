https://ukraina.ru/20221012/1039666754.html
Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле - 12.10.2022 Украина.ру
Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали уроженца Мариуполя, который планировал нападение на местный военкомат. Об этом 12 октября сообщили журналисты местного издания TagilCity.ru, ссылаясь на источник в силовых структурах
2022-10-12T17:36
2022-10-12T17:36
2022-10-12T17:36
новости
нижний тагил
дворник
теракт
фсб
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039666569_17:0:1432:796_1920x0_80_0_0_b32750deec915b9dcf23a53eeef2d31a.png
В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего уроженца Мариуполя по подозрению в подготовке теракта. Мужчина планировал собрать взрывное устройство и взорвать в местном военкомате. В Россию он переехал в 2014 году.Задержанный работал в управляющей компании, а также подрабатывал дворником. Компоненты для взрывного устройства он хранил в подсобном помещении. После объявления частичной мобилизации он задумал совершить нападение на военкомат. В соцсетях распространили видеозапись задержания злоумышленника.Мужчина уже пытался провести испытания взрывных устройств в лесу.
https://ukraina.ru/20221012/1039634671.html
нижний тагил
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039666569_194:0:1255:796_1920x0_80_0_0_5f0ecb47d65c76fb09fbd2319274191a.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нижний тагил, дворник, теракт, фсб, мариуполь
Новости, Нижний Тагил, дворник, теракт, ФСБ, Мариуполь
Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали уроженца Мариуполя, который планировал нападение на местный военкомат. Об этом 12 октября сообщили журналисты местного издания TagilCity.ru, ссылаясь на источник в силовых структурах
В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего уроженца Мариуполя по подозрению в подготовке теракта. Мужчина планировал собрать взрывное устройство и взорвать в местном военкомате. В Россию он переехал в 2014 году.
Задержанный работал в управляющей компании, а также подрабатывал дворником. Компоненты для взрывного устройства он хранил в подсобном помещении. После объявления частичной мобилизации он задумал совершить нападение на военкомат. В соцсетях распространили видеозапись задержания злоумышленника.
"Хотел просто сделать фейерверк", - сказал он при задержании. - "Я нахожусь в оппозиции, ну, в политической оппозиции, это могут подтвердить мои страницы в соцсетях. Я этого не скрываю".
Мужчина уже пытался провести испытания взрывных устройств в лесу.