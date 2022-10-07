https://ukraina.ru/20221007/1039465018.html
Политолог Мухин рассказал, возможно ли лишение России права вето в Совбезе ООН
Политолог Мухин рассказал, возможно ли лишение России права вето в Совбезе ООН - 07.10.2022 Украина.ру
Политолог Мухин рассказал, возможно ли лишение России права вето в Совбезе ООН
Предложение о лишении РФ права вето в Совете Безопасности ООН технически невозможно, поскольку нарушает Устав этой международной организации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-10-07T06:00
2022-10-07T06:00
2022-10-07T06:00
новости
алексей мухин
совет безопасности оон
вето
владимир зеленский
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Данное предложение было выдвинуто президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержано некоторыми западными политиками.Политолог указал, что именно следование принципам Устава ООН помогло его членам в течение длительного времени избегать глобального мирового конфликта.Он также рассказал о том, что нет никаких оснований для того, чтобы Украина стала постоянным членом Совета Безопасности.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039029353.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей мухин, совет безопасности оон, вето, владимир зеленский
Новости, Алексей Мухин, Совет Безопасности ООН, вето, Владимир Зеленский
Политолог Мухин рассказал, возможно ли лишение России права вето в Совбезе ООН
Предложение о лишении РФ права вето в Совете Безопасности ООН технически невозможно, поскольку нарушает Устав этой международной организации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
Данное предложение было выдвинуто президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержано некоторыми западными политиками.
Политолог указал, что именно следование принципам Устава ООН помогло его членам в течение длительного времени избегать глобального мирового конфликта.
Сейчас же, когда эти постулаты были подвергнуты сомнению, мы стоим на грани ядерного противостояния
Алексей Мухин
Директор Центра политической информации
Он также рассказал о том, что нет никаких оснований для того, чтобы Украина стала постоянным членом Совета Безопасности.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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