https://ukraina.ru/20221009/1039534716.html

Трамп призвал к незамедлительным переговорам

Трамп призвал к незамедлительным переговорам - 09.10.2022 Украина.ру

Трамп призвал к незамедлительным переговорам

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что все стороны украинского конфликта должны немедленно вернуться к переговорному процессу. Об этом он заявил во время своего выступления в Неваде, передает 9 октября NEWSMAX

2022-10-09T11:58

2022-10-09T11:58

2022-10-09T11:58

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Неделей ранее, 30 сентября, при подписании договоров с новыми российскими регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным.

https://ukraina.ru/20221006/1039455223.html

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новости, переговоры, дональд трамп, украина, владимир путин, владимир зеленский