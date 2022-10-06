GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с США - 06.10.2022 Украина.ру
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GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с США
GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с США - 06.10.2022 Украина.ру
GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с США
Решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и её союзников о большем, чем ожидалось, сокращении добычи нефти, против которого выступали США, показывает, что некоторые союзники Вашигтона больше следовать его стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в китайской газете Global Times
2022-10-06T10:48
2022-10-06T10:52
новости
опек
global times
саудовская аравия
джо байден
ес
сша
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GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с СШАРешение Организациистран-экспортеров нефти (ОПЕК) и еёсоюзниково большем, чем ожидалось, сокращениидобычи нефти, против которого выступали США, показывает, что некоторые союзники Вашигтона больше следовать его стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в китайской газете Global TimesНакануне страны ОПЕК+, в том числе Россия, Казахстан и Азербайджан, решили сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей нефти в день, что равно 2 процентам её всемирного производства. Данное решение привело к немедленному росту мировых цен на нефть.Решение ОПЕК+ вызвало протесты администрации президента США Байдена. В заявлении Белого дома говорится, что Байден "разочарован" "недальновидным решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу".В статье китайского издания говорится, что эти события отражают увеличивающиеся разногласия между Вашингтоном и теми странами нефтяного картеля, "которые раньше были союзниками [США]", такими, как Саудовская Аравия. Автор статьи подчёркивает, что ранее администрация Байдена пыталась убедить ближневосточное королевство увеличить добычу нефти.Одни из экспертов заявил изданию, что, поскольку США смещают центр своих стратегических интересов с Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион, ближневосточные страны больше не могут, как ранее, полагаться на "геополитическую защиту" Вашингтона, и, следовательно, у них нет стимула следовать за ним.В частности, если страны ОПЕК помогут США в сдерживании цен на нефть, это окажет негативное влияние на их собственную экономику."Политика США становится все более эгоцентричной, поскольку они строят экономическое развитие за счётупадка других стран ... Теперь, когда они не принимают во внимание интересы производителей нефти счет, последние тоже устают потворствовать США", — отметил эксперт.В статье подчёркивается, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти усилит давление на администрацию Байдена, а также вызовет новые проблемы для экономики стран ЕС.
https://ukraina.ru/20220717/1036507880.html
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Дмитрий Штраус
Дмитрий Штраус
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новости, опек, global times, саудовская аравия, джо байден, ес, сша
Новости, ОПЕК, Global Times, Саудовская Аравия, Джо Байден, ЕС, США

GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с США

10:48 06.10.2022 (обновлено: 10:52 06.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+
Заседание стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Дмитрий Штраус
автор Украина.ру
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Решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и её союзников о большем, чем ожидалось, сокращении добычи нефти, против которого выступали США, показывает, что некоторые союзники Вашигтона больше следовать его стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в китайской газете Global Times
GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с США
Решение Организациистран-экспортеров нефти (ОПЕК) и еёсоюзниково большем, чем ожидалось, сокращениидобычи нефти, против которого выступали США, показывает, что некоторые союзники Вашигтона больше следовать его стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в китайской газете Global Times
Накануне страны ОПЕК+, в том числе Россия, Казахстан и Азербайджан, решили сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей нефти в день, что равно 2 процентам её всемирного производства. Данное решение привело к немедленному росту мировых цен на нефть.
Решение ОПЕК+ вызвало протесты администрации президента США Байдена. В заявлении Белого дома говорится, что Байден "разочарован" "недальновидным решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу".
Заседание ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 11:01
Саудовская Аравия не нарушит договоренности с Россией по ОПЕК+ в угоду Байдену - экспертЭксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран считает, что Саудовская Аравия вряд ли откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена. Об этом Руйоран рассказал в интервью изданию Hamshahri.
В статье китайского издания говорится, что эти события отражают увеличивающиеся разногласия между Вашингтоном и теми странами нефтяного картеля, "которые раньше были союзниками [США]", такими, как Саудовская Аравия. Автор статьи подчёркивает, что ранее администрация Байдена пыталась убедить ближневосточное королевство увеличить добычу нефти.

Эксперты заявили, что производители нефти, такие как Саудовская Аравия, больше не желают жертвовать своими интересами ради координации со стратегиейСША, в частности, подавления России

Се Цзюнь
Журналистка Global Times
Одни из экспертов заявил изданию, что, поскольку США смещают центр своих стратегических интересов с Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион, ближневосточные страны больше не могут, как ранее, полагаться на "геополитическую защиту" Вашингтона, и, следовательно, у них нет стимула следовать за ним.
В частности, если страны ОПЕК помогут США в сдерживании цен на нефть, это окажет негативное влияние на их собственную экономику.
"Политика США становится все более эгоцентричной, поскольку они строят экономическое развитие за счётупадка других стран ... Теперь, когда они не принимают во внимание интересы производителей нефти счет, последние тоже устают потворствовать США", — отметил эксперт.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
08:13
Американский обозреватель назвала Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ по нефтиПрезидент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Таким мнением поделилась 6 октября обозреватель Fox News Жанин Пирро
В статье подчёркивается, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти усилит давление на администрацию Байдена, а также вызовет новые проблемы для экономики стран ЕС.
 
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