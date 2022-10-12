https://ukraina.ru/20221012/1039626323.html

Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой

Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой - 12.10.2022 Украина.ру

Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой

По мере приближения зимы союзным силам необходимо создать запасы лекарств, поскольку долговременное нахождение бойцов на открытом воздухе “неминуемо” приведёт к вспышкам простудных заболеваний. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров

2022-10-12T04:15

2022-10-12T04:15

2022-10-12T04:15

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Он рассказал о своих командировках на линию фронта зимой 2014-2015 года, когда он, будучи сотрудником СБУ, находился там со стороны киевского режима.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037445390.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, зима, медицина, заболевания, василий прозоров, всу, спецоперация