https://ukraina.ru/20221009/1039531773.html
Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев
Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев - 09.10.2022 Украина.ру
Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев
Послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручили дипломатическую ноту МИД Белоруссии, сообщает 9 октября украинское внешнеполитическое ведомство
2022-10-09T09:37
2022-10-09T09:37
2022-10-09T09:37
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В МИД Украины утверждают, что эта информация не соответствует действительности и Украина никогда не "претендовала на чужие территории". Кроме того, в киевские дипломаты предположили, что вручение ноты Кизиму может быть "частью плана Российской Федерации".В Минске пока никак не комментируют данную ситуацию.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск не участвует в украинском конфликте, занимаясь исключительно помощью украинским беженцам.В интервью Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант рассказал, что около 60% граждан Белоруссии поддерживают спецоперацию на Украине.
https://ukraina.ru/20221004/1039369511.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, белоруссия, мид, мид белоруссии, посол, киев
Новости, Белоруссия, МИД, МИД Белоруссии, посол, Киев
Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев
Послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручили дипломатическую ноту МИД Белоруссии, сообщает 9 октября украинское внешнеполитическое ведомство
Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии.
В МИД Украины утверждают, что эта информация не соответствует действительности и Украина никогда не "претендовала на чужие территории". Кроме того, в киевские дипломаты предположили, что вручение ноты Кизиму может быть "частью плана Российской Федерации".
В Минске пока никак не комментируют данную ситуацию.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск не участвует в украинском конфликте, занимаясь исключительно помощью украинским беженцам.
В интервью Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант рассказал, что около 60% граждан Белоруссии поддерживают спецоперацию на Украине.