https://ukraina.ru/20221010/1039538430.html

Военный эксперт объяснил тактику ВС РФ по Артёмовску

Военный эксперт объяснил тактику ВС РФ по Артёмовску - 10.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил тактику ВС РФ по Артёмовску

После освобождения Мариуполя ВС РФ избегают прямого штурма и окружают города, в том числе и Артёмовск (Бахмут), рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин

2022-10-10T07:00

2022-10-10T07:00

2022-10-10T07:00

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артемовск

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Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии Отрадовки, Веселой Долины и Зайцево. Все эти населенные пункты находятся в окрестностях Артемовска (Бахмута), где уже долгое время активно работают штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".По его словам, успели связаны не только с работой ЧВК, но и с тем, что ВСУ перебрасывают часть своих подразделений на Запорожское направление.Эксперт отметил, что Артёмовск – важный узел, который дает выход к Краматорску и Славянску.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039482368.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, артемовск, днр, эксперт, вс рф