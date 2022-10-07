https://ukraina.ru/20221007/1039465018.html

Политолог Мухин рассказал, возможно ли лишение России права вето в Совбезе ООН

Политолог Мухин рассказал, возможно ли лишение России права вето в Совбезе ООН - 07.10.2022 Украина.ру

Политолог Мухин рассказал, возможно ли лишение России права вето в Совбезе ООН

Предложение о лишении РФ права вето в Совете Безопасности ООН технически невозможно, поскольку нарушает Устав этой международной организации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-10-07T06:00

2022-10-07T06:00

2022-10-07T06:00

новости

алексей мухин

совет безопасности оон

вето

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/05/1039414801_176:602:2694:2019_1920x0_80_0_0_3a437f04a1b3834be317e9900be158cb.jpg

Данное предложение было выдвинуто президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержано некоторыми западными политиками.Политолог указал, что именно следование принципам Устава ООН помогло его членам в течение длительного времени избегать глобального мирового конфликта.Он также рассказал о том, что нет никаких оснований для того, чтобы Украина стала постоянным членом Совета Безопасности.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039029353.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей мухин, совет безопасности оон, вето, владимир зеленский