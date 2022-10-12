Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле - 12.10.2022 Украина.ру
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Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле - 12.10.2022 Украина.ру
Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали уроженца Мариуполя, который планировал нападение на местный военкомат. Об этом 12 октября сообщили журналисты местного издания TagilCity.ru, ссылаясь на источник в силовых структурах
2022-10-12T17:36
2022-10-12T17:36
новости
нижний тагил
дворник
теракт
фсб
мариуполь
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В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего уроженца Мариуполя по подозрению в подготовке теракта. Мужчина планировал собрать взрывное устройство и взорвать в местном военкомате. В Россию он переехал в 2014 году.Задержанный работал в управляющей компании, а также подрабатывал дворником. Компоненты для взрывного устройства он хранил в подсобном помещении. После объявления частичной мобилизации он задумал совершить нападение на военкомат. В соцсетях распространили видеозапись задержания злоумышленника.Мужчина уже пытался провести испытания взрывных устройств в лесу.
https://ukraina.ru/20221012/1039634671.html
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60
новости, нижний тагил, дворник, теракт, фсб, мариуполь
Новости, Нижний Тагил, дворник, теракт, ФСБ, Мариуполь

Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле

17:36 12.10.2022
 
© скриншотУроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
© скриншот
Читать в
В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали уроженца Мариуполя, который планировал нападение на местный военкомат. Об этом 12 октября сообщили журналисты местного издания TagilCity.ru, ссылаясь на источник в силовых структурах
В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего уроженца Мариуполя по подозрению в подготовке теракта. Мужчина планировал собрать взрывное устройство и взорвать в местном военкомате. В Россию он переехал в 2014 году.
Задержанный работал в управляющей компании, а также подрабатывал дворником. Компоненты для взрывного устройства он хранил в подсобном помещении. После объявления частичной мобилизации он задумал совершить нападение на военкомат. В соцсетях распространили видеозапись задержания злоумышленника.
"Хотел просто сделать фейерверк", - сказал он при задержании. - "Я нахожусь в оппозиции, ну, в политической оппозиции, это могут подтвердить мои страницы в соцсетях. Я этого не скрываю".
Мужчина уже пытался провести испытания взрывных устройств в лесу.
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Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта в БрянскеВ Брянске сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который пытался заложить самодельное взрывное устройство на складе транспортной компании. Об этом 11 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
 
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