В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву - 12.10.2022 Украина.ру
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В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву
В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву - 12.10.2022 Украина.ру
В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву
Германия передаст Украине в ближайшие недели новые гаубицы PzH2000 и РСЗО Mars II, об этом 12 октября сообщает на официальном сайте пресс-служба Минобороны Германии
2022-10-12T17:20
2022-10-12T17:20
новости
германия
спецоперация
украина
военная помощь
рсзо
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Также в среду министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что системы ПВО IRIS-T прибыли из Германии на Украину. Речь идет о первом из четырех обещанных комплексов.Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заверила, что остальные три комплекса будут поставлены Украине в 2023 году.По словам председателя комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева, это оружие никак не повлияет на ход СВО.
https://ukraina.ru/20221012/1039663580.html
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452
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новости, германия, спецоперация, украина, военная помощь, рсзо
Новости, Германия, Спецоперация, Украина, военная помощь, РСЗО

В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву

17:20 12.10.2022
 
© Twitter / ZMiSTКристина Ламбрехт в Одессе
Кристина Ламбрехт в Одессе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Twitter / ZMiST
Читать в
Германия передаст Украине в ближайшие недели новые гаубицы PzH2000 и РСЗО Mars II, об этом 12 октября сообщает на официальном сайте пресс-служба Минобороны Германии
Также в среду министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что системы ПВО IRIS-T прибыли из Германии на Украину. Речь идет о первом из четырех обещанных комплексов.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заверила, что остальные три комплекса будут поставлены Украине в 2023 году.
По словам председателя комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева, это оружие никак не повлияет на ход СВО.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:59
Глава Пентагона назвал точную сумму военной помощи Украине с начала СВООбщий объем военной помощи США Киеву с момента начала СВО достиг 16,8 миллиарда долларов, заявил 12 октября на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин
 
НовостиГерманияСпецоперацияУкраинавоенная помощьРСЗО
 
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