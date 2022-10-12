https://ukraina.ru/20221012/1039659275.html

"Вижу. Атакуем!". Как погиб первый дважды герой Советского Союза

"Вижу. Атакуем!". Как погиб первый дважды герой Советского Союза - 12.10.2022 Украина.ру

"Вижу. Атакуем!". Как погиб первый дважды герой Советского Союза

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T16:00

2022-10-12T16:00

2022-10-12T16:00

история

авиация

днепропетровская область

великая отечественная война

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12 октября 1912 года в селе Голубовка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии (с 1926 г. Днепропетровской области) родился Григорий Пантелеевич Кравченко – первый дважды Герой Советского Союза. Всё детство он мечтал стать агрономом, но в результате стал лётчиком, а к 30 годам, даже генерал-лейтенантом авиации.Путь в небоКрестьянская семья Кравченко жила бедно, кроме Гриши были ещё два старших брата Федор и Иван, два младших: Федор-младший и Иван-младший и две младшие сестры Анна и Ольга. В поисках лучшей жизни в 1914 году Кравченки переехали на юг Сибири, в село Пахомовка Павлодарской области (в настоящее время – территория Казахстана). Почти сразу же отца Григория, Пантелея Никитича, забрали на фронт Первой Мировой войны. В 1917 году он вернулся домой инвалидом.В мае 1923 года семья перебралась в Курганскую область село Звериноголовское. Здесь Григорий пошёл в начальную школу, но учился только зимой, а летом работал помощником пастуха.В 16 лет Кравченко окончил школу крестьянской молодежи и поступил в Пермский землеустроительный техникум, который вскоре перевели в Москву. Однако проучился он в нём всего год – вмешался его величество случай.Однажды ребят повезли в Ленинград на экскурсию и здесь, взобравшись на колоннаду Исаакиевского собора, Григория просто заворожил вид города с высоты. Поэтому когда зимой 1931 года опубликовали обращение IX-го съезда ВЛКСМ с призывом: "Комсомолец - на самолёт!", Григорий воспринял его, как личное обращение. Не откладывая ни дня, он подал заявление с просьбой направить его в авиацию. По спецнабору ЦК ВКП(б) в мае Кравченко направили в знаменитую 1-ю военную школу летчиков им. тов. Мясникова в Каче под Севастополем.Здесь Григорий освоил пилотирование самолётов У-1 и Р-1. Всю учебную программу он прошёл за 11 месяцев и выпустился с отличием. Как отличнику, ему предложили остаться на год лётчиком-инструктором.120-й Герой Советского СоюзаС 1933 года по 1934 год Григорий Кравченко служил в 403-й истребительно-авиационной бригаде. Здесь Григорий быстро освоил истребители И-3, И-4, И-5. В служебной аттестации отмечалась высокая квалификация Кравченко и как пилота и как техника. Затем Григория перевели под Москву в 116-ю истребительную эскадрилью особого назначения. Вскоре Кравченко назначили командиром звена.Эскадрилья выполняла спецзадания НИИ ВВС РККА – лётчики в самых сложных условиях испытывали новые самолёты и авиационные приборы.Однажды Кравченко во время испытаний, чтобы проверить свою машину на перегрузки, в одном вылете за 140 минут совершил 480 фигур высшего пилотажа. Пилоты вели тренировочные воздушные бои, учились групповой слётанности, овладевали техникой высшего пилотажа, искали новые способы боевого применения истребителей, испытывали новые вооружения. Григорий участвовал в испытаниях динамореактивной авиационной пушки Курчевского АПК-4бис, которую установили на истребителях И-Z.13 марта 1938 года Григория командировали в Китай, где шла война с японцами. Подразделение, в котором он воевал, базировалось в районе Наньчана. 29 апреля в небе над Ханькоу состоялось боевое крещение лётчика. На этот мирный город свершили налёт 54 японских самолета. Советские пилоты уничтожили 21: 12 бомбардировщиков и 9 истребителей, наши потери составили 2 самолёта. Всего за время командировки Кравченко совершил 76 боевых вылетов, провел 8 воздушных боёв, лично сбил 3 бомбардировщика и 1 истребитель, но и сам дважды был сбит. 24 августа, провоевав полгода, Григорий вернулся в Москву, уже в ноябре его наградили орденом Красного Знамени.