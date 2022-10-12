https://ukraina.ru/20221012/1039658294.html

"Погружение во тьму", российские энергоресурсы, помощь Запада. Главное на Украине на 16:00 12 октября

"Погружение во тьму", российские энергоресурсы, помощь Запада. Главное на Украине на 16:00 12 октября - 12.10.2022 Украина.ру

"Погружение во тьму", российские энергоресурсы, помощь Запада. Главное на Украине на 16:00 12 октября

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T16:00

2022-10-12T16:00

2022-10-12T16:51

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энергоносители

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Некоторые области и города Украины остались полностью без света после ракетных ударов. Россия отказалась поставлять энергоресурсы в страны, ограничившие цены на них. Запад продолжает помогать Украине деньгами и инструкторами для подготовки военных.Некоторые области и города Украины остались полностью без света в связи с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. В частности, света нет в Сумской области, городе Тернополе, а в Хмельницком еще и воды.Компания «ДТЭК Киевские электросети» сообщила, что из-за дефицита мощностей в Киеве и Киевской области свет будут отключать четырехчасовыми интервалами в три очереди. Такая необходимость возникла в результате повреждений объектов энергетической инфраструктуры.Кроме того, власти Киева заявили о повышении уровня воды в Днепре из-за интенсивной работы ГЭС.Полностью восстановлено электроснабжение во Львове и Кривом Роге. Власти Львова между тем запасаются буржуйками на фоне ударов по инфраструктуре страны.Компания «Укрэнерго» обратилась к жителям Украины с просьбой свести к минимуму использование электроприборов в утренние и вечерние часы.«Укрэнерго» призывает украинцев «пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы» по ночам, когда отмечается самый низкий уровень потребления электроэнергии.По данным компании, ограничения энергоснабжения потребителей введены в среду в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.Причина ограничений — «необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы у ремонтников "Укрэнерго" было время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами», указано в сообщении.В начале недели президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими.По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, повреждены 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве. Власти в понедельник и вторник обращались к жителям страны с просьбой с 17:00 до 22:00 снизить нагрузку на энергосистему. Несколько крупных предприятий из-за проблем с энергоснабжением остановили или ограничили производство, в ряде регионов объявили веерные отключения.Во вторник украинские СМИ сообщали о новых взрывах, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что поражено около 30% энергетической инфраструктуры.Судьба российских энергоносителейПрезидент России 12 октября выступил на форуме «Российская энергетическая неделя». Он напомнил что власти стран Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки. «Страдают рядовые европейцы. За год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь причем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить, в данном случае на Россию. Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть», — сказал он.По словам Путина, это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.Он добавил, что рост затрат подкашивает европейские предприятия, по некоторым видам продукции темпы снижения выпуска измеряются двузначными цифрами.«Лишенный доступных энергоресурсов из России европейский бизнес вынужден закрываться или искать лучшей доли в чужих юрисдикциях. Этот процесс-то идет», — сказал Путин.Он также прокомментировал идею Запада ввести потолок цен на российские энергоносители.Он указал, что руководители некоторых стран, их бюрократическая верхушка отмахиваются от этих очевидных соображений. По его словам, такие чиновники по чужой команде сознательно ведут курс на деиндустриализацию своих стран, на снижение качества жизни граждан, а это, «безусловно, повлечет за собой необратимые последствия».«Нужно четко понимать: если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости. А это ударит в первую очередь по беднейшим государствам. Это неизбежные последствия, абсолютно очевидные», — заключил президент.Путин объяснил, что Россия не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на энергоносители из РФ — и это «шулерские уловки» и «беспардонный шантаж».Он заверил, что Россия продолжит переходить на расчеты в национальных валютах при поставках энергоносителей, как это уже произошло с Китаем и рядом европейских стран.«Продолжим переход на расчеты в национальных валютах при поставках российских энергоносителей. Несколько примеров я уже называл: "Газпром" и наши китайские партнеры перешли на рубль и юань в равных пропорциях при поставках газа. Некоторые европейские партнеры тоже перешли на оплату нашего газа в российской национальной валюте — в рублях», — сказал он.