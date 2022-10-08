Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше - 08.10.2022 Украина.ру
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Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше
Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше - 08.10.2022 Украина.ру
Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше
Сейчас всех интересуют технические детали – как мог попасть на мост грузовик (по другой информации фура), начиненный взрывчаткой? Как террористы смогли... Украина.ру, 08.10.2022
2022-10-08T15:51
2022-10-08T16:14
мнения
крымский мост
владимир путин
теракт
владимир зеленский
украина
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Сейчас всех интересуют технические детали – как мог попасть на мост грузовик (по другой информации фура), начиненный взрывчаткой? Как террористы смогли спланировать и скоординировать движение смертоносного автомобиля с эшелоном, который перевозил горючее? Как взрывчатка попала в грузовик (ее ж не купишь в магазине)? Кто водитель – камикадзе или ничего не ведавшая жертва? И так далее и тому подобное.Безусловно, это вопросы важные, возможно, отвечая наши спецслужбы выявят очередную дырку в нашей обороне и безопасности государства. И ее аккуратно заштопают, не заметив, конечно, других. Потому что само наше общество, как мне кажется, не готово к восприятию реальности – к тому, что происходит, кто с нами воюет и чего мы можем ждать от нашего, даже не противника, а лютого врага.Итак, что происходит?Война, господа. То, что мы называем изящно специальной военной операцией, это в нашем понимании "операция", которую производит скальпелем хирург. А в сознании нашего лютого врага – это война, в которой все средства хороши. И они используют все эти средства. Убивают в центре, почти в Москве журналистку Дугину, подрывают мост, обстреливают из американских калибров деревни, расстреливают своих мирных жителей, если они хотят выехать в российскую зону, взрывают чиновников только за то, что те на российской (бывшей украинской) территории организуют мирную жизнь обычных граждан. То есть они ведут полноценную войну не с войсками (об этом отдельно), а с мирным гражданским населением, не считаясь с потерями среди мирного населения.На этом фоне очень колоритно выглядит заявление посла Украины в Казахстане – про то, что надо убивать русских. Вышел дипломатический скандал, Астана вроде намекает, чтоб его убрали. Но непонятно, уберут ли. В Киеве никто дипломатических принципов и существующих международных правил не придерживается.Особенно интересно было летом. Взорвался склад в Крыму. Завороженные зрелищем отдыхающие фотографировали его с пляжа. Вылезли из моря и фотографировали. Вроде как фейерверк в честь праздника Нептуна. Хотя и видно было, что склад горит.Но, что-то не так происходит в нашем отчестве, если мы совмещаем купальный сезон в потенциально опасном Крыму с войной (даже если называем ее специальной военной операцией), на приграничной к полуострову территории.Да, для многих до недавнего времени военные действия на Украине происходили только в ящике, то есть по телевизору.А война, которую против нас ведет Украина, она настоящая, она не в ящике. И вполне возможно, завтра полыхнет в любом из наших мегаполисов.Но люди так устроены, что верят словам и картинке, то есть ящику, а не реальным событиям, происходящим в соседней квартире или городе, или в соседней стране.Поэтому, давайте уже вещи называть своими именами. Раз это война, которая идет на полной уничтожение и/или порабощение нашего народа, то так и называем это войной. Не пугаем, а обозначаем очевидное. Тогда и отношение к происходящему будет соответствующее. А пока мы говорим, что это спецоперация, у нас под магией завораживающих слов даже те, кому это положено по чину и должности, не проверяют все автомобили, въезжающие на Крымский мост. Парень, очнись, тебя хотят взорвать!!!Теперь о том, что это за война? Она называется красивым словом "гибридная", то есть такая, в которой используются не только военные, но и другие средства уничтожения врага. Именно, уничтожения, господа. Никто не собирается вам предоставлять возможность выжить. Но поскольку победить обычными средствами Россию невозможно, наш враг взял на вооружение новейшие информационные технологии, в том числе, как я уже неоднократно писал, и пиар-технологии, с которыми выходцы из "Квартала 95" отлично знакомы.Как против нас воюют невоенными способамиНазову некоторые из них.1. Не важно, что произошло на самом деле, важно, что об этом напишут в главных мировых изданиях.