Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию - 11.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221011/1039578176.html
Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию
Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию - 11.10.2022 Украина.ру
Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию
ВСУ могут начать обстреливать белорусскую территорию, как они это делают в отношении пограничных российских областей — Брянской, Курской и Белгородской, заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.ру
2022-10-11T06:45
2022-10-11T06:45
новости
украина
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102089/94/1020899439_0:50:3085:1785_1920x0_80_0_0_4562a9908b504b3caa4d7634cc26b5c5.jpg
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Украина готовится нанести удар по территории республики.По его словам, пока украинцы ограничиваются мелкими провокациями, потому что повторного "открытия Северного фронта им сейчас не нужно".В начале октября Лукашенко сообщал, что Украина постоянно проводит провокации на украинско-белорусской границе. По его словам, Киев стянул до 15 тыс. военных к рубежам Белоруссии, параллельно с этим заявляя о своих опасениях по возможному вступлению Минска в украинский конфликт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039549581.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102089/94/1020899439_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_892ceb1ada269e1cc9ba7a296c3f7090.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, белоруссия
Новости, Украина, Белоруссия

Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию

06:45 11.10.2022
 
© РИА Новости . Андрей Александров / Перейти в фотобанкПограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта "Козловичи" в Брестской области
Пограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта Козловичи в Брестской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ могут начать обстреливать белорусскую территорию, как они это делают в отношении пограничных российских областей — Брянской, Курской и Белгородской, заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Украина готовится нанести удар по территории республики.
Теоретически украинцы могут начать обстрелы белорусской территории, как они это делают в отношении пограничных российских областей — Брянской, Курской и Белгородской. Причем, если прилет произойдет, к примеру, на Мозырский НПЗ, это действительно будет иметь эффект, во многом аналогичный подрыву Крымского моста.
Всеволод Шимов интервью
Всеволод Шимов
советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН
По его словам, пока украинцы ограничиваются мелкими провокациями, потому что повторного "открытия Северного фронта им сейчас не нужно".
В начале октября Лукашенко сообщал, что Украина постоянно проводит провокации на украинско-белорусской границе. По его словам, Киев стянул до 15 тыс. военных к рубежам Белоруссии, параллельно с этим заявляя о своих опасениях по возможному вступлению Минска в украинский конфликт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 10:30Чем воюют на Украине
"Земледелие" и минные поля на Украине
 
НовостиУкраинаБелоруссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:18Ладыжинскую ТЭС атакуют дроны-камикадзе – украинские власти
09:06На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
09:00Последствия ударов, обстрелы Донбасса, новые санкции. Главное на Украине на утро 11 октября
08:55Информационная война и информационная безопасность
08:45В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - Рогов
08:45Эксперт Сивков: массированный удар по Украине носил демонстративный характер
08:34Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине
08:29WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России
08:19Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1"
08:10Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву
07:56В Приморье усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе
07:48Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВО
07:33Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских
07:30Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине
07:20РБК: ЕК оценила ущерб от введения нового пакета санкций против РФ в 123 миллиарда евро
07:15Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией
07:00"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко
06:45Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию
06:30"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
06:15Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Лента новостейМолния