https://ukraina.ru/20220824/1037999613.html

Что можно и чего нельзя в ООН

Что можно и чего нельзя в ООН - 24.08.2022 Украина.ру

Что можно и чего нельзя в ООН

Почему Россию нельзя исключить из СБ ООН и при чем здесь КВН Зеленского

2022-08-24T08:03

2022-08-24T08:03

2022-08-24T09:08

эксклюзив

россия

совбез оон

украина

международное право

владимир зеленский

петр порошенко

сергей лавров

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103319/36/1033193676_0:600:5760:3840_1920x0_80_0_0_54a1bbd9459db4141581cd5259889587.jpg

США, а также группа европейских государств — Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Албания — предложили провести 24 августа заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое полугодию с начала военной спецоперации РФ на Украине и обсуждению визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львов и Одессу на минувшей неделе.Заседания по украинскому кризису проходят в Совете Безопасности ООН по инициативе и РФ, и Запада. Внимание мировой общественности к ситуации в его стране президенту Украины Владимиру Зеленскому льстит, он и добивается, чтобы этот вопрос постоянно оставался в фокусе, но вот участие в обсуждении российских представителей он хотел бы свести к нулю.В видеообращении к Совету Безопасности ООН 28 июня Зеленский заявил: «У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН».Однако, согласно уставным документам ООН, это, во-первых, невозможно, а, во-вторых, еще и крайне опасно. Исключить Россию из ООН можно, но невозможноСогласно статье 23 Устава ООН, «Совет Безопасности состоит из 15 членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности».Таким образом, статус России в ООН как правопреемницы СССР закреплён в Уставе Организации, и изменить его без внесения правок в документ нельзя. Устав ООН – это догмат, который написан раз и навсегда и пересмотру не подлежит. Порядок пересмотра положений документа прописан в 109 статье: для этого собирается Генеральная конференция членов ООН (периодические совещания государств-членов), рекомендации по внесению правок в Устав должны поддержать не менее 2/3 участников, а в силу они вступят после ратификации 2/3 членов ООН, включая всех постоянных членов Совета Безопасности.И тут наступает самый интересный момент: Россия должна проголосовать за собственное исключение из числа постоянных членов Совета Безопасности или вообще из ООН. Одно вето от делегации РФ перекрывает даже 14 голосов за от 4 постоянных и 10 непостоянных членов Совета Безопасности. Хотя сложно представить, чтобы эту инициативу поддержали, например, Китай, Индия и Бразилия. Ведь в этих странах прекрасно понимают природу российско-украинского конфликта и маячившую за ним тень США.Возможность исключения государства-члена из ООН Уставом предусмотрена – за систематическое нарушение принципов, прописанных в Уставе. Но тоже по рекомендации Совета Безопасности. Соответственно, РФ в любом случае может наложить вето и заблокировать воплощение идеи в жизнь. Но при этом следует отметить, что Россия и не нарушала ни единично, ни систематически принципов ООН, прописанных в Уставе организации.Единственным примером в истории ООН добровольного выхода из Организации была Индонезия, принявшая такое решение в 1965 году в знак протеста против принятия в состав Совета Безопасности Малайзии, однако уже в 1966-м она восстановила своё членство.Так что мечтам Зеленского сбыться не суждено, и Россия продолжит участвовать во всех обсуждениях, посвящённых украинской тематике, как и всех остальных вопросов международной политики. Это признают и американские чиновники, которые тоже наверняка были бы не против вывести РФ за пределы многих международных организаций, чтобы свободно проводить через них собственные инициативы.«Совет Безопасности — это результат создания ООН после Второй мировой войны. Россия — член Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем», — заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Откуда у России такое привилегированное положение в ООНИдея создания ООН возникла ещё в начале Второй мировой войны — 14 августа 1941 года президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали Атлантическую хартию, зафиксировавшую цели двух стран в войне против нацистской Германии и видение послевоенного устройства мира, — а окончательная договорённость достигнута в 1945 году на Ялтинской конференции лидеров государств — союзников по антигитлеровской коалиции председателем Совета Народных Комиссаров СССР Иосифом Сталиным, президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. В основу деятельности новой всемирной организации положен принцип единогласного принятия решений постоянными членами Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, СССР, США, Франция), каждый из которых обладал правом заблокировать неприемлемое для себя решение. Однако позже, на конференции в Сан-Франциско, проходившей с апреля по июнь 1945-го, этот вопрос стал поводом для острых дискуссий между советской и американской делегациями: Гарри Трумэн, сменивший на президентском посту Рузвельта, был недоволен перспективой наделения правом вето СССР, поскольку это помешало бы США проводить свои инициативы через Совет Безопасности ООН, где на тот момент преобладали их сторонники. После очередного категоричного заявления представителей советской делегации, которую возглавлял посол СССР в США Андрей Громыко (будущий постоянный представитель СССР при ООН) о том, что «измором её не взять», противники права вето отступили.