Например, именно, Зеленский первым заявил о сожалении, что у Украины нет ядерного оружия. Еще до начала спец военной операции. Он же и его окружение неоднократно призывало к превентивному удару ядерным оружием по России. Но стоило российскому руководству сказать, что и мы готовы ответить соответствующим образом, все, что говорил Зеленский и его окружение тут же забылось и именно Россию и сам Зеленский и его западные партнеры обвинили в создании ядерной угрозы миру.2. Нанята армия ботов, которая действует в российском интернете, производящая целенаправленные информационные фейковые вбросы – от того, как избежать мобилизации, до запугивания призывников – страшными кадрами издевательств (возможно, реальных) над российскими военнопленными. Эти же или подобные им так называемые "боты" действуют в англоязычной среде и как нам доподлинно известно в обособленном от остального мира китайском интернете. Цель – распространение ложной клеветнической информации, порочащей Россию и ее руководство. Боты действуют исключительно в соцсетях. Предположительное их количество (по оценкам экспертов) – до шести тысяч человек.3. Организована согласованная с Западом антироссийская кампания в официальных мировых СМИ. Информация распространяется исключительно в проукраинском (в интересах украинского руководства, а не народа) и антироссийском векторе. Всякая информация, объективно противоречащая этой концепции, тут же уничтожается. Например, на одном из западных телеканалов показали радостные лица жителей Запорожской области, получающих российские паспорта. В то время как официально по украинской пропаганде, людей загоняли насильно "под дулами автоматов". Через несколько часов сюжет был с сайта западного телеканала удален, что характерно "по требованию не согласных с ним телезрителей".4. Создание атмосферы страха. Взрывы на гражданских объектах в первую очередь обстрелы мирных гражданских приграничных Украине деревень должны создать в обществе атмосферу страха – где еще может завтра рвануть? И вот теракт на Крымском мосту отчасти служит именно этой цели на нынешнем этапе этой гибридной войны. Поэтому неизбежно проведение терактов, как уже сказано выше, в крупных мегаполисах. Потому что страх нужно разгонять и расширять до масштабов всей страны.5. Создание с помощью фейков о российском руководстве "пятой колонны". Но не только. Очень интересное заявление прозвучало на днях с украинских верхов – не давать украинское гражданство тем коллаборантам, которые переместились на Украину после 24 февраля, не согласившись с российской политикой. То есть пусть создают "пятую колонну" у себя в стране и воюют с Путиным. И тогда заслужат гражданство.Таким образом, если к этому прибавить постоянные DOS-атаки на СМИ и инфраструктурные объекты, против России ведется хорошо спланированная, хорошо проплаченная и хорошо организованная идеологическая война, которая идет параллельно войне на поле боя - в интернете, в СМИ, в соцсетях.Отсюда и попытки нанести, пусть и не сильно ощутимый материальный, сколько моральный урон российской власти – и теракт на Крымском мосту, произведенный в ночь после дня рождения президента – это именно акт нанесения прежде всего морального ущерба власти.Цель идеологической войны - поскольку невозможно украинской армии победить Россию на поле боя, создать в стране "антипутинский майдан", создать обстановку, когда власть начнет делать ошибки, а народ протестовать, не принимая во внимание никакие аргументы и доводы власти.Именно так и был низвержен президент Виктор Янукович – это та самая технология, которая уже была опробована и применена с помощью и при прямой финансовой поддержке США в 2013-2014 году в Украине, теперь экспортируется с некоторыми новшествами в Россию. Только вместо "сакральных жертв", которые и сформировали отрицательное отношение к Януковичу и его окружению, здесь применяются "сакральные теракты", которые должны показать незащищенность российских граждан и неспособность российского руководства защитить их и ответить на теракты традиционными силовыми методами.Почему так получилось?Проблема происходящего в том, что с одной стороны мы имеем отмобилизованное украинское общество, которое всем своим большинством настроено на войну с Россией и расслабленное российское общество с другой стороны, рассматривающее войну в Украине, как спецоперацию на другой планете, - "занимательно, но лично меня не касается". А то, что именно из таких обывателей вырастают самые беспринципные "майдауны" (ставшие такими чуть ли ни в один час и в один день) мы хорошо видели на примере той же Украины, разрушенной Майданом и полностью после 2014-го года подчиненной интересам Запада.Причина, по которой так легко удалось свалить Януковича как раз в том и заключалась, что он не смог достойно ответить на Майдан – не смог разогнать несколько сотен тех, кто на главной площади страны выступал против власти. И тогда к ним присоединились тысячи. Именно потому, что Янукович дал возможность кучке негодяев безнаказанно порочить власть.Выводы1. Должны быть на время военных действий введены жесткие меры контроля и наказания. Людей, которые допускают непростительную расхлябанность, в результате которой происходят теракты типа нынешнего на Крымском мосту или убийства Дугиной, должны быть наказаны в соответствии с законами военного времени.2. Крым на время войны должен быть объявлен прифронтовой зоной, а, следовательно, временно прекратить курортные развлечения, въезд туда должен быть ограничен и строго контролируем спецслужбами.3. В прифронтовой полосе должна действовать военная полиция, имеющая право досмотра любых транспортных средств и любых людей. А так же задержания для дальнейшей проверки всех подозрительных лиц.4. Должны быть сняты искусственные ограничения на деятельность аккредитованных военных корреспондентов, поскольку в отсутствии стороннего журналистского контроля за этой частью общества это наносит обществу ощутимый ущерб. И дело не только в критике. Если есть герои и героические достижения, дайте их увидеть журналистам, как во время Великой Отечественной войны это видели наши старшие коллеги своими глазами.5. Если мы видим, что в интернете против нас воюет армия ботов, не пора ли и нам создать свою армию, антиботов с задействованием всех сил и средств?6. Если есть лица, избегающие мобилизации, а их не так уж и много, то может, пусть бегут, только лишать их за это гражданства навсегда, а не ограничиваться 500-рублевым штрафом? В бою от таких – пользы никакой, а вреда они могут нанести больше, чем десять хорошо вооруженных противников.И главное: раз это - война, то война. Пусть так и будет.
https://ukraina.ru/20221008/1039520501.html
https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html
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Захар Виноградов
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мнения, крымский мост, владимир путин, теракт, владимир зеленский, украина
Мнения, Крымский мост, Владимир Путин, теракт, Владимир Зеленский, Украина

Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше

15:51 08.10.2022 (обновлено: 16:14 08.10.2022)
 
© Кадр с камер наблюденияКрымский мост
Крымский мост
© Кадр с камер наблюдения
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Захар Виноградов авторы
Захар Виноградов
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Сейчас всех интересуют технические детали – как мог попасть на мост грузовик (по другой информации фура), начиненный взрывчаткой? Как террористы смогли спланировать и скоординировать движение смертоносного автомобиля с эшелоном, который перевозил горючее? Как взрывчатка попала в грузовик (ее ж не купишь в магазине)? Кто водитель – камикадзе или ничего не ведавшая жертва? И так далее и тому подобное.
Безусловно, это вопросы важные, возможно, отвечая наши спецслужбы выявят очередную дырку в нашей обороне и безопасности государства. И ее аккуратно заштопают, не заметив, конечно, других. Потому что само наше общество, как мне кажется, не готово к восприятию реальности – к тому, что происходит, кто с нами воюет и чего мы можем ждать от нашего, даже не противника, а лютого врага.
Итак, что происходит?
Война, господа. То, что мы называем изящно специальной военной операцией, это в нашем понимании "операция", которую производит скальпелем хирург. А в сознании нашего лютого врага – это война, в которой все средства хороши. И они используют все эти средства. Убивают в центре, почти в Москве журналистку Дугину, подрывают мост, обстреливают из американских калибров деревни, расстреливают своих мирных жителей, если они хотят выехать в российскую зону, взрывают чиновников только за то, что те на российской (бывшей украинской) территории организуют мирную жизнь обычных граждан. То есть они ведут полноценную войну не с войсками (об этом отдельно), а с мирным гражданским населением, не считаясь с потерями среди мирного населения.
На этом фоне очень колоритно выглядит заявление посла Украины в Казахстане – про то, что надо убивать русских. Вышел дипломатический скандал, Астана вроде намекает, чтоб его убрали. Но непонятно, уберут ли. В Киеве никто дипломатических принципов и существующих международных правил не придерживается.
Особенно интересно было летом. Взорвался склад в Крыму. Завороженные зрелищем отдыхающие фотографировали его с пляжа. Вылезли из моря и фотографировали. Вроде как фейерверк в честь праздника Нептуна. Хотя и видно было, что склад горит.
Но, что-то не так происходит в нашем отчестве, если мы совмещаем купальный сезон в потенциально опасном Крыму с войной (даже если называем ее специальной военной операцией), на приграничной к полуострову территории.