В конце декабря 1938 года Кравченко, минуя одну ступень, присвоили внеочередное звание майора. Он продолжил службу лётчика-испытателя, в декабре 1938 – январе 1939-го испытывал истребитель И-16 тип 10 с крылом "М", в феврале-марте – И-16 тип 17, провёл ряд испытаний истребителей И-153 и ДИ-6.22 февраля 1939 года "За образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленное геройство" Григорию Пантелеевичу присвоили звание Героя Советского Союза – 120-му в стране.Первый дважды ГеройЧерез три месяца с Центрального аэродрома им. Фрунзе Григорий Кравченко вместе с группой, состоявшей из 48 имевших боевой опыт летчиков и инженеров, на трёх транспортных самолетах "Дуглас" вылетел по маршруту Москва - Свердловск - Омск - Красноярск - Иркутск – Чита. Конечным пунктом назначения был Халхин-Гол, где в это время наша армия и союзные монголы вели бои с японскими интервентами. Провожал группу сам маршал Климент Ворошилов. Он запретил вылет, пока для всех не доставили парашюты.2 июня Кравченко прибыл в Монголию, где его назначили советником в 22-й истребительный авиаполк (ИАП). После гибели в бою командира полка, а затем и его помощника, командование принял Григорий Пантелеевич. 20 августа 1939 года началась операция по окружению японской группировки.Всего в ходе боев у реки Халхин-Гол с 20 июня по 15 сентября 1939 года полк Кравченко произвел 7 514 вылетов, уничтожил 262 вражеских самолёта, 2 аэростата, много техники и живой силы. Сам майор провёл 8 воздушных боев, сбил 3 самолета лично и 4 в группе. Он тоже был не единожды сбит, и один раз возвращался на свой аэродром целых три дня.29 августа Кравченко стал первым в истории СССР дважды Героем Советского Союза.12 сентября все "монголы"-Герои Советского Союза на двух транспортных самолётах вылетели из района реки Халхин-Гол в Москву. Здесь их встретили представители Главного штаба ВВС и родные, в Центральном Доме Красной Армии состоялся торжественный обед. В зале прибывших встретил маршал Ворошилов и посадил героев за стол рядом с собой.Самый молодой советский генералСразу после приёма Кравченко вылетел в Киев, чтобы принять участие в освобождении Западной Украины. Как офицера, имеющего боевой опыт, его назначили советником командира авиадивизии.После окончания боевых действий майора отозвали из Киевского военного округа и назначили начальником отдела истребительной авиации Главного управления ВВС РККА. Георгию Пантелеевичу выделили в Москве квартиру на Большой Калужской улице (ныне Ленинский проспект). После этого родителей, младшего брата и сестру Кравченко перевёз к себе.4 ноября 1939 года в Кремле состоялось первое вручение медали "Золотая Звезда", которую учредили сильно позже учреждения звания "Героя" – 1 августа 1939 года. На приёме присутствовали 65 Героев Советского Союза. Первым для награждения вызвали Григория Кравченко. Председатель ЦИК СССР Михаил Иванович Калинин вручил ему две медали "Золотая Звезда", в т. ч. вторую медаль, на которой красовался № 1.Через три дня Кравченко, как выдающемуся летчику, на ноябрьском параде оказали честь вести над Красной площадью традиционную пилотажную пятерку истребителей. Вечером состоялся торжественный приём участников парада, на котором Сталин поздравил пилотов с наградами.В конце ноября Кравченко отдыхал с родителями в санатории в Сочи, когда пришло сообщение о начале "Зимней войны" с Финляндией. Он тут же подал прошение отправить его на фронт, где принял командование авиабригадой.В декабре Григорию Пантелеевичу присвоили звание полковника, 19 января 1940 года наградили вторым орденом Красного Знамени, а ровно через месяц произвели в комбриги.Звание это было равноценно генеральскому, то есть 28-летний лётчик стал самым молодым генералом в стране. 5 июня в связи с введением для высшего командного состава РККА генеральских званий Кравченко присвоили воинское звание генерал-лейтенанта авиации.После Зимней войны новоиспечённый генерал организовывал в Прибалтике авиабазы, а с июля стал командовать ВВС Прибалтийского особого военного округа. 23 ноября он поступил на Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава (КУВНАС) Красной Армии при Военной академии Генштаба.От Киева до Москвы и ЛенинградаВ марте 1941 года, по окончании курсов, Кравченко назначили командиром 64-й истребительно-авиационной дивизии (ИАД) Киевского Особого военного округа, которой он командовал вплоть до начала Великой Отечественной войны.22 июня – в день начала боевых действий – из-за постигшей нашу авиацию в Белоруссии катастрофы, генерала назначили командиром 11-й смешанной авиадивизией (САД) Западного фронта.