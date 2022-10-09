Трамп призвал к незамедлительным переговорам - 09.10.2022 Украина.ру
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Трамп призвал к незамедлительным переговорам
Трамп призвал к незамедлительным переговорам - 09.10.2022 Украина.ру
Трамп призвал к незамедлительным переговорам
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что все стороны украинского конфликта должны немедленно вернуться к переговорному процессу. Об этом он заявил во время своего выступления в Неваде, передает 9 октября NEWSMAX
2022-10-09T11:58
2022-10-09T11:58
новости
переговоры
дональд трамп
украина
владимир путин
владимир зеленский
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Неделей ранее, 30 сентября, при подписании договоров с новыми российскими регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным.
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новости, переговоры, дональд трамп, украина, владимир путин, владимир зеленский
Новости, переговоры, Дональд Трамп, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Трамп призвал к незамедлительным переговорам

11:58 09.10.2022
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP / Alex Brandon
Читать в
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что все стороны украинского конфликта должны немедленно вернуться к переговорному процессу. Об этом он заявил во время своего выступления в Неваде, передает 9 октября NEWSMAX
И сейчас мы имеем (конфликт) между Россией и Украиной. <...> Мы должны (прийти) к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны.
Неделей ранее, 30 сентября, при подписании договоров с новыми российскими регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным.
Президент РФ В. Путин провел заседание Координационного совета - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 15:26
Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговорыПарламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров, потому что они несвободны в своих решениях, заявила журналситам председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 6 октября
 
НовостипереговорыДональд ТрампУкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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