https://ukraina.ru/20221009/1039512504.html
Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"
Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2" - 09.10.2022 Украина.ру
Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"
Необходимо обследовать ветку "Северного потока-2", на которой не зафиксировано утечки газа, на предмет повреждений. В любом случае, страны Европы вряд ли согласятся в скором времени на её использование. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
2022-10-09T07:30
2022-10-09T07:30
2022-10-09T07:30
новости
игорь юшков
северный поток-2
европа
деиндустриализация
газ
диверсии
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По его мнению, в Европе слишком сильно политизируют "Северный поток — 2", “для них это не газопровод, а символ российской политики”.Отвечая на вопрос, обойдутся ли в Европе без российского газа, Юшков ответил, что речь не идёт о полном отсутствии газа на континенте.Он добавил, что экономическая рациональность сейчас в европейской политике не используется.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039464101.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь юшков, северный поток-2, европа, деиндустриализация, газ, диверсии
Новости, Игорь Юшков, Северный поток-2, Европа, деиндустриализация, газ, диверсии
Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"
Необходимо обследовать ветку "Северного потока-2", на которой не зафиксировано утечки газа, на предмет повреждений. В любом случае, страны Европы вряд ли согласятся в скором времени на её использование. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков