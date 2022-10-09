https://ukraina.ru/20221009/1039511329.html

Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти

Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти - 09.10.2022 Украина.ру

Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти

Россия уже довольно давно добывает меньше нефти, чем ей положено по квотам ОПЕК+, поэтому недавнее решение о снижении этих квот ей чрезвычайно выгодно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков

2022-10-09T04:00

2022-10-09T04:00

2022-10-09T04:00

новости

игорь юшков

опек

саудовская аравия

нефть

квоты

ес

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Он подчеркнул, что интересы России в данном случае совпадают с интересами Саудовской Аравии и состоят в поддержании высоких цен на нефть.Он добавил, что нефтедобывающте страны надеются удержать цену в районе 90 долларов за баррель. Но если наложатся ещё какие-то факторы, например, если России придётся сокращать экспорт в декабре, когда вступят санкции ЕС, это усугубит дефицит, и цена составит 100-120 за баррель.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039470847.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь юшков, опек, саудовская аравия, нефть, квоты, ес