Дивизия понесла огромные потери – из 208 самолетов уцелело лишь 72, личный состав, бросая всё, что нельзя было взять с собой, отходил на восток. Остатки авиаполков находились на разных аэродромах, без надежной связи, не было транспорта для переброски в тыл батальонов аэродромного обслуживания, горючего, боеприпасов.В таком состоянии Григорий Кравченко и принял дивизию, однако привести в порядок в силу объективных причин не смог.В конце ноября 1941 года в районе Ряжска под его командованием сформировали Резервную авиагруппу (РА) численностью 40 самолетов. Её ядром стала 11-я САД. Группа предназначалась для поддержки наземных войск, отражавших удары 2-й немецкой танковой армии, рвущейся к Москве с юга. Вместе с частями дальнебомбардировочной авиации пилоты Кравченко действовали против частей противника, развивавшего наступление на Михайлов и Павелец.В начале декабря группу перебазировали в район Скопина и Новомосковска, где она вела боевые действия уже по немецким войскам, наступавшими на Москву в районе Тулы и Малоярославца.Весной 1942 началось формирование 215-й иад, командовать которой назначили Григория ПантелеевичаВ начале 1943-го года дивизию Кравченко, перебросили на Волховский фронт, где она выполняла задачи по обеспечению войск при прорыве блокады Ленинграда в рамках операции "Искра". С 12 по 18 января лётчики дивизии провели 70 воздушных боёв, сбили 48 немецких истребителей и 9 бомбардировщиков.Последний бойУтром 23 февраля генерал Кравченко прибыл в расположение своего 2-го иап. Несмотря на запрет на участие в боях высшего командного состава, он распорядился подготовить для него истребитель и вместе с другими пилотами отправился в свой последний полёт.Группа взмыла в небо в 12:45, быстро набрала высоту 3 000 метров. Видимость была затруднена из-за дымки. Летели парами: Кравченко – Смирнов, Кузнецов – Питолкин, Ракитин – Сапегин, Алифанов – Сенин. Восьмёрка Ла-5 взяла курс на Синявинские высоты, лежавшие в 10-12 километрах южнее Шлиссельбурга.Кравченко попросил по радио находившегося на главном пункте наведения полковника Трояна сообщить воздушную обстановку. Троян передал: "В районе Синявино на высоте 1500 метров находится один Ме-109 и пара Ме-110". "Вижу. Атакуем!"Лейтенант Сенин первый Bf.110 прошил пушечной очередью сходу с 50 метров. Вражеский самолёт пошёл со снижением, Сенин преследовал его, пока тот не врезался в землю. Два других "мессера" стали уходить пикированием в сторону занятой врагом железнодорожной станции Мга. Группа устремилась за ними.Она не знала, что в это время немного южнее станции немцы подняли в воздух с близлежащих аэродромов большую группу истребителей. Они шли двумя ярусами: сверху "мессеры" Bf.109 и Bf.110, внизу – "фоккеры" FW.190.В 13:20 завязался жестокий воздушный бой.Наши истребители отважно отбивались от вражеских атак, и сами атаковали: майор Николай Алифанов с близкой дистанции сбил один Bf.110, а затем FW.190. Бой длился уже 40 минут, его центр сместился почти к самой линии фронта. В круговерти Алифанов потерял из вида товарищей. После нескольких атак была пробита лопасть винта его самолёта, а сам он ранен, но все-таки ему удалось дотянуть машину до расположения полка.Был ранен в голову и старший лейтенант Питолкин. Его повреждённый Ла-5 приземлился на полувыпущенные шасси на своём аэродроме. Перед выходом из боя он был свидетелем, как Кравченко сбил один Bf.109 и один FW.190. Кузнецов и Смирнов прикрывали комдива.В 14:45 начальник штаба 263-го авиаполка майор Мороз направил в штаб корпуса донесение, в котором сообщил, что не вернулись из боя генерал Кравченко, майор Кузнецов и старший лейтенант Смирнов.К 15:00 поступило сообщение командира одной из стрелковых дивизий о том, что в 3 километрах от передовой, в районе расположения артиллерийского полка, покинув неуправляемый самолёт, генерал Кравченко погиб...Когда Григория Пантелеевича нашли, в его руке было зажато вытяжное кольцо с обрывком перебитого тросика.Похоронили 30-летнего генерала 28 февраля 1943 года. Прах дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Григория Пантелеевичя Кравченко покоится в Москве, на Красной площади, в Кремлевской стене.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, авиация, днепропетровская область, великая отечественная война