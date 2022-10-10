Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи - 10.10.2022 Украина.ру
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Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи
Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи - 10.10.2022 Украина.ру
Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи
Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн расскзала о том, почему Илон Маск высказывается о политике и дает интернет Украине.
2022-10-10T08:03
2022-10-10T08:03
украина
илон маск
россия
владимир видеманн
новости
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Маск обеспечил Украину спутниковой связью не потому, что он является сторонником Украины (он также не является и сторонником России), а потому, что это его бизнес, это его вложения, его раскрутка, у него совершенно другая технократическая ментальность, которая не имеет отношения к политическим фигурам - говорит писатель.Он показывает, что четыре области, которые вошли в состав России, были пророссийскими, это факт, он может выражать и альтернативную точку зрения, вспомним, эти пляски с Твиттером, когда тот забанил Трампа, Маск может себе позволить взять и купить этот Твиттер, бортануть Байдена и поддержать Трампа или кого угодно еще - говорит Владимир Видеманн.И им эти игры старшего поколения до одного места. Для них даже Зеленский уже старик, молодое поколение со своими представлениями о том, как должна функционировать справедливая реальность, как раз сейчас и выдвигается, для него Маск, который не имеет ни политических партий либо каких-то политических манифестов, вдруг стал выразителем ее мнения - добавил Владимир Видеманн.
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украина, илон маск, россия, владимир видеманн, новости
Украина, Илон Маск, Россия, Владимир Видеманн, Новости

Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи

08:03 10.10.2022
 
© Duncan.Hull / wikimedia.org
© Duncan.Hull / wikimedia.org
Читать в
Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн расскзала о том, почему Илон Маск высказывается о политике и дает интернет Украине.
Маск обеспечил Украину спутниковой связью не потому, что он является сторонником Украины (он также не является и сторонником России), а потому, что это его бизнес, это его вложения, его раскрутка, у него совершенно другая технократическая ментальность, которая не имеет отношения к политическим фигурам - говорит писатель.
Маск поступает так, как он хочет. Почему он так сказал по поводу военного конфликта? Смотрите, он же ничего не соврал — он же просто излагает факты. В чем его неправота с фактической точки зрения, когда он публикует карту голосования за "пророссийскую" Партию Регионов. Хотя, конечно, можно поспорить по поводу ее пророссийскости, но Януковича-то изгнали со своего поста именно как пророссийского деятеля.
Он показывает, что четыре области, которые вошли в состав России, были пророссийскими, это факт, он может выражать и альтернативную точку зрения, вспомним, эти пляски с Твиттером, когда тот забанил Трампа, Маск может себе позволить взять и купить этот Твиттер, бортануть Байдена и поддержать Трампа или кого угодно еще - говорит Владимир Видеманн.
Молодое поколение, для которого Маск кумир, рассуждает так: наши родители, старшее поколение довели землю, климат, экологию, социальную среду до катастрофы. Значит, они не включаются, а мы будем включаться по-своему, так, как наши молодые мозги скажут. У молодежи свои каналы связи, свой дискурс, свое представление о хорошем и плохом. Это вообще совершенно другое психологическое поколение растет.
И им эти игры старшего поколения до одного места. Для них даже Зеленский уже старик, молодое поколение со своими представлениями о том, как должна функционировать справедливая реальность, как раз сейчас и выдвигается, для него Маск, который не имеет ни политических партий либо каких-то политических манифестов, вдруг стал выразителем ее мнения - добавил Владимир Видеманн.
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