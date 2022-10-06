https://ukraina.ru/20221006/1039454426.html
Военный эксперт объяснил, почему русские "Грады" мешают собственной артиллерии
Военный эксперт объяснил, почему русские "Грады" мешают собственной артиллерии - 06.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему русские "Грады" мешают собственной артиллерии
Недостаточно эффективная работа российских РСЗО в противостоянии с ВСУ связана с тем, что у нас очень много организационных проблем. К тому же, мы достаточно плохо знаем территорию противника. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-06T15:08
2022-10-06T15:08
2022-10-06T15:08
новости
россия
град
артиллерия
всу
рсзо
беспилотники
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Ранее со стороны артиллеристов звучало много жалоб на работу наших "Градов". По их словам, эти установки подкатываются прямо под их позиции, стреляют, уезжают, а они потом ловят прилеты вражеской артиллерии.У нас должен работать не один самолет, а несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Мы должны постоянно задействовать беспилотники. К сожалению, это не носит повсеместный характер, сетует специалист.Только за счет беспилотников и радиотехнических станций (станций контрбатарейной борьбы) мы должны видеть всю территорию противника. Чтобы не получилось так, как это было на территории Херсонской области, добавил он.Мы не должны ждать. Мы должны наносить опережающие удары, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, град, артиллерия, всу, рсзо, беспилотники
Новости, Россия, град, артиллерия, ВСУ, РСЗО, беспилотники
Военный эксперт объяснил, почему русские "Грады" мешают собственной артиллерии
Недостаточно эффективная работа российских РСЗО в противостоянии с ВСУ связана с тем, что у нас очень много организационных проблем. К тому же, мы достаточно плохо знаем территорию противника. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее со стороны артиллеристов звучало много жалоб на работу наших "Градов". По их словам, эти установки подкатываются прямо под их позиции, стреляют, уезжают, а они потом ловят прилеты вражеской артиллерии.
У нас должен работать не один самолет, а несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Мы должны постоянно задействовать беспилотники. К сожалению, это не носит повсеместный характер, сетует специалист.
"Конечно, тяжело работать с РСЗО, потому что они находятся достаточно далеко. Мы должны видеть как минимум 85 километров территории от линии фронта. Сейчас этого нет. Этого можно достичь только за счет БПЛА, потому что мы и так теряем много пилотируемой авиации. По некоторым данным, мы теряем в сутки один-два самолета, а это очень много", - подчеркнул Евсеев.
Только за счет беспилотников и радиотехнических станций (станций контрбатарейной борьбы) мы должны видеть всю территорию противника. Чтобы не получилось так, как это было на территории Херсонской области, добавил он.
Мы не должны ждать. Мы должны наносить опережающие удары, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.