https://ukraina.ru/20221009/1039531773.html

Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев

Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев - 09.10.2022 Украина.ру

Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев

Послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручили дипломатическую ноту МИД Белоруссии, сообщает 9 октября украинское внешнеполитическое ведомство

2022-10-09T09:37

2022-10-09T09:37

2022-10-09T09:37

новости

белоруссия

мид

мид белоруссии

посол

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101770/15/1017701545_0:43:2048:1195_1920x0_80_0_0_b6cdc1a96036a719bf131c6a40134b19.jpg.webp

В МИД Украины утверждают, что эта информация не соответствует действительности и Украина никогда не "претендовала на чужие территории". Кроме того, в киевские дипломаты предположили, что вручение ноты Кизиму может быть "частью плана Российской Федерации".В Минске пока никак не комментируют данную ситуацию.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск не участвует в украинском конфликте, занимаясь исключительно помощью украинским беженцам.В интервью Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант рассказал, что около 60% граждан Белоруссии поддерживают спецоперацию на Украине.

https://ukraina.ru/20221004/1039369511.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, мид, мид белоруссии, посол, киев