Россия разместит свой газ на мировых рынках.«Подтверждают свою эффективность такие проекты, как "Сила Сибири", "Турецкий поток", у нас действует на Турцию для внутреннего турецкого рынка еще и "Голубой поток"», — сказал он.Также глава государства заверил, что страна в ближайшее время начнет строительство газопровода «Сила Сибири — 2» и его монгольского участка «Союз — Восток».«Намерены расширять географию наших поставок. Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры, начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как "Сила Сибири — 2" и его монгольский участок "Союз — Восток"», — сказал он.Путин отметил, что теракты на магистральных газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» организуют те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был «пойман за руку», но остался безнаказанным; тот, кто хочет разорвать связи Европы с Россией и «прибрать к рукам рынок».«А кто стоит за диверсией на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок», — подчеркнул Путин.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее вспоминал после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, после чего воды трёх никарагуанских портов были заминированы силами США, и проводил параллель с нынешними событиями. О той же ситуации напомнил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, и также заявил о схожести этой ситуации с текущими событиями. Патрушев отметил, что подрыв никарагуанского нефтепровода был произведен при помощи агентов ЦРУ.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Форум "Российская энергетическая неделя" проходит с 12 по 14 октября в Москве. Большая часть программы посвящена международной повестке и пройдет под девизом "Глобальная энергетика в многополярном мире".Помощь ЗападаВашингтон нарастил инвестиции в военно-промышленное производство, чтобы продолжить предоставлять помощь Украине. Об этом заявил в среду министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву в Брюсселе."Мы увеличили инвестиции в военно-промышленную базу, чтобы ответить на оборонные запроса Киева, а также на свои собственные", - сказал он.Остин добавил, что США и их союзники по ЕС и НАТО настроены оказывать Украине еще большую помощь после ударов по ее территории.По его же словам, общий объем американской военной помощи Киеву с момента начала российской спецоперации достиг 16,8 млрд долларов. "Я рад сообщить о том, что под руководством президента [Джо] Байдена объем помощи Украине в сфере безопасности со стороны США <...> к настоящему моменту достиг 16,8 млрд долларов", - сказал он.В свою очередь министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила журналистам перед встречей глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, что Нидерланды продолжат направлять своих инструкторов для подготовки украинских военных в Великобритании."Мы участвуем в обучении (украинских военных - ред.) в Великобритании. Я планирую в ближайшие пару недель отправиться туда, чтобы посмотреть, как проходит эта подготовка... Мы планируем и далее продолжать направлять наших инструкторов туда", - сказала голландский министр.В августе Нидерланды присоединились к программе подготовки украинских военнослужащих на территории Великобритании. В голландском минобороны сообщали, что в обучении украинских солдат участвуют около 90 голландских военнослужащих.Канада в ходе встречи глав минобороны стран НАТО собирается объявить о дополнительной военной помощи Украине в размере порядка 50 миллионов долларов, сообщила глава канадского МО Анита Ананд."Сегодня я объявляю, что Канада выделит дополнительную военную помощь в размере примерно пятьдесят миллионов долларов", - сказала Ананд.По ее словам, финансирование пойдет на закупку зимнего обмундирования, камер для беспилотников, боеприпасов. Канада также планирует предоставлять партнерские спутниковые коммуникационные услуги для связи Украины с партнерами в Северной Америке и Европе.Министр обороны Дании Мортен Бёдсков выразил заинтересованность в совместных закупках вооружений для Украины. По его словам, ситуация потребует продолжительной поддержки Украины. Его страна готова внести свой вклад, и будет лучше всего, если это будет происходить через совместные закупки с другими странами."Наша обязанность - поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Это мы и будем сегодня обсуждать", - заверил он.Власти Норвегии закупают через британский фонд 17 тысяч артиллерийских снарядов для отправки на Украину, сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам на брифинге в Брюсселе."Норвегия закупает для Украины 17 тысяч артиллерийских снарядов через британский фонд. На Украине в них большая потребность", - сказал министр.Он также сообщил, что в последние недели правительство направило в Стортинг предложение о выделении четырех миллиардов норвежских крон (более 384 миллиона евро) на военную поддержку Украины.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, украина, эксклюзив, поддержка, запад, обстрелы, свет, электроэнергия, владимир путин, энергоносители