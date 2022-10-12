https://ukraina.ru/20221012/1039666754.html

Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле

Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле - 12.10.2022 Украина.ру

Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали уроженца Мариуполя, который планировал нападение на местный военкомат. Об этом 12 октября сообщили журналисты местного издания TagilCity.ru, ссылаясь на источник в силовых структурах

2022-10-12T17:36

2022-10-12T17:36

2022-10-12T17:36

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нижний тагил

дворник

теракт

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В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего уроженца Мариуполя по подозрению в подготовке теракта. Мужчина планировал собрать взрывное устройство и взорвать в местном военкомате. В Россию он переехал в 2014 году.Задержанный работал в управляющей компании, а также подрабатывал дворником. Компоненты для взрывного устройства он хранил в подсобном помещении. После объявления частичной мобилизации он задумал совершить нападение на военкомат. В соцсетях распространили видеозапись задержания злоумышленника.Мужчина уже пытался провести испытания взрывных устройств в лесу.

https://ukraina.ru/20221012/1039634671.html

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новости, нижний тагил, дворник, теракт, фсб, мариуполь