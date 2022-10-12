Глава Пентагона назвал точную сумму военной помощи Украине с начала СВО - 12.10.2022 Украина.ру
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Глава Пентагона назвал точную сумму военной помощи Украине с начала СВО
Глава Пентагона назвал точную сумму военной помощи Украине с начала СВО - 12.10.2022 Украина.ру
Глава Пентагона назвал точную сумму военной помощи Украине с начала СВО
Общий объем военной помощи США Киеву с момента начала СВО достиг 16,8 миллиарда долларов, заявил 12 октября на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин
2022-10-12T16:59
2022-10-12T16:59
новости
сша
пентагон
ллойд остин
военная помощь
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Ранее он сообщал, что США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву. Среди союзников он называл страны Евросоюза и Филиппины.Глава оборонного ведомства США добавил, что это включает как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.Также недавно стало известно, что по оценке офицера военной разведки США Джозефа Донато, из-за трудностей американского оборонного сектора зимой возникнут перебои поставок вооружения.Более того, американские эксперты сомневаются в том, что США смогут выделить Украине новейшие системы ПВО, как обещал Байден, сказано в материале Newsweek.
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новости, сша, пентагон, ллойд остин, военная помощь
Новости, США, Пентагон, Ллойд Остин, военная помощь

Глава Пентагона назвал точную сумму военной помощи Украине с начала СВО

16:59 12.10.2022
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP / Alex Brandon
Читать в
Общий объем военной помощи США Киеву с момента начала СВО достиг 16,8 миллиарда долларов, заявил 12 октября на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин
Ранее он сообщал, что США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву. Среди союзников он называл страны Евросоюза и Филиппины.
Глава оборонного ведомства США добавил, что это включает как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.
Также недавно стало известно, что по оценке офицера военной разведки США Джозефа Донато, из-за трудностей американского оборонного сектора зимой возникнут перебои поставок вооружения.
Более того, американские эксперты сомневаются в том, что США смогут выделить Украине новейшие системы ПВО, как обещал Байден, сказано в материале Newsweek.
16:00
"Погружение во тьму", российские энергоресурсы, помощь Запада. Главное на Украине на 16:00 12 октября
 
НовостиСШАПентагонЛлойд Остинвоенная помощь
 
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