Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2" - 09.10.2022 Украина.ру
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Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"
Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2" - 09.10.2022 Украина.ру
Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"
Необходимо обследовать ветку "Северного потока-2", на которой не зафиксировано утечки газа, на предмет повреждений. В любом случае, страны Европы вряд ли согласятся в скором времени на её использование. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
2022-10-09T07:30
2022-10-09T07:30
новости
игорь юшков
северный поток-2
европа
деиндустриализация
газ
диверсии
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По его мнению, в Европе слишком сильно политизируют "Северный поток — 2", “для них это не газопровод, а символ российской политики”.Отвечая на вопрос, обойдутся ли в Европе без российского газа, Юшков ответил, что речь не идёт о полном отсутствии газа на континенте.Он добавил, что экономическая рациональность сейчас в европейской политике не используется.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, игорь юшков, северный поток-2, европа, деиндустриализация, газ, диверсии
Новости, Игорь Юшков, Северный поток-2, Европа, деиндустриализация, газ, диверсии

Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"

07:30 09.10.2022
 
© Nord Stream 2 / Nikolai RyutinСеверный поток 2
Северный поток 2
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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Необходимо обследовать ветку "Северного потока-2", на которой не зафиксировано утечки газа, на предмет повреждений. В любом случае, страны Европы вряд ли согласятся в скором времени на её использование. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
По его мнению, в Европе слишком сильно политизируют "Северный поток — 2", “для них это не газопровод, а символ российской политики”.
Отвечая на вопрос, обойдутся ли в Европе без российского газа, Юшков ответил, что речь не идёт о полном отсутствии газа на континенте.

Сложно представить, что они замёрзнут там. У них есть другие поставщики и СПГ из США, норвежские, алжирские и азербайджанские поставки. ... Проблема в том, что из-за дефицита энергия и газ очень дорогие. Это скорее может привести к деиндустриализации. Европейцы готовы этим пожертвовать, главное — противодействие России

Игорь Юшков
Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
Он добавил, что экономическая рациональность сейчас в европейской политике не используется.
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковСеверный поток-2Европадеиндустриализациягаздиверсии
 
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07:30Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"
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