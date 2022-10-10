https://ukraina.ru/20221010/1039538880.html
Нужно уничтожить систему ПВО, затем инфраструктуру и военные предприятия - Владимир Евсеев
Нужно уничтожить систему ПВО, затем инфраструктуру и военные предприятия - Владимир Евсеев - 10.10.2022 Украина.ру
Нужно уничтожить систему ПВО, затем инфраструктуру и военные предприятия - Владимир Евсеев
Чтобы воевать в полную силу, требуется как минимум в прифронтовой зоне уничтожить систему ПВО Украины, которая восстановлена и затрудняет работу нашей авиации - заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
2022-10-10T05:45
2022-10-10T05:45
2022-10-10T05:45
украина
россия
спецоперация
владимир евсеев
новости
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Также нужно установить межродовое и межвидовое взаимодействие войск, в Сирии же мы по-другому воевали, посмотрите, сколько у нас там было наводчиков, в частях должны быть артиллерийские и авиационные наводчики и прямые каналы связи, которые позволяют наносить артиллерийские и авиационные удары - говорит военный эксперт.По мнению Владимира Евсеева, должна быть единая координация, ее нет и противник этим пользуется, перебрасывая войска с фланга на фланг, с юга на север, перед тем как уничтожать инфраструктуру, нужно вывести из строя систему ПВО, ведь она не выбита или восстановлена, действуют предприятия ОПК, которые тоже восстанавливаются, в Харькове почему-то до сих пор работает танкоремонтный завод. Мы пытались решить задачи малой кровью, чтобы, не дай бог, население не пострадало, но этого не получится, мы должны сплотиться и вместе воевать, а у нас часть общества пытается отсидеться в Грузии, Казахстане или Москве - говорит военный эксперт.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, спецоперация, владимир евсеев, новости
Нужно уничтожить систему ПВО, затем инфраструктуру и военные предприятия - Владимир Евсеев
Чтобы воевать в полную силу, требуется как минимум в прифронтовой зоне уничтожить систему ПВО Украины, которая восстановлена и затрудняет работу нашей авиации - заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Также нужно установить межродовое и межвидовое взаимодействие войск, в Сирии же мы по-другому воевали, посмотрите, сколько у нас там было наводчиков, в частях должны быть артиллерийские и авиационные наводчики и прямые каналы связи, которые позволяют наносить артиллерийские и авиационные удары - говорит военный эксперт.
Мы страдаем от того, что уровень разведки не соответствует поставленным задачам. Противник наносит удары РСЗО, в том числе "Хаймарсами", и уходит. Почему мы их не уничтожим? Очень много вопросов к военной сфере. Я надеюсь, что назначение генерала армии Суровикина объединенной группировкой войск хоть как-то изменит ситуацию. Потому что это ненормально, когда у нас три группировки воюют отдельно.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По мнению Владимира Евсеева, должна быть единая координация, ее нет и противник этим пользуется, перебрасывая войска с фланга на фланг, с юга на север, перед тем как уничтожать инфраструктуру, нужно вывести из строя систему ПВО, ведь она не выбита или восстановлена, действуют предприятия ОПК, которые тоже восстанавливаются, в Харькове почему-то до сих пор работает танкоремонтный завод.
Мы пытались решить задачи малой кровью, чтобы, не дай бог, население не пострадало, но этого не получится, мы должны сплотиться и вместе воевать, а у нас часть общества пытается отсидеться в Грузии, Казахстане или Москве - говорит военный эксперт.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: