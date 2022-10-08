Юшков рассказал, почему страны ОПЕК+ снизили квоты на добычу нефти - 08.10.2022 Украина.ру
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Юшков рассказал, почему страны ОПЕК+ снизили квоты на добычу нефти
Юшков рассказал, почему страны ОПЕК+ снизили квоты на добычу нефти - 08.10.2022 Украина.ру
Юшков рассказал, почему страны ОПЕК+ снизили квоты на добычу нефти
Позиция Саудовской Аравии, сыгравшая ключевую роль в решении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей, стала следствием как чисто экономических причин, так и недовольством этой страны диктатом США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
2022-10-08T08:00
2022-10-08T08:00
новости
игорь юшков
опек
квоты
нефть
саудовская аравия
сша
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Он отметил, что в последнее время отмечалось падение цен на нефть, для противодействия которому ОПЕК+ и понизил квоты на добычу.Он добавил, что, возможно, именно давление США побудило организацию решиться на снижение квоты в 2 миллиона баррелей в сутки, хотя изначально обсуждалось сокращение лишь 1 миллион.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, игорь юшков, опек, квоты, нефть, саудовская аравия, сша
Новости, Игорь Юшков, ОПЕК, квоты, нефть, Саудовская Аравия, США

Юшков рассказал, почему страны ОПЕК+ снизили квоты на добычу нефти

08:00 08.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Позиция Саудовской Аравии, сыгравшая ключевую роль в решении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей, стала следствием как чисто экономических причин, так и недовольством этой страны диктатом США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
Он отметил, что в последнее время отмечалось падение цен на нефть, для противодействия которому ОПЕК+ и понизил квоты на добычу.

А там уже США начали звонить в восточные страны, чтобы они квоты не понижали, и здесь уже эмоциональный фактор случился, потому что Саудовской Аравии не нравится, когда им звонят и пытаются указывать, что им делать

Игорь Юшков
Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Он добавил, что, возможно, именно давление США побудило организацию решиться на снижение квоты в 2 миллиона баррелей в сутки, хотя изначально обсуждалось сокращение лишь 1 миллион.
Заседание стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 10:48
GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с СШАРешение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и её союзников о большем чем ожидалось сокращении добычи нефти, против которого выступали США, показывает, что некоторые союзники Вашингтона больше не намерены следовать его стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в китайской газете Global Times
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковОПЕКквотынефтьСаудовская АравияСША
 
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