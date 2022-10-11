https://ukraina.ru/20221011/1039578176.html

Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию

Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию - 11.10.2022 Украина.ру

Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию

ВСУ могут начать обстреливать белорусскую территорию, как они это делают в отношении пограничных российских областей — Брянской, Курской и Белгородской, заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.ру

2022-10-11T06:45

2022-10-11T06:45

2022-10-11T06:45

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белоруссия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Украина готовится нанести удар по территории республики.По его словам, пока украинцы ограничиваются мелкими провокациями, потому что повторного "открытия Северного фронта им сейчас не нужно".В начале октября Лукашенко сообщал, что Украина постоянно проводит провокации на украинско-белорусской границе. По его словам, Киев стянул до 15 тыс. военных к рубежам Белоруссии, параллельно с этим заявляя о своих опасениях по возможному вступлению Минска в украинский конфликт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039549581.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, белоруссия