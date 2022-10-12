https://ukraina.ru/20221012/1039665046.html

"Знаю, во имя чего я это делаю": выжившая после покушения ректор Херсонского университета

"Знаю, во имя чего я это делаю": выжившая после покушения ректор Херсонского университета - 12.10.2022 Украина.ру

"Знаю, во имя чего я это делаю": выжившая после покушения ректор Херсонского университета

В эфире Украина.ру ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина рассказала подробности покушения на свою жизнь, о своем состоянии сегодня,... Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T17:17

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В эфире Украина.ру ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина рассказала подробности покушения на свою жизнь, о своем состоянии сегодня, почему поспешила приступить к работе, а также о том, что изменилось в университете при России и о настроениях в регионе:01:57 — Ровно месяц назад, 12 сентября, было совершено покушение на нашу собеседницу: о том, как это произошло, об операциях, контузии и последствиях;04:48 — Не боится ли ректор давать интервью российскому СМИ?05:50 — О погибшем охраннике Татьяны Томилиной;10:00 — Как жители Херсона реагируют на работу ПВО?11:20 — Как сегодня жители региона относятся к украинскому террору?13:38 — Жизнь университета при России: бюджетные места, прирост студентов и популярные направления.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого более 80% жителей данных регионов выразили желание стать гражданами Российской Федерации.В начале октября Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского — продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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