Военный эксперт объяснил тактику ВС РФ по Артёмовску - 10.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил тактику ВС РФ по Артёмовску
Военный эксперт объяснил тактику ВС РФ по Артёмовску - 10.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил тактику ВС РФ по Артёмовску
После освобождения Мариуполя ВС РФ избегают прямого штурма и окружают города, в том числе и Артёмовск (Бахмут), рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин
2022-10-10T07:00
2022-10-10T07:00
новости
артемовск
днр
эксперт
вс рф
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Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии Отрадовки, Веселой Долины и Зайцево. Все эти населенные пункты находятся в окрестностях Артемовска (Бахмута), где уже долгое время активно работают штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".По его словам, успели связаны не только с работой ЧВК, но и с тем, что ВСУ перебрасывают часть своих подразделений на Запорожское направление.Эксперт отметил, что Артёмовск – важный узел, который дает выход к Краматорску и Славянску.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039482368.html
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452
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новости, артемовск, днр, эксперт, вс рф
Новости, Артемовск, ДНР, эксперт, ВС РФ

Военный эксперт объяснил тактику ВС РФ по Артёмовску

07:00 10.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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После освобождения Мариуполя ВС РФ избегают прямого штурма и окружают города, в том числе и Артёмовск (Бахмут), рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин
Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии Отрадовки, Веселой Долины и Зайцево. Все эти населенные пункты находятся в окрестностях Артемовска (Бахмута), где уже долгое время активно работают штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".
Мы охватываем Артёмовск. После того, что произошло в Мариуполе, мы стараемся избегать прямого штурма городов. Мы пытаемся действовать методом вытеснения их оттуда. Мы продолжим придерживаться той же тактики.
По его словам, успели связаны не только с работой ЧВК, но и с тем, что ВСУ перебрасывают часть своих подразделений на Запорожское направление.
Эксперт отметил, что Артёмовск – важный узел, который дает выход к Краматорску и Славянску.
Полный текст интервью читайте здесь.
Обстановка в районе села Саханка на юге ДНР - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:39
Союзные силы освободили два населенных пункта на артемовском направленииШтаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) 7 октября в своем Telegram-канале заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину
 
НовостиАртемовскДНРэкспертВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Военный эксперт объяснил тактику ВС РФ по Артёмовску
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05:45Нужно уничтожить систему ПВО, затем инфраструктуру и военные предприятия - Владимир Евсеев
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05:15Мобилизацию надо было проводить полгода назад и воевать в полную силу - военный эксперт
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