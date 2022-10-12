Подмосковная "Игла", эстонский транзит, дворник-бомбист: ФСБ срывает планы украинских диверсантов - 12.10.2022 Украина.ру
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Подмосковная "Игла", эстонский транзит, дворник-бомбист: ФСБ срывает планы украинских диверсантов
Подмосковная "Игла", эстонский транзит, дворник-бомбист: ФСБ срывает планы украинских диверсантов - 12.10.2022 Украина.ру
Подмосковная "Игла", эстонский транзит, дворник-бомбист: ФСБ срывает планы украинских диверсантов
В среду, 12 октября, ФСБ сообщила первые подробности о расследовании теракта на Крымском мосту. В этот же день стало известно о двух украинских диверсантах,... Украина.ру, 12.10.2022
2022-10-12T17:30
2022-10-12T17:42
эксклюзив
украина
крым
теракт
крымский мост
взрыв
брянск
московская область
россия
фсб
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В среду, 12 октября, ФСБ сообщила первые подробности о расследовании теракта на Крымском мосту. В этот же день стало известно о двух украинских диверсантах, которые готовили теракты в Брянской области и Подмосковье.Расследование в КрымуТеракт в Крыму на мосту через Керченский пролив произошел в минувшую субботу, 8 октября. Начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль взорвался утром, во время проезда на мосту. Четыре человека погибли.Согласно сообщению Центра общественных связей ФСБ, организатором теракта в Крыму является начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. В качестве исполнителей выступили кадровые сотрудники ГУР, а также привлеченная агентура.Отмечается, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.Груз был отправлен в начале августа из Одессы морем в болгарский Русе. Соответствующий контракт был заключен между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S. A. (Русе).К переправке груза были привлечены: граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и Роман Иванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван, а также гражданин Армении Артур Терчанян (1985).Российскую границу груз пересек 4 октября через Грузию (пункт пропуска «Верхний Ларс») на грузовике DAF с грузинской регистрацией. Через два дня груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае.На следующий день, 7 октября, при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злобы (1987) и еще 5 установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем — несуществующая фирма в Крыму.В этот же день палеты были загружены в грузовик гражданина РФ Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв.По всему маршруту груз отслеживал и контролировал операцию сотрудник ГУР, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в сети, так и зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Владимировича Андрейченко (1988) из Кременчуга (Полтавская область).В ФСБ отметили, что расследование теракта на Крымском мосту продолжается.Факты российского расследования прокомментировали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В эфире телеканала «Суспільне» представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов назвал «ерундой» всю деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ.Транзитом из ЭстонииКроме публикации деталей расследования по взрыву в Крыму, ФСБ в этот же день сообщила о задержании двух диверсантов с Украины, которые готовили теракты в Брянске и Подмосковье.Оба этих случая объединяет не только общий организатор — украинские спецслужбы, — но и одинаковый способ появления диверсантов в России — через Эстонию.Отмечается, что 55-летний гражданин Украины прибыл на российскую пограничную территорию, где он нашел заранее приготовленный украинской агентурой схрон с компонентами взрывных устройств. На съемной квартире он собрал взрывное устройство, затем провел разведку на складе одной транспортной компании с целью заложить бомбу и подорвать.Целью теракта должен был стать один из транспортно-логистических терминалов Брянска.Злоумышленника задержали на остановке общественного транспорта. Силовики нашли в его рюкзаке коробку, обернутую пищевой пленкой.Подозреваемый заключен под стражу. Заведено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт &lt;...&gt; взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы».«Игла» в Подмосковье и задержание в Нижнем ТагилеВ Московской области сотрудники ФСБ задержали 50-летнего гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Мужчина приехал в Россию также через Эстонию из Киева. В тайнике в багажнике автомобиля он привез два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла».Что должно было стать целью террориста, не сообщается. Предположительно он собирался поразить из ПЗРК самолет.Задержанный действовал по заданию СБУ. Ракетные комплексы, средства связи с кураторами на Украине изъяли.По статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой» возбудили уголовное дело. Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием.Под вечер также стало известно о еще одном задержании, на этот раз в Нижнем Тагиле Свердловской области. Там в поле зрения спецслужб попал 59-летний выходец с Украины. По сообщению ФСБ, он планировал взорвать местный военкомат. Известно, что мужчина в 2014 году перебрался в Россию, устроившись дворником в одну из больниц. Дома у него найдены вещества для изготовления взрывчатки.В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины. По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
https://ukraina.ru/20221012/1039653287.html
https://ukraina.ru/20221012/1039660339.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, украина, крым, теракт, крымский мост, взрыв, брянск, московская область, россия, фсб, гур моу, кирилл буданов
Эксклюзив, Украина, Крым, теракт, Крымский мост, взрыв, Брянск, Московская область, Россия, ФСБ, ГУР МОУ, Кирилл Буданов

