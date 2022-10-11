https://ukraina.ru/20221011/1039578176.html
Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию
Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию - 11.10.2022 Украина.ру
Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию
ВСУ могут начать обстреливать белорусскую территорию, как они это делают в отношении пограничных российских областей — Брянской, Курской и Белгородской, заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.ру
2022-10-11T06:45
2022-10-11T06:45
2022-10-11T06:45
новости
украина
белоруссия
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Украина готовится нанести удар по территории республики.По его словам, пока украинцы ограничиваются мелкими провокациями, потому что повторного "открытия Северного фронта им сейчас не нужно".В начале октября Лукашенко сообщал, что Украина постоянно проводит провокации на украинско-белорусской границе. По его словам, Киев стянул до 15 тыс. военных к рубежам Белоруссии, параллельно с этим заявляя о своих опасениях по возможному вступлению Минска в украинский конфликт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039549581.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, белоруссия
Новости, Украина, Белоруссия
Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию
ВСУ могут начать обстреливать белорусскую территорию, как они это делают в отношении пограничных российских областей — Брянской, Курской и Белгородской, заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Украина готовится нанести удар по территории республики.
Теоретически украинцы могут начать обстрелы белорусской территории, как они это делают в отношении пограничных российских областей — Брянской, Курской и Белгородской. Причем, если прилет произойдет, к примеру, на Мозырский НПЗ, это действительно будет иметь эффект, во многом аналогичный подрыву Крымского моста.
Всеволод Шимов
советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН
По его словам, пока украинцы ограничиваются мелкими провокациями, потому что повторного "открытия Северного фронта им сейчас не нужно".
В начале октября Лукашенко сообщал, что Украина постоянно проводит провокации на украинско-белорусской границе. По его словам, Киев стянул до 15 тыс. военных к рубежам Белоруссии, параллельно с этим заявляя о своих опасениях по возможному вступлению Минска в украинский конфликт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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