https://ukraina.ru/20221012/1039641558.html

Затягивание конфликта, обстрелы, подробности ЧП на Крымском мосту. Главное на Украине на 12:00 12 октября

Затягивание конфликта, обстрелы, подробности ЧП на Крымском мосту. Главное на Украине на 12:00 12 октября - 12.10.2022 Украина.ру

Затягивание конфликта, обстрелы, подробности ЧП на Крымском мосту. Главное на Украине на 12:00 12 октября

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T12:00

2022-10-12T12:00

2022-10-12T13:16

хроники

эксклюзив

взрыв

грузовик

крымский мост

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всу

конфликт

украина

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Американское издание объяснило, почему Украина отказывается от переговоров. Мирные жители ДНР и ЛНР пострадали от рук украинских военных. ФСБ назвала организатора взрыва на Крымском мостуГеополитический и социальный аналитик из США Майкл Уитни в статье для Global Research заявил, что правительство Украины умышленно отказывается от мирных переговоров с Россией.«У украинского правительства никогда не было намерения достичь мирного урегулирования с лидерами Донбасса. Их целью было обострить конфликт, чтобы спровоцировать Россию и втянуть ее в затяжную войну, которая истощит их ресурсы и разрушит их экономику», — подчеркнул автор.По его мнению, президент России Владимир Путин вовремя заступился за жителей Донбасса, подвергающихся геноциду со стороны Киева.Автор подчеркнул, что Украина убивала «людей, которых Путин обязан защищать».«Что еще он мог сделать? Любой достойный лидер поступил бы так же», — добавил он.Он указал, что представители мирового сообщества продолжают поддерживать предоставление военной помощи Украине, и как следствие, затягивание конфликта только из-за того, что не знают ничего о преступлениях киевского режима, совершаемых на территории Донбасса.«Они ничего не знают ни о безжалостных бомбардировках мирного населения, ни о дерзком отказе от Минска, ни о неоднократных военных ударах по Донбассу, ни о плане отвоевать Крым силой оружия, ни о законах, направленных против этнических русских, или подъеме нацистского фашизма в Киеве», — перечислил Уитни.Взгляды западных лидеров сформированы «чепухой», которую транслируют СМИ и западные каналы пропаганды, считает он.Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска за 35 минут обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в телеграм-канале ведомства.Отмечается, что в 8.25, 8.50 и 8.55 украинские войска обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 8.45 выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Мэр Горловки Иван Приходько сказал, что поселок Гольмовский, расположенный в районе Горловки, оказался обесточен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). "В результате украинской вооруженной агрессии обесточен поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал он в телеграм-канале.Всего представительство ДНР в СЦКК сообщило о 34 фактах ведения огня со стороны Украины за истекшие сутки.На донецком направлении противник применял – AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.На ясиноватском – артиллерию 155 мм, танки, НАР.На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.Всего ВСУ выпустили 148 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Розовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка.Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины в Александровке. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц.Повреждены 17 домостроений, а также один объект гражданской инфраструктуры.В свою очередь официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) капитан Иван Филипоненко заверил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.Уничтожено до 70 человек личного состава, один танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотных летательных аппарата, две долговременные огневые точки,12 единиц специальной автомобильной техники.Он уточнил, что в результате в Стаханове повредило семь жилых домов, разрушено здание частного предприятия, повреждено семь автомобилей. В Троицком - погиб мирный житель и ранена женщина 1971 г.р., а также разрушен жилой дом.С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Артемовск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив одну ракету. В результате обстрела погиб мужчина 1955 г.р., а также разрушен жилой дом.Подробности взрыва на Крымском мостуОрганизаторами взрыва на Крымском мосту выступают Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, заявили в ФСБ. К такому выводу российское ведомство пришло совместно со Следственным комитетом.По данным следователей, бомбу замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 палетах общим весом 22,7 тонны.Груз отправили в начале августа из порта Одессы в болгарский город Русе, после чего перенаправили в Грузию, а затем в Армению, считают в ведомстве.В переправке участвовали граждане Украины — Михаил Цюркало, 1975 года рождения, Денис Ковач, 1979 года рождения, Роман Соломко, 1971 года рождения, — и Грузии — Сандро Иносаридзе и Артур Терчанян, оба 1985 года рождения, а также "брокер по имени Леван".В конце сентября — начале октября в ереванском терминале "Трансальянс" груз растаможили по правилам ЕАЭС, добавили в ФСБ, после чего документацию изменили и отправителем стала армянская ГУ АР ДЖИ ГРУП, а получателем — московская компания "Лидер".После этого 4 октября зарегистрированный в Грузии грузовик въехал в Россию через погранпункт "Верхний Ларс", а спустя два дня груз доставили на оптовую базу в Армавире.Затем, рассказали в ФСБ, документы на него были снова изменены: отправителем выступил ульяновский ТЭК-34, а получателем стала несуществующая крымская компания. По данным ведомства, в этом участвовали украинцы Соломко и Владимир Злоба, а также пять установленных россиян.Затем 6 октября палеты загрузили в фуру россиянина Махира Юсубова, которая выехала в Симферополь, а в 6:03 8 октября был произведен подрыв.В ФСБ отметили, что передвижение груза контролировал сотрудник украинской разведки, который представлялся Иваном Ивановичем. Он пользовался двумя номерами — купленным в интернете виртуальным анонимным и еще одним, зарегистрированным на гражданина Украины, жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.После взрыва грузовика загорелось семь топливных цистерн, находившихся на железнодорожном пути, два пролета автомобильного моста обрушилось. Четыре человека погибли.Следственный комитет завел дело о теракте. Следствие ведет управление ведомства по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма в центральном аппарате."Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", — подчеркнул президент Владимир Путин.

https://ukraina.ru/20221012/1039631425.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, взрыв, грузовик, крымский мост, лнр, днр, всу, конфликт, украина, россия, запад, владимир путин