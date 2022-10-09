Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев - 09.10.2022 Украина.ру
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Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев
Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев - 09.10.2022 Украина.ру
Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев
Послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручили дипломатическую ноту МИД Белоруссии, сообщает 9 октября украинское внешнеполитическое ведомство
2022-10-09T09:37
2022-10-09T09:37
новости
белоруссия
мид
мид белоруссии
посол
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В МИД Украины утверждают, что эта информация не соответствует действительности и Украина никогда не "претендовала на чужие территории". Кроме того, в киевские дипломаты предположили, что вручение ноты Кизиму может быть "частью плана Российской Федерации".В Минске пока никак не комментируют данную ситуацию.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск не участвует в украинском конфликте, занимаясь исключительно помощью украинским беженцам.В интервью Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант рассказал, что около 60% граждан Белоруссии поддерживают спецоперацию на Украине.
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новости, белоруссия, мид, мид белоруссии, посол, киев
Новости, Белоруссия, МИД, МИД Белоруссии, посол, Киев

Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев

09:37 09.10.2022
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии
Здание МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Иван Руднев
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Послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручили дипломатическую ноту МИД Белоруссии, сообщает 9 октября украинское внешнеполитическое ведомство
Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии.
В МИД Украины утверждают, что эта информация не соответствует действительности и Украина никогда не "претендовала на чужие территории". Кроме того, в киевские дипломаты предположили, что вручение ноты Кизиму может быть "частью плана Российской Федерации".
В Минске пока никак не комментируют данную ситуацию.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск не участвует в украинском конфликте, занимаясь исключительно помощью украинским беженцам.
В интервью Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант рассказал, что около 60% граждан Белоруссии поддерживают спецоперацию на Украине.
Лукашенко
4 октября, 14:08
"Учиться, учиться, еще раз учиться". Лукашенко объяснил, почему готовится к войнеВ Белоруссии не будут объявлять мобилизацию, но проверят списки военнообязанных. Граждане государства должны уметь пользоваться оружием, чтобы защитить свою семью. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА
 
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