Подмосковная "Игла", эстонский транзит, дворник-бомбист: ФСБ срывает планы украинских диверсантов

17:30 12.10.2022 (обновлено: 17:42 12.10.2022)
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
В среду, 12 октября, ФСБ сообщила первые подробности о расследовании теракта на Крымском мосту. В этот же день стало известно о двух украинских диверсантах, которые готовили теракты в Брянской области и Подмосковье.
Расследование в Крыму
Теракт в Крыму на мосту через Керченский пролив произошел в минувшую субботу, 8 октября. Начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль взорвался утром, во время проезда на мосту. Четыре человека погибли.
Согласно сообщению Центра общественных связей ФСБ, организатором теракта в Крыму является начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. В качестве исполнителей выступили кадровые сотрудники ГУР, а также привлеченная агентура.
Отмечается, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.
Груз был отправлен в начале августа из Одессы морем в болгарский Русе. Соответствующий контракт был заключен между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S. A. (Русе).
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
15:39
"Должны быть ликвидированы". Эксперты и политики о расследовании теракта на Крымском мосту
К переправке груза были привлечены: граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и Роман Иванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван, а также гражданин Армении Артур Терчанян (1985).
Российскую границу груз пересек 4 октября через Грузию (пункт пропуска «Верхний Ларс») на грузовике DAF с грузинской регистрацией. Через два дня груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае.
На следующий день, 7 октября, при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злобы (1987) и еще 5 установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем — несуществующая фирма в Крыму.
В этот же день палеты были загружены в грузовик гражданина РФ Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв.
Крымский мост
17:03
Мосты, нефть и газ. Как и зачем пытаются вывести из строя объекты российской инфраструктуры
По всему маршруту груз отслеживал и контролировал операцию сотрудник ГУР, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в сети, так и зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Владимировича Андрейченко (1988) из Кременчуга (Полтавская область).
В ФСБ отметили, что расследование теракта на Крымском мосту продолжается.
Факты российского расследования прокомментировали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В эфире телеканала «Суспільне» представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов назвал «ерундой» всю деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ.
Транзитом из Эстонии
Кроме публикации деталей расследования по взрыву в Крыму, ФСБ в этот же день сообщила о задержании двух диверсантов с Украины, которые готовили теракты в Брянске и Подмосковье.
Оба этих случая объединяет не только общий организатор — украинские спецслужбы, — но и одинаковый способ появления диверсантов в России — через Эстонию.
Отмечается, что 55-летний гражданин Украины прибыл на российскую пограничную территорию, где он нашел заранее приготовленный украинской агентурой схрон с компонентами взрывных устройств. На съемной квартире он собрал взрывное устройство, затем провел разведку на складе одной транспортной компании с целью заложить бомбу и подорвать.
Целью теракта должен был стать один из транспортно-логистических терминалов Брянска.

«Изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ», — говорится в распространенном сообщении.

Злоумышленника задержали на остановке общественного транспорта. Силовики нашли в его рюкзаке коробку, обернутую пищевой пленкой.
Подозреваемый заключен под стражу. Заведено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт <...> взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы».
«Игла» в Подмосковье и задержание в Нижнем Тагиле
В Московской области сотрудники ФСБ задержали 50-летнего гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Мужчина приехал в Россию также через Эстонию из Киева. В тайнике в багажнике автомобиля он привез два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла».
Что должно было стать целью террориста, не сообщается. Предположительно он собирался поразить из ПЗРК самолет.
Задержанный действовал по заданию СБУ. Ракетные комплексы, средства связи с кураторами на Украине изъяли.
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в Московском регионе
ФСБ РФ предотвратила теракт в Московском регионе
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
ФСБ РФ предотвратила теракт в Московском регионе
По статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой» возбудили уголовное дело. Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием.
Под вечер также стало известно о еще одном задержании, на этот раз в Нижнем Тагиле Свердловской области. Там в поле зрения спецслужб попал 59-летний выходец с Украины. По сообщению ФСБ, он планировал взорвать местный военкомат.
Известно, что мужчина в 2014 году перебрался в Россию, устроившись дворником в одну из больниц. Дома у него найдены вещества для изготовления взрывчатки.
В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.
По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:31
Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов о том, кто виноват в трагедии на Крымском мосту и что делать дальше
 
ЭксклюзивУкраинаКрымтерактКрымский моствзрывБрянскМосковская областьРоссияФСБГУР МОУКирилл Буданов
 
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