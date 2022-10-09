В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны
В Луганской Народной Республике обнаружены и уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщает Минобороны РФ 9 октября
В районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской Народной Республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
Также в ведомстве сообщили об уничтожении 4 складов с оружием и боеприпасами: в Новоалександровке Херсонской области, Вольном Поле ДНР, Зализничном Запорожской области и Запорожье.
Кроме того, по информации Минобороны, ВС РФ ликвидировали двеамериканские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37) в Кирове и Доробышеве (ДНР).
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