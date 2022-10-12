https://ukraina.ru/20221012/1039656947.html

На херсонского чиновника совершено покушение

На херсонского чиновника совершено покушение - 12.10.2022 Украина.ру

На херсонского чиновника совершено покушение

В ПГТ Белозерка Херсонской области совершено покушение на главу администрации Андрея Кошелева. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти

2022-10-12T15:55

2022-10-12T15:55

2022-10-12T15:55

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херсон

херсонская область

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Источник агентства сообщил, что состояние Кошелева – стабильное, он под медицинским наблюдением.По информации СМИ, его жизни ничего не угрожает.С начала СВО в Херсонской области был совершен ряд покушений на местных чиновников.Так 18 июня в Херсоне террористы предприняли попытку убить главу регионального управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Самодельная бомба взорвалась неподалеку от его машины, Соболев получил довольно серьезные ранения.В конце же июня в Херсоне был убит сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину, Савлученко скончался на месте. В отличии от других чиновников, он, по утверждению и.о. губернатора региона Владимира Сальдо, не имел отношения ни к военной, ни к административной работе, занимался только делами молодежи.Также 11 июля было совершено покушение на жизнь тогда еще главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористам, все же удалось добраться до него. Министерством обороны России был установлен факт отправления боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Сейчас он продолжает работу в Херсоне в ранге и.о. губернатора.

https://ukraina.ru/20220920/1038885006.html

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новости, покушение, херсон, херсонская область, чиновник