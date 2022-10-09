https://ukraina.ru/20221009/1039511329.html
Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти
Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти - 09.10.2022 Украина.ру
Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти
Россия уже довольно давно добывает меньше нефти, чем ей положено по квотам ОПЕК+, поэтому недавнее решение о снижении этих квот ей чрезвычайно выгодно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
2022-10-09T04:00
2022-10-09T04:00
2022-10-09T04:00
новости
игорь юшков
опек
саудовская аравия
нефть
квоты
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/93/1033469350_0:88:3331:1962_1920x0_80_0_0_32aab9a2af24cf17f227fb8bda6f404b.jpg
Он подчеркнул, что интересы России в данном случае совпадают с интересами Саудовской Аравии и состоят в поддержании высоких цен на нефть.Он добавил, что нефтедобывающте страны надеются удержать цену в районе 90 долларов за баррель. Но если наложатся ещё какие-то факторы, например, если России придётся сокращать экспорт в декабре, когда вступят санкции ЕС, это усугубит дефицит, и цена составит 100-120 за баррель.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039470847.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/93/1033469350_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_3b0c014112cd87b050554b8b4fde9b85.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь юшков, опек, саудовская аравия, нефть, квоты, ес
Новости, Игорь Юшков, ОПЕК, Саудовская Аравия, нефть, квоты, ЕС
Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти
Россия уже довольно давно добывает меньше нефти, чем ей положено по квотам ОПЕК+, поэтому недавнее решение о снижении этих квот ей чрезвычайно выгодно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков