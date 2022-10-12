На херсонского чиновника совершено покушение - 12.10.2022 Украина.ру
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На херсонского чиновника совершено покушение
На херсонского чиновника совершено покушение - 12.10.2022 Украина.ру
На херсонского чиновника совершено покушение
В ПГТ Белозерка Херсонской области совершено покушение на главу администрации Андрея Кошелева. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти
2022-10-12T15:55
2022-10-12T15:55
новости
покушение
херсон
херсонская область
чиновник
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Источник агентства сообщил, что состояние Кошелева – стабильное, он под медицинским наблюдением.По информации СМИ, его жизни ничего не угрожает.С начала СВО в Херсонской области был совершен ряд покушений на местных чиновников.Так 18 июня в Херсоне террористы предприняли попытку убить главу регионального управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Самодельная бомба взорвалась неподалеку от его машины, Соболев получил довольно серьезные ранения.В конце же июня в Херсоне был убит сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину, Савлученко скончался на месте. В отличии от других чиновников, он, по утверждению и.о. губернатора региона Владимира Сальдо, не имел отношения ни к военной, ни к административной работе, занимался только делами молодежи.Также 11 июля было совершено покушение на жизнь тогда еще главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористам, все же удалось добраться до него. Министерством обороны России был установлен факт отправления боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Сейчас он продолжает работу в Херсоне в ранге и.о. губернатора.
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новости, покушение, херсон, херсонская область, чиновник
Новости, покушение, Херсон, Херсонская область, чиновник

На херсонского чиновника совершено покушение

15:55 12.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Dmitriyeasyrider
- РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© commons.wikimedia.org / Dmitriyeasyrider
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В ПГТ Белозерка Херсонской области совершено покушение на главу администрации Андрея Кошелева. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти
Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершен теракт путем подрыва.
Источник агентства сообщил, что состояние Кошелева – стабильное, он под медицинским наблюдением.
По информации СМИ, его жизни ничего не угрожает.
С начала СВО в Херсонской области был совершен ряд покушений на местных чиновников.
Так 18 июня в Херсоне террористы предприняли попытку убить главу регионального управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Самодельная бомба взорвалась неподалеку от его машины, Соболев получил довольно серьезные ранения.
В конце же июня в Херсоне был убит сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину, Савлученко скончался на месте. В отличии от других чиновников, он, по утверждению и.о. губернатора региона Владимира Сальдо, не имел отношения ни к военной, ни к административной работе, занимался только делами молодежи.
Также 11 июля было совершено покушение на жизнь тогда еще главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористам, все же удалось добраться до него. Министерством обороны России был установлен факт отправления боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Сейчас он продолжает работу в Херсоне в ранге и.о. губернатора.
20 сентября, 10:17
Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму Ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину после покушения прооперировали в Симферополе. Состояние Томилиной удовлетворительное, потребуется реабилитация. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Херсонской области 20 сентября
 
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