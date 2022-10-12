https://ukraina.ru/20221012/1039664403.html
В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву
В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву - 12.10.2022 Украина.ру
В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву
Германия передаст Украине в ближайшие недели новые гаубицы PzH2000 и РСЗО Mars II, об этом 12 октября сообщает на официальном сайте пресс-служба Минобороны Германии
2022-10-12T17:20
2022-10-12T17:20
2022-10-12T17:20
новости
германия
спецоперация
украина
военная помощь
рсзо
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Также в среду министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что системы ПВО IRIS-T прибыли из Германии на Украину. Речь идет о первом из четырех обещанных комплексов.Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заверила, что остальные три комплекса будут поставлены Украине в 2023 году.По словам председателя комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева, это оружие никак не повлияет на ход СВО.
https://ukraina.ru/20221012/1039663580.html
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039289520_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_defa2b6f405b7a812e278406b9be4950.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, спецоперация, украина, военная помощь, рсзо
Новости, Германия, Спецоперация, Украина, военная помощь, РСЗО
В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву
Германия передаст Украине в ближайшие недели новые гаубицы PzH2000 и РСЗО Mars II, об этом 12 октября сообщает на официальном сайте пресс-служба Минобороны Германии
Также в среду министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что системы ПВО IRIS-T прибыли из Германии на Украину. Речь идет о первом из четырех обещанных комплексов.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заверила, что остальные три комплекса будут поставлены Украине в 2023 году.
По словам председателя комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева, это оружие никак не повлияет на ход СВО.