В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны - 09.10.2022 Украина.ру
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В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны
В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны - 09.10.2022 Украина.ру
В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны
В Луганской Народной Республике обнаружены и уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщает Минобороны РФ 9 октября
2022-10-09T15:24
2022-10-09T15:24
новости
минобороны рф
диверсанты
лнр
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Также в ведомстве сообщили об уничтожении 4 складов с оружием и боеприпасами: в Новоалександровке Херсонской области, Вольном Поле ДНР, Зализничном Запорожской области и Запорожье.Кроме того, по информации Минобороны, ВС РФ ликвидировали двеамериканские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37) в Кирове и Доробышеве (ДНР).
https://ukraina.ru/20220923/1039030172.html
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новости, минобороны рф, диверсанты, лнр
Новости, Минобороны РФ, диверсанты, ЛНР

В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны

15:24 09.10.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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В Луганской Народной Республике обнаружены и уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщает Минобороны РФ 9 октября
В районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской Народной Республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
Также в ведомстве сообщили об уничтожении 4 складов с оружием и боеприпасами: в Новоалександровке Херсонской области, Вольном Поле ДНР, Зализничном Запорожской области и Запорожье.
Кроме того, по информации Минобороны, ВС РФ ликвидировали двеамериканские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37) в Кирове и Доробышеве (ДНР).
ВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 14:45
Власти Запорожской области объявили награду за информацию о диверсантахВоенно-гражданская администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение за помощь в поимке украинской ДРГ, речь идет о сумме в полмиллиона рублей, сообщает 23 сентября член администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале
 
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