Да, для многих до недавнего времени военные действия на Украине происходили только в ящике, то есть по телевизору.
А война, которую против нас ведет Украина, она настоящая, она не в ящике. И вполне возможно, завтра полыхнет в любом из наших мегаполисов.
Но люди так устроены, что верят словам и картинке, то есть ящику, а не реальным событиям, происходящим в соседней квартире или городе, или в соседней стране.
Поэтому, давайте уже вещи называть своими именами. Раз это война, которая идет на полной уничтожение и/или порабощение нашего народа, то так и называем это войной. Не пугаем, а обозначаем очевидное. Тогда и отношение к происходящему будет соответствующее. А пока мы говорим, что это спецоперация, у нас под магией завораживающих слов даже те, кому это положено по чину и должности, не проверяют все автомобили, въезжающие на Крымский мост. Парень, очнись, тебя хотят взорвать!!!
Теперь о том, что это за война? Она называется красивым словом "гибридная", то есть такая, в которой используются не только военные, но и другие средства уничтожения врага. Именно, уничтожения, господа. Никто не собирается вам предоставлять возможность выжить. Но поскольку победить обычными средствами Россию невозможно, наш враг взял на вооружение новейшие информационные технологии, в том числе, как я уже неоднократно писал, и пиар-технологии, с которыми выходцы из "Квартала 95" отлично знакомы.
Андрей Суздальцев интервью
14:21
Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту
Как против нас воюют невоенными способами
Назову некоторые из них.
1. Не важно, что произошло на самом деле, важно, что об этом напишут в главных мировых изданиях.
Например, именно, Зеленский первым заявил о сожалении, что у Украины нет ядерного оружия. Еще до начала спец военной операции. Он же и его окружение неоднократно призывало к превентивному удару ядерным оружием по России. Но стоило российскому руководству сказать, что и мы готовы ответить соответствующим образом, все, что говорил Зеленский и его окружение тут же забылось и именно Россию и сам Зеленский и его западные партнеры обвинили в создании ядерной угрозы миру.
2. Нанята армия ботов, которая действует в российском интернете, производящая целенаправленные информационные фейковые вбросы – от того, как избежать мобилизации, до запугивания призывников – страшными кадрами издевательств (возможно, реальных) над российскими военнопленными. Эти же или подобные им так называемые "боты" действуют в англоязычной среде и как нам доподлинно известно в обособленном от остального мира китайском интернете. Цель – распространение ложной клеветнической информации, порочащей Россию и ее руководство. Боты действуют исключительно в соцсетях. Предположительное их количество (по оценкам экспертов) – до шести тысяч человек.
3. Организована согласованная с Западом антироссийская кампания в официальных мировых СМИ. Информация распространяется исключительно в проукраинском (в интересах украинского руководства, а не народа) и антироссийском векторе. Всякая информация, объективно противоречащая этой концепции, тут же уничтожается.
Например, на одном из западных телеканалов показали радостные лица жителей Запорожской области, получающих российские паспорта. В то время как официально по украинской пропаганде, людей загоняли насильно "под дулами автоматов". Через несколько часов сюжет был с сайта западного телеканала удален, что характерно "по требованию не согласных с ним телезрителей".
4. Создание атмосферы страха. Взрывы на гражданских объектах в первую очередь обстрелы мирных гражданских приграничных Украине деревень должны создать в обществе атмосферу страха – где еще может завтра рвануть? И вот теракт на Крымском мосту отчасти служит именно этой цели на нынешнем этапе этой гибридной войны. Поэтому неизбежно проведение терактов, как уже сказано выше, в крупных мегаполисах. Потому что страх нужно разгонять и расширять до масштабов всей страны.
5. Создание с помощью фейков о российском руководстве "пятой колонны". Но не только. Очень интересное заявление прозвучало на днях с украинских верхов – не давать украинское гражданство тем коллаборантам, которые переместились на Украину после 24 февраля, не согласившись с российской политикой. То есть пусть создают "пятую колонну" у себя в стране и воюют с Путиным. И тогда заслужат гражданство.
Журналист РИА Новости Захар Виноградов - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа 2021, 13:52
Захар Виноградов, кто онШеф-редактор издания Украина.ру, украинский и российский журналист
Таким образом, если к этому прибавить постоянные DOS-атаки на СМИ и инфраструктурные объекты, против России ведется хорошо спланированная, хорошо проплаченная и хорошо организованная идеологическая война, которая идет параллельно войне на поле боя - в интернете, в СМИ, в соцсетях.
