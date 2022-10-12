https://ukraina.ru/20221012/1039663580.html

Глава Пентагона назвал точную сумму военной помощи Украине с начала СВО

Глава Пентагона назвал точную сумму военной помощи Украине с начала СВО - 12.10.2022 Украина.ру

Глава Пентагона назвал точную сумму военной помощи Украине с начала СВО

Общий объем военной помощи США Киеву с момента начала СВО достиг 16,8 миллиарда долларов, заявил 12 октября на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин

2022-10-12T16:59

2022-10-12T16:59

2022-10-12T16:59

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Ранее он сообщал, что США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву. Среди союзников он называл страны Евросоюза и Филиппины.Глава оборонного ведомства США добавил, что это включает как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.Также недавно стало известно, что по оценке офицера военной разведки США Джозефа Донато, из-за трудностей американского оборонного сектора зимой возникнут перебои поставок вооружения.Более того, американские эксперты сомневаются в том, что США смогут выделить Украине новейшие системы ПВО, как обещал Байден, сказано в материале Newsweek.

https://ukraina.ru/20221012/1039658294.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, пентагон, ллойд остин, военная помощь