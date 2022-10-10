https://ukraina.ru/20221010/1039538557.html
Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР
Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР - 10.10.2022 Украина.ру
Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР
Основные силы ВС РФ сосредоточены в ДНР, несмотря на масштабные наступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, потому что первостепенный приоритет – освобождение Донбасса, объяснил в интервью Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин
2022-10-10T07:30
2022-10-10T07:30
2022-10-10T07:30
новости
донбасс
вс рф
эксперт
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Также, по его словам, это заставляет киевские власти перебрасывать в Донбасс новые части с других направлений.Кроме того, он добавил, что ВСУ несут большие потери, и воевать на фронте протяженностью больше тысячи километров тяжело всем.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039504344.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, вс рф, эксперт
Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР
Основные силы ВС РФ сосредоточены в ДНР, несмотря на масштабные наступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, потому что первостепенный приоритет – освобождение Донбасса, объяснил в интервью Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин