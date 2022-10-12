https://ukraina.ru/20221012/1039631425.html

Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, Байден о Путине. Главное на Украине на утро 12 октября

Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, Байден о Путине. Главное на Украине на утро 12 октября - 12.10.2022 Украина.ру

Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, Байден о Путине. Главное на Украине на утро 12 октября

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:32

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На Украине снова сработала воздушная тревога, слышны взрывы. Российские следователи нашли американскую ракету на месте обстрела центра Донецка. Байден охарактеризовал Путина и высказался о переговорах с нимУтром в среду в ряде регионов центральной и южной части Украины третий день подряд сработала воздушная тревога, об этом сообщают местные власти и СМИ.Так, воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях.По словам анонимного специалиста в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, последствия ударов по энергообъектам Украины могут стать фатальными для энергосистемы страны.Он напомнил, что на сегодня Украина контролирует порядка 2/3 генерирующих мощностей или 32 ГВт и около 1/3 контролируются РФ. Часть мощностей, находящихся под контролем Киева, получила повреждения различной степени серьезности.Эксперт уточнил, что 10 и 11 октября повреждения получили 15 ГВт ТЭЦ и ТЭС.В работоспособном состоянии на подконтрольных Киеву территориях остается порядка 1/3 довоенного потенциала генерации, отметил источник агентства.«Наиболее критическим можно считать повреждения машинных залов с турбинами/котлами. Это означает, что на станции предстоит сложная, долгая работа по ремонтам и восстановлению, которая может очень сильно повлиять на работу энергосистемы в целом, если такие критические повреждения носят единовременный массовый характер на большинстве крупных станций. В этом случае последствия для энергосистемы могут быть фатальными», — считает эксперт.Кроме того, аналитик рассказал, что сложности в восстановлении также предстоят с крупными силовыми трансформаторами электростанций. Здесь сроки восстановления зависят от скорости логистики и времени на производство.«Тут можно говорить о временном интервале в месяц-два, если на складах было оборудование в высокой степени готовности. И доступные транспортные средства», — добавил он.При этом ТЭЦ — это еще также источник тепла, поставки которого в короткие сроки из других источников в объёмах городских масштабов просто невозможны, также отметил эксперт. В частности, пока не ясен масштаб разрушений на станциях ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве.«Очевидно, что в какой-то мере теплоснабжение многих районов Киева нарушено на ближайшее время. От нескольких дней до всего отопительного сезона», — заявил аналитик.Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также полагает, удары по украинской территории нанесли колоссальный ущерб энергетической системе страны.«Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране», — подчеркнул эксперт.Он отметил, что точных цифр пока не приводится, однако, по открытым данным, повреждено не менее 8,22 ГВт теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, то есть порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Журавлев указал, что сложившаяся ситуация приведет к очень серьезным последствиям.По данным министра энергетики Украины Германа Галущенко поражение энергетической инфраструктуры достигает порядка трети.«Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено», — отметил он.В минувший понедельник ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, а с утра вторника украинские СМИ сообщали о новых взрывах. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии. На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования в результате ракетных ударов. А власти города Галича в Ивано-Франковской области в понедельник сообщали об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска в среду утром выпустили по двум районам Донецка девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Как уточнило представительство в своем телеграм-канале, шесть снарядов было выпущено по Киевскому району Донецка и три по Кировскому.Также стало известно, что следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела центра Донецка американскую ракетуЧто касается Луганской Народной Республики, украинцы выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Артемовску, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996−2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.Также поступила информация, что в результате вчерашнего обстрела украинскими войсками Троицкого в ЛНР из HIMARS погибла мирная жительница.Российские войска продолжают контролировать стратегическую трассу Кременная – Сватово на севере ЛНР, несмотря на провокации противника с обстрелами и вылазками диверсионно-разведывательных групп.Украинские диверсионно-разведывательные группы периодически пытаются определить участки для прорыва линии обороны ВС РФ на севере ЛНР, проходящей вдоль трассы. Попытки войск Киева перерезать дорогу, соединяющую два города на севере ЛНР, преследуют цель усложнить оперативную переброску резервов, техники и доставку боеприпасов гарнизонам ВС РФ, обороняющим Сватово и Кременную.Президент США о ПутинеПрезидент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN оценил вероятность переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что пока не видит смысла встречаться с ним, поскольку глава государства действует жестко, однако заявил о готовности обсуждать судьбу заключенных, например, баскетболистки Бритни Грайнер."Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: "я хочу поговорить о Грайнер", то это возможно, но я не могу такого представить", - сказал Байден.Президент США назвал Путина рациональным лидером, который якобы "просчитался" на Украине.По мнению Байдена, президент России рассчитывал, что в Киеве его встретят с распростертыми объятиями, однако в этом вопросе допустил просчет.Американский лидер считает также, что ошибки в конфликте на Украины чреваты Армагеддоном. Он подчеркнул, что Путин не может "безнаказанно продолжать говорить" о применении тактического ядерного оружия."Ошибки совершаются, и возможен просчет. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном", - добавил глава США.В то же время Байден заявил, что не верит в вероятность применения Россией ядерного оружия. Вместе с тем Вашингтон обсуждает вероятность подобного развития событий, однако не раскрывает последствий для Москвы.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия и отказался называть конкретные меры, которые введет НАТО в ответ на действия Москвы.Представитель НАТО добавил, что западные страны лишены "не сопряженных с риском альтернатив" оказанию поддержки Украине. По его мнению, победа Москвы над Киевом создаст для союзников по альянсу гораздо большую угрозу, чем помощь КиевуМосква неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что у России существует доктрина ядерной безопасности, в которой "абсолютно четко обозначен случай применения".Такую возможность также исключал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20221011/1039614723.html

https://ukraina.ru/20221011/1039601637.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, джо байден, владимир путин, переговоры, ядерная война, лнр, днр, всу, обстрелы, тревога, последствия, энергетика