https://ukraina.ru/20221012/1039626323.html
Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой
Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой - 12.10.2022 Украина.ру
Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой
По мере приближения зимы союзным силам необходимо создать запасы лекарств, поскольку долговременное нахождение бойцов на открытом воздухе “неминуемо” приведёт к вспышкам простудных заболеваний. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
2022-10-12T04:15
2022-10-12T04:15
2022-10-12T04:15
новости
зима
медицина
заболевания
василий прозоров
всу
спецоперация
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Он рассказал о своих командировках на линию фронта зимой 2014-2015 года, когда он, будучи сотрудником СБУ, находился там со стороны киевского режима.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037445390.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зима, медицина, заболевания, василий прозоров, всу, спецоперация
Новости, зима, медицина, заболевания, Василий Прозоров, ВСУ, Спецоперация
Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой
По мере приближения зимы союзным силам необходимо создать запасы лекарств, поскольку долговременное нахождение бойцов на открытом воздухе “неминуемо” приведёт к вспышкам простудных заболеваний. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров