https://ukraina.ru/20221011/1039566475.html

"Крымский мост стал последней каплей": Литовкин рассказал, как Россия перешла на новую стадию СВО

"Крымский мост стал последней каплей": Литовкин рассказал, как Россия перешла на новую стадию СВО - 11.10.2022 Украина.ру

"Крымский мост стал последней каплей": Литовкин рассказал, как Россия перешла на новую стадию СВО

Крымский мост, по которому Украина нанесла удар, стал последней каплей, поэтому ответ РФ по Киеву и другим городам Украины – это напоминание, что Россия может применять еще больше сил и средств, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-10-11T05:15

2022-10-11T05:15

2022-10-11T05:15

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Утром 10 октября мэры нескольких украинских городов, в том числе Киева, заявили о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Украинские СМИ, власти и очевидцы распространили данные о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске и других населенных пунктах.Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сигнал воздушной тревоги не стихает по всей Украине.По его мнению, Россия перешла на новую стадию спецоперации на Украине.Если Киев будет наносить удары российским территориям, то Россия будет освобождать Днепропетровскую, Сумскую область и даже Волынскую область, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039558080.html

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2022

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