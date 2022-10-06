https://ukraina.ru/20221006/1039434298.html

GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с США

GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с США - 06.10.2022 Украина.ру

GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с США

Решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и её союзников о большем, чем ожидалось, сокращении добычи нефти, против которого выступали США, показывает, что некоторые союзники Вашигтона больше следовать его стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в китайской газете Global Times

2022-10-06T10:48

2022-10-06T10:48

2022-10-06T10:52

новости

опек

global times

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GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с СШАРешение Организациистран-экспортеров нефти (ОПЕК) и еёсоюзниково большем, чем ожидалось, сокращениидобычи нефти, против которого выступали США, показывает, что некоторые союзники Вашигтона больше следовать его стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в китайской газете Global TimesНакануне страны ОПЕК+, в том числе Россия, Казахстан и Азербайджан, решили сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей нефти в день, что равно 2 процентам её всемирного производства. Данное решение привело к немедленному росту мировых цен на нефть.Решение ОПЕК+ вызвало протесты администрации президента США Байдена. В заявлении Белого дома говорится, что Байден "разочарован" "недальновидным решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу".В статье китайского издания говорится, что эти события отражают увеличивающиеся разногласия между Вашингтоном и теми странами нефтяного картеля, "которые раньше были союзниками [США]", такими, как Саудовская Аравия. Автор статьи подчёркивает, что ранее администрация Байдена пыталась убедить ближневосточное королевство увеличить добычу нефти.Одни из экспертов заявил изданию, что, поскольку США смещают центр своих стратегических интересов с Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион, ближневосточные страны больше не могут, как ранее, полагаться на "геополитическую защиту" Вашингтона, и, следовательно, у них нет стимула следовать за ним.В частности, если страны ОПЕК помогут США в сдерживании цен на нефть, это окажет негативное влияние на их собственную экономику."Политика США становится все более эгоцентричной, поскольку они строят экономическое развитие за счётупадка других стран ... Теперь, когда они не принимают во внимание интересы производителей нефти счет, последние тоже устают потворствовать США", — отметил эксперт.В статье подчёркивается, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти усилит давление на администрацию Байдена, а также вызовет новые проблемы для экономики стран ЕС.

https://ukraina.ru/20220717/1036507880.html

https://ukraina.ru/20221006/1039427294.html

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2022

Дмитрий Штраус

Дмитрий Штраус

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Штраус

новости, опек, global times, саудовская аравия, джо байден, ес, сша