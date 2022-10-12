https://ukraina.ru/20221012/1039664403.html

В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву

В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву - 12.10.2022 Украина.ру

В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву

Германия передаст Украине в ближайшие недели новые гаубицы PzH2000 и РСЗО Mars II, об этом 12 октября сообщает на официальном сайте пресс-служба Минобороны Германии

2022-10-12T17:20

2022-10-12T17:20

2022-10-12T17:20

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Также в среду министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что системы ПВО IRIS-T прибыли из Германии на Украину. Речь идет о первом из четырех обещанных комплексов.Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заверила, что остальные три комплекса будут поставлены Украине в 2023 году.По словам председателя комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева, это оружие никак не повлияет на ход СВО.

https://ukraina.ru/20221012/1039663580.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, спецоперация, украина, военная помощь, рсзо