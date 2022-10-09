Трамп призвал к незамедлительным переговорам
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что все стороны украинского конфликта должны немедленно вернуться к переговорному процессу. Об этом он заявил во время своего выступления в Неваде, передает 9 октября NEWSMAX
И сейчас мы имеем (конфликт) между Россией и Украиной. <...> Мы должны (прийти) к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны.
Неделей ранее, 30 сентября, при подписании договоров с новыми российскими регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным.
6 октября, 15:26Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговорыПарламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров, потому что они несвободны в своих решениях, заявила журналситам председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 6 октября