https://ukraina.ru/20221012/1039666200.html

Украинцам придется сократить потребление электроэнергии на 25%

Украинцам придется сократить потребление электроэнергии на 25% - 12.10.2022 Украина.ру

Украинцам придется сократить потребление электроэнергии на 25%

Жители Украины должны сократить потребление электричества на 25%, период экономии объявляется с 17 до 22 часов, а также по утрам. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 12 октября на заседании правительства

2022-10-12T17:32

2022-10-12T17:32

2022-10-12T17:40

новости

денис шмыгаль

электричество

электроэнергия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101633/38/1016333864_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_ef6593c4b78bd2dc428d28c87b9c110b.jpg

Он обратился к украинцам, призвав их уменьшить потребление не только вечером, о чем заявляли накануне, но и по утрам.По его данным, во вторник суммарная экономия за счёт уменьшения потребления составила только 10%. То есть - на 15% меньше необходимого.Ранее 12 октября к гражданам обратились в пресс-службе государственной компании "Укрэнерго" с аналогичной просьбой.В Киевской, Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях происходят вынужденные веерные отключения электричества.

https://ukraina.ru/20221012/1039644739.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, денис шмыгаль, электричество, электроэнергия, украина