Военный эксперт объяснил тактику ВС РФ по Артёмовску
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
После освобождения Мариуполя ВС РФ избегают прямого штурма и окружают города, в том числе и Артёмовск (Бахмут), рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин
Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии Отрадовки, Веселой Долины и Зайцево. Все эти населенные пункты находятся в окрестностях Артемовска (Бахмута), где уже долгое время активно работают штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".
Мы охватываем Артёмовск. После того, что произошло в Мариуполе, мы стараемся избегать прямого штурма городов. Мы пытаемся действовать методом вытеснения их оттуда. Мы продолжим придерживаться той же тактики.
По его словам, успели связаны не только с работой ЧВК, но и с тем, что ВСУ перебрасывают часть своих подразделений на Запорожское направление.
Эксперт отметил, что Артёмовск – важный узел, который дает выход к Краматорску и Славянску.
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