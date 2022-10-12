https://ukraina.ru/20221012/1039659134.html

В Одессе "отменили" Илона Маска

В Одессе "отменили" Илона Маска - 12.10.2022 Украина.ру

В Одессе "отменили" Илона Маска

Сотрудники Одесского горсовета убирают фото американского бизнесмена Илона Маска с билбордов "звезд, поддерживающих Украину". Видео разместила пресс-служба в своем телеграм-канале

2022-10-12T15:58

2022-10-12T15:58

2022-10-12T15:58

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На других плакатах видны фотографии британского актера Бенедикта Кембербетча, американской актрисы Анжелины Джоли, американского актеры Леонардо Дикаприо.На прошлой неделе Маск опубликовал несколько твитов, возмутивших украинскую общественность: он предложил "отдать" Крым России, провести повторные референдумы на освобожденных территориях, и пойти на компромиссы во имя предотвращения ядерной войны.В своем Twitter Владимир Зеленский сразу же провел опрос: какой Маск вам нравится больше – тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию?С начала спецоперации предприниматель и его компания потратили около 80 миллионов долларов на помощь Украине, предоставляя интернет Starlink украинской армии, а также обеспечивая теплом и электричеством больницы и школы на Украине.По мнению русского писателя из Лондона Владимира Видеманна, которое он высказал в интервью Украина.ру, Маск – воплощение мышления молодежи, не доверяющей политикам, шоуменам и олигархам.

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новости, илон маск, одесса, билборд