В Одессе "отменили" Илона Маска - 12.10.2022 Украина.ру
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В Одессе "отменили" Илона Маска
В Одессе "отменили" Илона Маска - 12.10.2022 Украина.ру
В Одессе "отменили" Илона Маска
Сотрудники Одесского горсовета убирают фото американского бизнесмена Илона Маска с билбордов "звезд, поддерживающих Украину". Видео разместила пресс-служба в своем телеграм-канале
2022-10-12T15:58
2022-10-12T15:58
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На других плакатах видны фотографии британского актера Бенедикта Кембербетча, американской актрисы Анжелины Джоли, американского актеры Леонардо Дикаприо.На прошлой неделе Маск опубликовал несколько твитов, возмутивших украинскую общественность: он предложил "отдать" Крым России, провести повторные референдумы на освобожденных территориях, и пойти на компромиссы во имя предотвращения ядерной войны.В своем Twitter Владимир Зеленский сразу же провел опрос: какой Маск вам нравится больше – тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию?С начала спецоперации предприниматель и его компания потратили около 80 миллионов долларов на помощь Украине, предоставляя интернет Starlink украинской армии, а также обеспечивая теплом и электричеством больницы и школы на Украине.По мнению русского писателя из Лондона Владимира Видеманна, которое он высказал в интервью Украина.ру, Маск – воплощение мышления молодежи, не доверяющей политикам, шоуменам и олигархам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, илон маск, одесса, билборд
Новости, Илон Маск, Одесса, билборд

В Одессе "отменили" Илона Маска

15:58 12.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0
Читать в
Сотрудники Одесского горсовета убирают фото американского бизнесмена Илона Маска с билбордов "звезд, поддерживающих Украину". Видео разместила пресс-служба в своем телеграм-канале
Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми ми благодарили за поддержку Украины.
На других плакатах видны фотографии британского актера Бенедикта Кембербетча, американской актрисы Анжелины Джоли, американского актеры Леонардо Дикаприо.
На прошлой неделе Маск опубликовал несколько твитов, возмутивших украинскую общественность: он предложил "отдать" Крым России, провести повторные референдумы на освобожденных территориях, и пойти на компромиссы во имя предотвращения ядерной войны.
В своем Twitter Владимир Зеленский сразу же провел опрос: какой Маск вам нравится больше – тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию?
С начала спецоперации предприниматель и его компания потратили около 80 миллионов долларов на помощь Украине, предоставляя интернет Starlink украинской армии, а также обеспечивая теплом и электричеством больницы и школы на Украине.
По мнению русского писателя из Лондона Владимира Видеманна, которое он высказал в интервью Украина.ру, Маск – воплощение мышления молодежи, не доверяющей политикам, шоуменам и олигархам.
10 октября, 08:03
Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежиРусский писатель из Лондона Владимир Видеманн расскзала о том, почему Илон Маск высказывается о политике и дает интернет Украине.
 
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