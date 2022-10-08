Юшков рассказал, почему страны ОПЕК+ снизили квоты на добычу нефти
Позиция Саудовской Аравии, сыгравшая ключевую роль в решении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей, стала следствием как чисто экономических причин, так и недовольством этой страны диктатом США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
Он отметил, что в последнее время отмечалось падение цен на нефть, для противодействия которому ОПЕК+ и понизил квоты на добычу.
А там уже США начали звонить в восточные страны, чтобы они квоты не понижали, и здесь уже эмоциональный фактор случился, потому что Саудовской Аравии не нравится, когда им звонят и пытаются указывать, что им делать
Он добавил, что, возможно, именно давление США побудило организацию решиться на снижение квоты в 2 миллиона баррелей в сутки, хотя изначально обсуждалось сокращение лишь 1 миллион.
6 октября, 10:48GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с СШАРешение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и её союзников о большем чем ожидалось сокращении добычи нефти, против которого выступали США, показывает, что некоторые союзники Вашингтона больше не намерены следовать его стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в китайской газете Global Times
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.