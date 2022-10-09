https://ukraina.ru/20221009/1039536708.html

В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны

В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны - 09.10.2022 Украина.ру

В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны

В Луганской Народной Республике обнаружены и уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщает Минобороны РФ 9 октября

2022-10-09T15:24

2022-10-09T15:24

2022-10-09T15:24

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Также в ведомстве сообщили об уничтожении 4 складов с оружием и боеприпасами: в Новоалександровке Херсонской области, Вольном Поле ДНР, Зализничном Запорожской области и Запорожье.Кроме того, по информации Минобороны, ВС РФ ликвидировали двеамериканские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37) в Кирове и Доробышеве (ДНР).

https://ukraina.ru/20220923/1039030172.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, минобороны рф, диверсанты, лнр