Отсюда и попытки нанести, пусть и не сильно ощутимый материальный, сколько моральный урон российской власти – и теракт на Крымском мосту, произведенный в ночь после дня рождения президента – это именно акт нанесения прежде всего морального ущерба власти.
Цель идеологической войны - поскольку невозможно украинской армии победить Россию на поле боя, создать в стране "антипутинский майдан", создать обстановку, когда власть начнет делать ошибки, а народ протестовать, не принимая во внимание никакие аргументы и доводы власти.
Именно так и был низвержен президент Виктор Янукович – это та самая технология, которая уже была опробована и применена с помощью и при прямой финансовой поддержке США в 2013-2014 году в Украине, теперь экспортируется с некоторыми новшествами в Россию. Только вместо "сакральных жертв", которые и сформировали отрицательное отношение к Януковичу и его окружению, здесь применяются "сакральные теракты", которые должны показать незащищенность российских граждан и неспособность российского руководства защитить их и ответить на теракты традиционными силовыми методами.
Почему так получилось?
Проблема происходящего в том, что с одной стороны мы имеем отмобилизованное украинское общество, которое всем своим большинством настроено на войну с Россией и расслабленное российское общество с другой стороны, рассматривающее войну в Украине, как спецоперацию на другой планете, - "занимательно, но лично меня не касается". А то, что именно из таких обывателей вырастают самые беспринципные "майдауны" (ставшие такими чуть ли ни в один час и в один день) мы хорошо видели на примере той же Украины, разрушенной Майданом и полностью после 2014-го года подчиненной интересам Запада.
Причина, по которой так легко удалось свалить Януковича как раз в том и заключалась, что он не смог достойно ответить на Майдан – не смог разогнать несколько сотен тех, кто на главной площади страны выступал против власти. И тогда к ним присоединились тысячи. Именно потому, что Янукович дал возможность кучке негодяев безнаказанно порочить власть.
Владимир Евсеев интервью
12:14
Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
Выводы
1. Должны быть на время военных действий введены жесткие меры контроля и наказания. Людей, которые допускают непростительную расхлябанность, в результате которой происходят теракты типа нынешнего на Крымском мосту или убийства Дугиной, должны быть наказаны в соответствии с законами военного времени.
2. Крым на время войны должен быть объявлен прифронтовой зоной, а, следовательно, временно прекратить курортные развлечения, въезд туда должен быть ограничен и строго контролируем спецслужбами.
3. В прифронтовой полосе должна действовать военная полиция, имеющая право досмотра любых транспортных средств и любых людей. А так же задержания для дальнейшей проверки всех подозрительных лиц.
4. Должны быть сняты искусственные ограничения на деятельность аккредитованных военных корреспондентов, поскольку в отсутствии стороннего журналистского контроля за этой частью общества это наносит обществу ощутимый ущерб. И дело не только в критике. Если есть герои и героические достижения, дайте их увидеть журналистам, как во время Великой Отечественной войны это видели наши старшие коллеги своими глазами.
5. Если мы видим, что в интернете против нас воюет армия ботов, не пора ли и нам создать свою армию, антиботов с задействованием всех сил и средств?
6. Если есть лица, избегающие мобилизации, а их не так уж и много, то может, пусть бегут, только лишать их за это гражданства навсегда, а не ограничиваться 500-рублевым штрафом? В бою от таких – пользы никакой, а вреда они могут нанести больше, чем десять хорошо вооруженных противников.
И главное: раз это - война, то война. Пусть так и будет.
 
МненияКрымский мостВладимир ПутинтерактВладимир ЗеленскийУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
16:46Взрыв на Крымском мосту спланирован с учетом технических особенностей
16:45Аксенов: по Крымскому мосту пустили легковой транспорт
16:26Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются
16:06Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября
16:00Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной
16:00От Бердянского района до Кремлевской стены. Как обычная птичница стала прославленной летчицей
15:51Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше
15:39The New York Times: Саудовская Аравия поставила Байдена перед сложным выбором
15:02Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии
15:01Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков
14:46Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё
14:35Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ
14:21Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту
14:07Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ
14:05Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент
13:59Теракт на Крымском мосту унес жизни трех человек
13:07Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
12:41Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
12:23В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается
12:14Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
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