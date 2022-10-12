Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой - 12.10.2022 Украина.ру
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Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой
Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой - 12.10.2022 Украина.ру
Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой
По мере приближения зимы союзным силам необходимо создать запасы лекарств, поскольку долговременное нахождение бойцов на открытом воздухе “неминуемо” приведёт к вспышкам простудных заболеваний. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
2022-10-12T04:15
2022-10-12T04:15
новости
зима
медицина
заболевания
василий прозоров
всу
спецоперация
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Он рассказал о своих командировках на линию фронта зимой 2014-2015 года, когда он, будучи сотрудником СБУ, находился там со стороны киевского режима.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, зима, медицина, заболевания, василий прозоров, всу, спецоперация
Новости, зима, медицина, заболевания, Василий Прозоров, ВСУ, Спецоперация

Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой

04:15 12.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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По мере приближения зимы союзным силам необходимо создать запасы лекарств, поскольку долговременное нахождение бойцов на открытом воздухе “неминуемо” приведёт к вспышкам простудных заболеваний. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
Он рассказал о своих командировках на линию фронта зимой 2014-2015 года, когда он, будучи сотрудником СБУ, находился там со стороны киевского режима.

Были некоторые подразделения украинских вооруженных сил, у которых до пятидесяти процентов личного состава находилось в госпиталях по причине простудных заболеваний. Лечились выдачей лошадиных доз чеснока и лука – но это тоже не выход

Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.
Коллаж ВСУ доллары
9 августа, 15:52
"Зима нищеты" и жестокая экономика войны. Что ждет Украину
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостизимамедициназаболеванияВасилий ПрозоровВСУСпецоперация
 
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