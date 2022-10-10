https://ukraina.ru/20221010/1039538880.html

Нужно уничтожить систему ПВО, затем инфраструктуру и военные предприятия - Владимир Евсеев

Нужно уничтожить систему ПВО, затем инфраструктуру и военные предприятия - Владимир Евсеев - 10.10.2022 Украина.ру

Нужно уничтожить систему ПВО, затем инфраструктуру и военные предприятия - Владимир Евсеев

Чтобы воевать в полную силу, требуется как минимум в прифронтовой зоне уничтожить систему ПВО Украины, которая восстановлена и затрудняет работу нашей авиации - заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

2022-10-10T05:45

2022-10-10T05:45

2022-10-10T05:45

украина

россия

спецоперация

владимир евсеев

новости

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Также нужно установить межродовое и межвидовое взаимодействие войск, в Сирии же мы по-другому воевали, посмотрите, сколько у нас там было наводчиков, в частях должны быть артиллерийские и авиационные наводчики и прямые каналы связи, которые позволяют наносить артиллерийские и авиационные удары - говорит военный эксперт.По мнению Владимира Евсеева, должна быть единая координация, ее нет и противник этим пользуется, перебрасывая войска с фланга на фланг, с юга на север, перед тем как уничтожать инфраструктуру, нужно вывести из строя систему ПВО, ведь она не выбита или восстановлена, действуют предприятия ОПК, которые тоже восстанавливаются, в Харькове почему-то до сих пор работает танкоремонтный завод. Мы пытались решить задачи малой кровью, чтобы, не дай бог, население не пострадало, но этого не получится, мы должны сплотиться и вместе воевать, а у нас часть общества пытается отсидеться в Грузии, Казахстане или Москве - говорит военный эксперт.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, спецоперация, владимир евсеев, новости