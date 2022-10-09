Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти - 09.10.2022 Украина.ру
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Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти
Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти - 09.10.2022 Украина.ру
Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти
Россия уже довольно давно добывает меньше нефти, чем ей положено по квотам ОПЕК+, поэтому недавнее решение о снижении этих квот ей чрезвычайно выгодно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
2022-10-09T04:00
2022-10-09T04:00
новости
игорь юшков
опек
саудовская аравия
нефть
квоты
ес
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Он подчеркнул, что интересы России в данном случае совпадают с интересами Саудовской Аравии и состоят в поддержании высоких цен на нефть.Он добавил, что нефтедобывающте страны надеются удержать цену в районе 90 долларов за баррель. Но если наложатся ещё какие-то факторы, например, если России придётся сокращать экспорт в декабре, когда вступят санкции ЕС, это усугубит дефицит, и цена составит 100-120 за баррель.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, игорь юшков, опек, саудовская аравия, нефть, квоты, ес
Новости, Игорь Юшков, ОПЕК, Саудовская Аравия, нефть, квоты, ЕС

Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти

04:00 09.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Россия уже довольно давно добывает меньше нефти, чем ей положено по квотам ОПЕК+, поэтому недавнее решение о снижении этих квот ей чрезвычайно выгодно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
Он подчеркнул, что интересы России в данном случае совпадают с интересами Саудовской Аравии и состоят в поддержании высоких цен на нефть.

Нам выгодно нынешнее решение. За счёт того, что саудиты и Ирак снизят добычу, цена подрастёт, это нам позволяет зарабатывать больше. Мы ничего не делаем, цена растёт.

Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
Он добавил, что нефтедобывающте страны надеются удержать цену в районе 90 долларов за баррель. Но если наложатся ещё какие-то факторы, например, если России придётся сокращать экспорт в декабре, когда вступят санкции ЕС, это усугубит дефицит, и цена составит 100-120 за баррель.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:47
Блинкен: США работают над ответом в отношении ОПЕК+США изучают варианты ответа, в том числе в отношении Эр-Рияда, из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти. Об этом сообщил 6 октября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковОПЕКСаудовская АравиянефтьквотыЕС
 
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