Украинцам придется сократить потребление электроэнергии на 25% - 12.10.2022 Украина.ру
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Украинцам придется сократить потребление электроэнергии на 25%
Украинцам придется сократить потребление электроэнергии на 25% - 12.10.2022 Украина.ру
Украинцам придется сократить потребление электроэнергии на 25%
Жители Украины должны сократить потребление электричества на 25%, период экономии объявляется с 17 до 22 часов, а также по утрам. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 12 октября на заседании правительства
2022-10-12T17:32
2022-10-12T17:40
новости
денис шмыгаль
электричество
электроэнергия
украина
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Он обратился к украинцам, призвав их уменьшить потребление не только вечером, о чем заявляли накануне, но и по утрам.По его данным, во вторник суммарная экономия за счёт уменьшения потребления составила только 10%. То есть - на 15% меньше необходимого.Ранее 12 октября к гражданам обратились в пресс-службе государственной компании "Укрэнерго" с аналогичной просьбой.В Киевской, Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях происходят вынужденные веерные отключения электричества.
https://ukraina.ru/20221012/1039644739.html
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новости, денис шмыгаль, электричество, электроэнергия, украина
Новости, Денис Шмыгаль, электричество, электроэнергия, Украина

Украинцам придется сократить потребление электроэнергии на 25%

17:32 12.10.2022 (обновлено: 17:40 12.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Жители Украины должны сократить потребление электричества на 25%, период экономии объявляется с 17 до 22 часов, а также по утрам. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 12 октября на заседании правительства
Украина должна сократить энергопотребление на 25%, чтоб не было необходимости в веерных отключениях.
Он обратился к украинцам, призвав их уменьшить потребление не только вечером, о чем заявляли накануне, но и по утрам.
По его данным, во вторник суммарная экономия за счёт уменьшения потребления составила только 10%. То есть - на 15% меньше необходимого.
Ранее 12 октября к гражданам обратились в пресс-службе государственной компании "Укрэнерго" с аналогичной просьбой.
В Киевской, Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях происходят вынужденные веерные отключения электричества.
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