Дискуссии о необходимости лишения Москвы права вето возобновились в XXI веке. Этот тезис неизменно продвигал во всех четырех выступлениях в течение пяти лет правления предыдущий президент Украины Пётр Порошенко (в 2014-м сразу после избрания он в Нью-Йорк не поехал, страну тогда представлял премьер-министр Арсений Яценюк). Посыл всех его речей сводился к одному: Россия «аннексировала» Крым и «оккупировала» Донбасс, из-за этого её нужно лишить права вето. Кроме того, в 2015 году он ставил под сомнение процедуру передачу членства в Совете Безопасности ООН от СССР к России.Как рассказывал Юлий Воронцов, постоянный представитель СССР и РФ при ООН в 1990-1994 годах, после распада Советского союза ходили разговоры, что освободившееся место нужно отдать Германии либо Японии, но в итоге 24 декабря 1991 года РФ официально заняла место СССР в Совете Безопасности ООН. Почему именно Россия, а не какая-либо другая постсоветская республика? Ведь Украинская и Белорусская ССР, к слову, были соосновательницами Всемирной организации. Такое решение государства — члены СНГ приняли 21 декабря в Алма-Ате. Вместе с правами России как преемнице СССР перешли и все обязательства, в том числе по выплате долгов другим государствам.В том же 2015 году другой бывший постоянный представитель РФ при ООН, а ныне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что идеи об ограничении или отмене права вето в Совете Безопасности ООН не имеют серьёзной перспективы – это право закреплено без каких-либо условий в Уставе ООН, и уважать это обязаны все, кто его ратифицировал.Новая гениальная идея по изоляции РФ, которая тоже обречена на провалРаз нельзя исключить Россию из Совета Безопасности ООН и лишить её права вето, Запад и Украина придумали другой способ, сообщило 17 августа информационное агентство Reuters – добиться отзыва верительных грамот у представителей РФ в ООН. Однако авторам этой инициативы, как и в предыдущем случае, явно не хватает знаний по части международного права и порядка функционирования ООН.«Верительные грамоты – это прерогатива двусторонних дипломатических отношений. Представительство в ООН не подлежит отзыву, или призыву, или какой-нибудь другой манипуляции. Тем более что Россия, как правопреемница СССР, — страна-основатель Организации Объединённых Наций. А всё остальное — мечты не очень грамотных политиков и журналистов. Мягко скажем, Reuters распространило утку», — заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.Тем не менее, отметил политолог, препятствовать деятельности российских дипломатов есть способы, и США уже это делает – менее месяца остаётся до начала Генеральной Ассамблеи ООН, а визы делегации РФ, включая министра иностранных дел, до сих пор не оформлены. Хотя, во-первых, дипломатический паспорт не нуждается ни в каких визах (США – единственная страна, для въезда в которую дипломатам требуются визы), во-вторых, на штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке не распространяется американская юрисдикция, согласно договору с правительством США, поэтому Вашингтон не имеет права препятствовать прибытию делегатов для участия в мероприятиях.Подводя итог, можно лишь констатировать, что механизмов по исключению России ни из Совета Безопасности, ни из ООН вообще, и лишению её права вето, блокирующего абсолютно любую инициативу, не существует.При этом следует помнить, что при создании ООН руководители государств-основательниц этой организации прекрасно понимали, что для сохранения прочного всеобщего мира на Земле (а это и было главной целью создания ООН) необходимо было сохранять баланс сил ведущих держав мира. Если этот принцип будет нарушен, а именно к этому и призывает Зеленский, структура перестанет существовать, а мир придет к катастрофическому дисбалансу сил и вооружений. Чего не хочет никто, видимо, кроме Зеленского.Все-таки плохо учил он международное право на юридическом факультете. Видимо, в это время он готовился к очередной игре в КВН...

https://ukraina.ru/20220819/1037885477.html

https://ukraina.ru/20220513/1033956292.html

https://ukraina.ru/20190205/1022583434.html

https://ukraina.ru/20190512/1023533954.html

https://ukraina.ru/20220617/1034169187.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, совбез оон, украина, международное право, владимир зеленский, петр порошенко, сергей лавров, сша