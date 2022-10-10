https://ukraina.ru/20221010/1039542291.html
Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи
Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи - 10.10.2022 Украина.ру
Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи
Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн расскзала о том, почему Илон Маск высказывается о политике и дает интернет Украине.
2022-10-10T08:03
2022-10-10T08:03
2022-10-10T08:03
украина
илон маск
россия
владимир видеманн
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102723/76/1027237687_0:58:400:283_1920x0_80_0_0_f43f38172c40371d80587b65764b76fd.jpg
Маск обеспечил Украину спутниковой связью не потому, что он является сторонником Украины (он также не является и сторонником России), а потому, что это его бизнес, это его вложения, его раскрутка, у него совершенно другая технократическая ментальность, которая не имеет отношения к политическим фигурам - говорит писатель.Он показывает, что четыре области, которые вошли в состав России, были пророссийскими, это факт, он может выражать и альтернативную точку зрения, вспомним, эти пляски с Твиттером, когда тот забанил Трампа, Маск может себе позволить взять и купить этот Твиттер, бортануть Байдена и поддержать Трампа или кого угодно еще - говорит Владимир Видеманн.И им эти игры старшего поколения до одного места. Для них даже Зеленский уже старик, молодое поколение со своими представлениями о том, как должна функционировать справедливая реальность, как раз сейчас и выдвигается, для него Маск, который не имеет ни политических партий либо каких-то политических манифестов, вдруг стал выразителем ее мнения - добавил Владимир Видеманн.
https://ukraina.ru/20221007/1039475929.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102723/76/1027237687_0:20:400:320_1920x0_80_0_0_66bf2c7e97b1ba03e07e11b7c5e5d59d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, илон маск, россия, владимир видеманн, новости
Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи
Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн расскзала о том, почему Илон Маск высказывается о политике и дает интернет Украине.
Маск обеспечил Украину спутниковой связью не потому, что он является сторонником Украины (он также не является и сторонником России), а потому, что это его бизнес, это его вложения, его раскрутка, у него совершенно другая технократическая ментальность, которая не имеет отношения к политическим фигурам - говорит писатель.
Маск поступает так, как он хочет. Почему он так сказал по поводу военного конфликта? Смотрите, он же ничего не соврал — он же просто излагает факты. В чем его неправота с фактической точки зрения, когда он публикует карту голосования за "пророссийскую" Партию Регионов. Хотя, конечно, можно поспорить по поводу ее пророссийскости, но Януковича-то изгнали со своего поста именно как пророссийского деятеля.
Он показывает, что четыре области, которые вошли в состав России, были пророссийскими, это факт, он может выражать и альтернативную точку зрения, вспомним, эти пляски с Твиттером, когда тот забанил Трампа, Маск может себе позволить взять и купить этот Твиттер, бортануть Байдена и поддержать Трампа или кого угодно еще - говорит Владимир Видеманн.
Молодое поколение, для которого Маск кумир, рассуждает так: наши родители, старшее поколение довели землю, климат, экологию, социальную среду до катастрофы. Значит, они не включаются, а мы будем включаться по-своему, так, как наши молодые мозги скажут. У молодежи свои каналы связи, свой дискурс, свое представление о хорошем и плохом. Это вообще совершенно другое психологическое поколение растет.
И им эти игры старшего поколения до одного места. Для них даже Зеленский уже старик, молодое поколение со своими представлениями о том, как должна функционировать справедливая реальность, как раз сейчас и выдвигается, для него Маск, который не имеет ни политических партий либо каких-то политических манифестов, вдруг стал выразителем ее мнения - добавил Владимир Видеманн.