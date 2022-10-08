https://ukraina.ru/20221008/1039523727.html

Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше

Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше - 08.10.2022 Украина.ру

Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше

Сейчас всех интересуют технические детали – как мог попасть на мост грузовик (по другой информации фура), начиненный взрывчаткой? Как террористы смогли... Украина.ру, 08.10.2022

2022-10-08T15:51

2022-10-08T15:51

2022-10-08T16:14

мнения

крымский мост

владимир путин

теракт

владимир зеленский

украина

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Сейчас всех интересуют технические детали – как мог попасть на мост грузовик (по другой информации фура), начиненный взрывчаткой? Как террористы смогли спланировать и скоординировать движение смертоносного автомобиля с эшелоном, который перевозил горючее? Как взрывчатка попала в грузовик (ее ж не купишь в магазине)? Кто водитель – камикадзе или ничего не ведавшая жертва? И так далее и тому подобное.Безусловно, это вопросы важные, возможно, отвечая наши спецслужбы выявят очередную дырку в нашей обороне и безопасности государства. И ее аккуратно заштопают, не заметив, конечно, других. Потому что само наше общество, как мне кажется, не готово к восприятию реальности – к тому, что происходит, кто с нами воюет и чего мы можем ждать от нашего, даже не противника, а лютого врага.Итак, что происходит?Война, господа. То, что мы называем изящно специальной военной операцией, это в нашем понимании "операция", которую производит скальпелем хирург. А в сознании нашего лютого врага – это война, в которой все средства хороши. И они используют все эти средства. Убивают в центре, почти в Москве журналистку Дугину, подрывают мост, обстреливают из американских калибров деревни, расстреливают своих мирных жителей, если они хотят выехать в российскую зону, взрывают чиновников только за то, что те на российской (бывшей украинской) территории организуют мирную жизнь обычных граждан. То есть они ведут полноценную войну не с войсками (об этом отдельно), а с мирным гражданским населением, не считаясь с потерями среди мирного населения.На этом фоне очень колоритно выглядит заявление посла Украины в Казахстане – про то, что надо убивать русских. Вышел дипломатический скандал, Астана вроде намекает, чтоб его убрали. Но непонятно, уберут ли. В Киеве никто дипломатических принципов и существующих международных правил не придерживается.Особенно интересно было летом. Взорвался склад в Крыму. Завороженные зрелищем отдыхающие фотографировали его с пляжа. Вылезли из моря и фотографировали. Вроде как фейерверк в честь праздника Нептуна. Хотя и видно было, что склад горит.Но, что-то не так происходит в нашем отчестве, если мы совмещаем купальный сезон в потенциально опасном Крыму с войной (даже если называем ее специальной военной операцией), на приграничной к полуострову территории.Да, для многих до недавнего времени военные действия на Украине происходили только в ящике, то есть по телевизору.А война, которую против нас ведет Украина, она настоящая, она не в ящике. И вполне возможно, завтра полыхнет в любом из наших мегаполисов.Но люди так устроены, что верят словам и картинке, то есть ящику, а не реальным событиям, происходящим в соседней квартире или городе, или в соседней стране.Поэтому, давайте уже вещи называть своими именами. Раз это война, которая идет на полной уничтожение и/или порабощение нашего народа, то так и называем это войной. Не пугаем, а обозначаем очевидное. Тогда и отношение к происходящему будет соответствующее. А пока мы говорим, что это спецоперация, у нас под магией завораживающих слов даже те, кому это положено по чину и должности, не проверяют все автомобили, въезжающие на Крымский мост. Парень, очнись, тебя хотят взорвать!!!Теперь о том, что это за война? Она называется красивым словом "гибридная", то есть такая, в которой используются не только военные, но и другие средства уничтожения врага. Именно, уничтожения, господа. Никто не собирается вам предоставлять возможность выжить. Но поскольку победить обычными средствами Россию невозможно, наш враг взял на вооружение новейшие информационные технологии, в том числе, как я уже неоднократно писал, и пиар-технологии, с которыми выходцы из "Квартала 95" отлично знакомы.Как против нас воюют невоенными способамиНазову некоторые из них.1. Не важно, что произошло на самом деле, важно, что об этом напишут в главных мировых изданиях.Например, именно, Зеленский первым заявил о сожалении, что у Украины нет ядерного оружия. Еще до начала спец военной операции. Он же и его окружение неоднократно призывало к превентивному удару ядерным оружием по России. Но стоило российскому руководству сказать, что и мы готовы ответить соответствующим образом, все, что говорил Зеленский и его окружение тут же забылось и именно Россию и сам Зеленский и его западные партнеры обвинили в создании ядерной угрозы миру.2. Нанята армия ботов, которая действует в российском интернете, производящая целенаправленные информационные фейковые вбросы – от того, как избежать мобилизации, до запугивания призывников – страшными кадрами издевательств (возможно, реальных) над российскими военнопленными. Эти же или подобные им так называемые "боты" действуют в англоязычной среде и как нам доподлинно известно в обособленном от остального мира китайском интернете. Цель – распространение ложной клеветнической информации, порочащей Россию и ее руководство. Боты действуют исключительно в соцсетях. Предположительное их количество (по оценкам экспертов) – до шести тысяч человек.3. Организована согласованная с Западом