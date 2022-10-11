https://ukraina.ru/20221011/1039561133.html

Политолог из Крыма объяснил, считаются ли удары по Киеву ответом РФ за теракт на Крымском мосту

Политолог из Крыма объяснил, считаются ли удары по Киеву ответом РФ за теракт на Крымском мосту - 11.10.2022 Украина.ру

Политолог из Крыма объяснил, считаются ли удары по Киеву ответом РФ за теракт на Крымском мосту

Эмоционально российское общество воспринимает удары по Киеву как ответ за теракт на Крымском мосту, но так ли это – неизвестно, заявил крымский политолог Иван Мезюхо в интервью Украина.ру

2022-10-11T04:15

2022-10-11T04:15

2022-10-11T04:15

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киев

крымский мост

ответ

россия

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Утром 10 октября мэры нескольких украинских городов, в том числе Киева, заявили о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Украинские СМИ, власти и очевидцы распространили данные о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске и других населенных пунктах.Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сигнал воздушной тревоги не стихает по всей Украине.По его мнению, "любой ответ на терроризм должен быть продуманным, не эмоциональным, потому что гнев – плохой советчик".Россия не оставит без ответа удар по Крымскому мосту, "ну а по Киеву, на мой субъективный взгляд, и так надо бить", заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039558080.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киев, крымский мост, ответ, россия