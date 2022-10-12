https://ukraina.ru/20221012/1039664716.html

У НАТО не хватает оружия: что говорили об Украине в мире 12 октября

У НАТО не хватает оружия: что говорили об Украине в мире 12 октября - 12.10.2022 Украина.ру

У НАТО не хватает оружия: что говорили об Украине в мире 12 октября

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T17:27

2022-10-12T17:27

2022-10-12T18:31

эксклюзив

украина

нато

оружие

германия

танки

италия

владимир зеленский

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Обещания НАТО для Киева нужно делить минимум на дваПеред началом заседания министров обороны стран НАТО при участии главы оборонного ведомства Украины Алексея Резникова в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом в военной помощи Киеву для НАТО теперь будет поставка систем ПВО для защиты гражданских объектов.«Союзники уже поставляли системы ПВО, но нужно больше, нужны различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронов, разные системы для реализации разных задач. Украина – большая страна с большим количеством городов, нам необходимо расширить масштабы поставок", – сказал Столтенберг.По его словам, министры обороны стран НАТО обсудят варианты восполнения запасов вооружений, значительно сократившихся из-за поставок Украине. Генсек НАТО заверил, что у альянса есть все необходимые механизмы, в том числе механизм планирования, для формирования заказов на долгосрочную перспективу.Однако, как рассказал газете Financial Times западный чиновник, пожелавший остаться неизвестным, не всё так гладко: страны НАТО не могут найти достаточного количества систем ПВО для обеспечения потребностей Украины из-за недостатка производственных мощностей. А некоторые страны сами на протяжении нескольких лет сами сталкиваются с задержками в поставках систем ПВО для собственных нужд.Германия поставляет Украине оружие, но сомнительного качестваАмериканское издание Military Watch Magazine рассказывает о проблемах в сфере обороны Германии и Украины, возникших за время проведения российской военной спецоперации.Киев регулярно критикует Берлин за недостаточные объёмы военной помощи, на что немецкие политики, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Бундесвера Кристину Ламбрехт, сообщали: Германия передала всё, что могла.Из опубликованного накануне доклада уполномоченной Бундестага по вопросам обороны Эвы Хёгль следует, что арсенала вооружённых сил ФРГ недостаточно для поддержания даже ограниченного конфликта: если разразится большая война, боеприпасы в стране закончатся всего через 48 часов непрерывных боёв."Украинские источники жаловались на сомнительное качество и быстрый износ немецких вооружений. Ранее по опыту использования немецких танков аналогичные опасения высказывали турецкие чиновники. Насчёт отправки на Украину танков Leopard 2 Берлин ещё сомневается, несмотря на давление союзников. Однако отзывы после использования этой платформы в Турции против "Исламского государства"* и курдских ополченцев в Сирии и Ираке породили слухи о несоответствии танка заявленным характеристикам и посеяли сомнения в немецком ВПК. А многочисленные потери техники против российских войск подмочили его репутацию ещё сильнее", – добавляет Military Watch Magazine.Италия – против заблуждений об УкраинеИтальянский специалист в области социологии терроризма, автор книги "Украина. Критика международной политики" Алессандро Орсини, анонсируя выпуск ток-шоу на телеканале Rai со своим участием, написал в соцсети: "Новые удары российских сил на Украине ещё раз продемонстрировали, что Россия использует лишь малую часть своего военного потенциала, но западная пропаганда хочет заставить нас поверить, что Россия истощила все свои силы, чтобы подтолкнуть людей поддержать политику войны западного блока, во главе которого стоит Байден".В опубликованном отрывке программы эксперт подчеркнул, что бесконечное накачивание Украины оружием не ведёт к мирному разрешению. Кроме того, Орсини обращает внимание, что западные СМИ вводят общественность в заблуждение, что все жители Украины поддерживают президента страны Владимира Зеленского, и напомнил, как официальный Киев на протяжении нескольких лет уничтожал русскоговорящее население – "тех, кто с исторической и культурной точек зрения считают себя русскими".За свою позицию по украинскому вопросу, которую с самого начала военной спецоперации РФ выражал открыто, Орсини подвергался критике, его заклеймили сторонником российских властей. Более того, профессора уволили из Свободного международного университета социальных исследований имени Гуидо Карли (LUIS), где он основал кафедру международной безопасности. Ряд политиков требовали запретить Орсини участвовать в телепроектах, но его по-прежнему приглашают в качестве постоянного гостя на ток-шоу "Карт-бланш".* запрещённая в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20221011/1039624634.html

https://ukraina.ru/20220917/1038822114.html

https://ukraina.ru/20220825/1038075737.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, нато, оружие, германия, танки, италия, владимир зеленский