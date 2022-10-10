https://ukraina.ru/20221010/1039542291.html

Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи

Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи - 10.10.2022 Украина.ру

Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи

Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн расскзала о том, почему Илон Маск высказывается о политике и дает интернет Украине.

2022-10-10T08:03

2022-10-10T08:03

2022-10-10T08:03

украина

илон маск

россия

владимир видеманн

новости

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Маск обеспечил Украину спутниковой связью не потому, что он является сторонником Украины (он также не является и сторонником России), а потому, что это его бизнес, это его вложения, его раскрутка, у него совершенно другая технократическая ментальность, которая не имеет отношения к политическим фигурам - говорит писатель.Он показывает, что четыре области, которые вошли в состав России, были пророссийскими, это факт, он может выражать и альтернативную точку зрения, вспомним, эти пляски с Твиттером, когда тот забанил Трампа, Маск может себе позволить взять и купить этот Твиттер, бортануть Байдена и поддержать Трампа или кого угодно еще - говорит Владимир Видеманн.И им эти игры старшего поколения до одного места. Для них даже Зеленский уже старик, молодое поколение со своими представлениями о том, как должна функционировать справедливая реальность, как раз сейчас и выдвигается, для него Маск, который не имеет ни политических партий либо каких-то политических манифестов, вдруг стал выразителем ее мнения - добавил Владимир Видеманн.

https://ukraina.ru/20221007/1039475929.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, илон маск, россия, владимир видеманн, новости