антироссийская кампания в официальных мировых СМИ. Информация распространяется исключительно в проукраинском (в интересах украинского руководства, а не народа) и антироссийском векторе. Всякая информация, объективно противоречащая этой концепции, тут же уничтожается. Например, на одном из западных телеканалов показали радостные лица жителей Запорожской области, получающих российские паспорта. В то время как официально по украинской пропаганде, людей загоняли насильно "под дулами автоматов". Через несколько часов сюжет был с сайта западного телеканала удален, что характерно "по требованию не согласных с ним телезрителей".4. Создание атмосферы страха. Взрывы на гражданских объектах в первую очередь обстрелы мирных гражданских приграничных Украине деревень должны создать в обществе атмосферу страха – где еще может завтра рвануть? И вот теракт на Крымском мосту отчасти служит именно этой цели на нынешнем этапе этой гибридной войны. Поэтому неизбежно проведение терактов, как уже сказано выше, в крупных мегаполисах. Потому что страх нужно разгонять и расширять до масштабов всей страны.5. Создание с помощью фейков о российском руководстве "пятой колонны". Но не только. Очень интересное заявление прозвучало на днях с украинских верхов – не давать украинское гражданство тем коллаборантам, которые переместились на Украину после 24 февраля, не согласившись с российской политикой. То есть пусть создают "пятую колонну" у себя в стране и воюют с Путиным. И тогда заслужат гражданство.Таким образом, если к этому прибавить постоянные DOS-атаки на СМИ и инфраструктурные объекты, против России ведется хорошо спланированная, хорошо проплаченная и хорошо организованная идеологическая война, которая идет параллельно войне на поле боя - в интернете, в СМИ, в соцсетях.Отсюда и попытки нанести, пусть и не сильно ощутимый материальный, сколько моральный урон российской власти – и теракт на Крымском мосту, произведенный в ночь после дня рождения президента – это именно акт нанесения прежде всего морального ущерба власти.Цель идеологической войны - поскольку невозможно украинской армии победить Россию на поле боя, создать в стране "антипутинский майдан", создать обстановку, когда власть начнет делать ошибки, а народ протестовать, не принимая во внимание никакие аргументы и доводы власти.Именно так и был низвержен президент Виктор Янукович – это та самая технология, которая уже была опробована и применена с помощью и при прямой финансовой поддержке США в 2013-2014 году в Украине, теперь экспортируется с некоторыми новшествами в Россию. Только вместо "сакральных жертв", которые и сформировали отрицательное отношение к Януковичу и его окружению, здесь применяются "сакральные теракты", которые должны показать незащищенность российских граждан и неспособность российского руководства защитить их и ответить на теракты традиционными силовыми методами.Почему так получилось?Проблема происходящего в том, что с одной стороны мы имеем отмобилизованное украинское общество, которое всем своим большинством настроено на войну с Россией и расслабленное российское общество с другой стороны, рассматривающее войну в Украине, как спецоперацию на другой планете, - "занимательно, но лично меня не касается". А то, что именно из таких обывателей вырастают самые беспринципные "майдауны" (ставшие такими чуть ли ни в один час и в один день) мы хорошо видели на примере той же Украины, разрушенной Майданом и полностью после 2014-го года подчиненной интересам Запада.Причина, по которой так легко удалось свалить Януковича как раз в том и заключалась, что он не смог достойно ответить на Майдан – не смог разогнать несколько сотен тех, кто на главной площади страны выступал против власти. И тогда к ним присоединились тысячи. Именно потому, что Янукович дал возможность кучке негодяев безнаказанно порочить власть.Выводы1. Должны быть на время военных действий введены жесткие меры контроля и наказания. Людей, которые допускают непростительную расхлябанность, в результате которой происходят теракты типа нынешнего на Крымском мосту или убийства Дугиной, должны быть наказаны в соответствии с законами военного времени.2. Крым на время войны должен быть объявлен прифронтовой зоной, а, следовательно, временно прекратить курортные развлечения, въезд туда должен быть ограничен и строго контролируем спецслужбами.3. В прифронтовой полосе должна действовать военная полиция, имеющая право досмотра любых транспортных средств и любых людей. А так же задержания для дальнейшей проверки всех подозрительных лиц.4. Должны быть сняты искусственные ограничения на деятельность аккредитованных военных корреспондентов, поскольку в отсутствии стороннего журналистского контроля за этой частью общества это наносит обществу ощутимый ущерб. И дело не только в критике. Если есть герои и героические достижения, дайте их увидеть журналистам, как во время Великой Отечественной войны это видели наши старшие коллеги своими глазами.5. Если мы видим, что в интернете против нас воюет армия ботов, не пора ли и нам создать свою армию, антиботов с задействованием всех сил и средств?6. Если есть лица, избегающие мобилизации, а их не так уж и много, то может, пусть бегут, только лишать их за это гражданства навсегда, а не ограничиваться 500-рублевым штрафом? В бою от таких – пользы никакой, а вреда они могут нанести больше, чем десять хорошо вооруженных противников.И главное: раз это - война, то война. Пусть так и будет.

https://ukraina.ru/20221008/1039520501.html

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https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html

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мнения, крымский мост, владимир путин, теракт, владимир зеленский, украина