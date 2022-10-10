https://ukraina.ru/20221010/1039538557.html

Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР

Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР - 10.10.2022 Украина.ру

Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР

Основные силы ВС РФ сосредоточены в ДНР, несмотря на масштабные наступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, потому что первостепенный приоритет – освобождение Донбасса, объяснил в интервью Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин

2022-10-10T07:30

2022-10-10T07:30

2022-10-10T07:30

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Также, по его словам, это заставляет киевские власти перебрасывать в Донбасс новые части с других направлений.Кроме того, он добавил, что ВСУ несут большие потери, и воевать на фронте протяженностью больше тысячи километров тяжело всем.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039504344.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донбасс, вс рф, эксперт