Юшков рассказал, почему страны ОПЕК+ снизили квоты на добычу нефти

GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с США Решение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и её союзников о большем чем ожидалось сокращении добычи нефти, против которого выступали США, показывает, что некоторые союзники Вашингтона больше не намерены следовать его стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в китайской газете Global Times