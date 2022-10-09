https://ukraina.ru/20221009/1039512504.html

Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"

Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2" - 09.10.2022 Украина.ру

Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"

Необходимо обследовать ветку "Северного потока-2", на которой не зафиксировано утечки газа, на предмет повреждений. В любом случае, страны Европы вряд ли согласятся в скором времени на её использование. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков

2022-10-09T07:30

2022-10-09T07:30

2022-10-09T07:30

новости

игорь юшков

северный поток-2

европа

деиндустриализация

газ

диверсии

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По его мнению, в Европе слишком сильно политизируют "Северный поток — 2", “для них это не газопровод, а символ российской политики”.Отвечая на вопрос, обойдутся ли в Европе без российского газа, Юшков ответил, что речь не идёт о полном отсутствии газа на континенте.Он добавил, что экономическая рациональность сейчас в европейской политике не используется.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221006/1039464101.html

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2022

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новости, игорь юшков, северный поток-2, европа, деиндустриализация, газ, диверсии