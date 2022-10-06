https://ukraina.ru/20221006/1039454426.html

Военный эксперт объяснил, почему русские "Грады" мешают собственной артиллерии

Военный эксперт объяснил, почему русские "Грады" мешают собственной артиллерии - 06.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему русские "Грады" мешают собственной артиллерии

Недостаточно эффективная работа российских РСЗО в противостоянии с ВСУ связана с тем, что у нас очень много организационных проблем. К тому же, мы достаточно плохо знаем территорию противника. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-06T15:08

2022-10-06T15:08

2022-10-06T15:08

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Ранее со стороны артиллеристов звучало много жалоб на работу наших "Градов". По их словам, эти установки подкатываются прямо под их позиции, стреляют, уезжают, а они потом ловят прилеты вражеской артиллерии.У нас должен работать не один самолет, а несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Мы должны постоянно задействовать беспилотники. К сожалению, это не носит повсеместный характер, сетует специалист.Только за счет беспилотников и радиотехнических станций (станций контрбатарейной борьбы) мы должны видеть всю территорию противника. Чтобы не получилось так, как это было на территории Херсонской области, добавил он.Мы не должны ждать. Мы должны наносить опережающие удары, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, град, артиллерия, всу, рсзо, беспилотники