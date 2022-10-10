Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР - 10.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221010/1039538557.html
Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР
Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР - 10.10.2022 Украина.ру
Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР
Основные силы ВС РФ сосредоточены в ДНР, несмотря на масштабные наступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, потому что первостепенный приоритет – освобождение Донбасса, объяснил в интервью Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин
2022-10-10T07:30
2022-10-10T07:30
новости
донбасс
вс рф
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_91:849:2223:2048_1920x0_80_0_0_ed09df2b131ef8e0e5625ce6cad195c6.jpg
Также, по его словам, это заставляет киевские власти перебрасывать в Донбасс новые части с других направлений.Кроме того, он добавил, что ВСУ несут большие потери, и воевать на фронте протяженностью больше тысячи километров тяжело всем.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039504344.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf0d0f43de045c30d26e45c8f908fb4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, вс рф, эксперт
Новости, Донбасс, ВС РФ, эксперт

Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР

07:30 10.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
Основные силы ВС РФ сосредоточены в ДНР, несмотря на масштабные наступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, потому что первостепенный приоритет – освобождение Донбасса, объяснил в интервью Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин
Потому что освобождение Донбасса в приоритете. Обстрелы Донецка и Горловки — это чистейшей воды геноцид. Никто этих планов не отменял.
Также, по его словам, это заставляет киевские власти перебрасывать в Донбасс новые части с других направлений.
Кроме того, он добавил, что ВСУ несут большие потери, и воевать на фронте протяженностью больше тысячи километров тяжело всем.
Полный текст интервью читайте здесь.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:56
Освобождение Донбасса, ядерные угрозы Зеленского. О чём говорили эксперты 7 октября
 
НовостиДонбассВС РФэксперт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07В центре Киева прогремели взрывы - СМИ
08:58Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с Лавровым
08:47Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране
08:34Экс-постпред США при ООН назвала решение ОПЕК+ способом наказать Байдена
08:21Киев готовится к наступлению на Запорожскую область — Рогов
08:10"Зачистила почти всех": обозреватель Guardian рассказал об "удивительной непопулярности" Трасс в Британии
08:04Татьяна Кузьмич о преследованиях СБУ и украинизации в Херсоне
08:04Владимир Корнилов о том, как России победить в информационной войне
08:04Русофобия с целью расчеловечивания русских и России будет усиливаться - политический обозреватель
08:03Татьяна Кузьмич о том, как в Херсоне заново запускали систему образования
08:03Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи
08:02В русском классическом образовании обязательной является воспитательная работа - Татьяна Кузьмич
08:02Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн
08:00Заявления Маска стоит рассматривать с точки зрения выгоды, у него своя игра - Владимир Корнилов
07:53Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в Европу
07:47Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией
07:45В НАТО есть огромное лобби за вступление Украины в Альянс - Владимир Корнилов
07:36Украинский офицер озвучил проблему ВСУ
07:30Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР
07:24"Бессовестная": экс-посол Украины обругал немецкого политика за вопрос о сыне
Лента новостейМолния