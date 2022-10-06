Еврокомиссар заявил о невозможности Украины вступить в НАТО - 06.10.2022 Украина.ру
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Еврокомиссар заявил о невозможности Украины вступить в НАТО
Еврокомиссар заявил о невозможности Украины вступить в НАТО - 06.10.2022 Украина.ру
Еврокомиссар заявил о невозможности Украины вступить в НАТО
Украина не может вступить в НАТО, так как на ее территории идут боевые действия. Такое заявление сделал еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза, бывший глава Минфина Франции Тьерри Бертон в эфире французского телеканала BFM TV
2022-10-06T10:43
2022-10-06T10:43
новости
нато
украина
сша
отказ
евросоюз
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Украину не примут в Североатлантический альянс, пока идут боевые действия, сказал Тьерри. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку об ускоренном принятии государства в НАТО 30 сентября. В этот же день генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости собрать согласия 30 государств-членов блока. Помощник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан предложил отложить этот вопрос "на другой раз".
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новости, нато, украина, сша, отказ, евросоюз
Новости, НАТО, Украина, США, отказ, Евросоюз

Еврокомиссар заявил о невозможности Украины вступить в НАТО

10:43 06.10.2022
 
© скриншотЕврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза, бывший глава Минфина Франции Тьерри Бертон
Еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза, бывший глава Минфина Франции Тьерри Бертон
© скриншот
Читать в
Украина не может вступить в НАТО, так как на ее территории идут боевые действия. Такое заявление сделал еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза, бывший глава Минфина Франции Тьерри Бертон в эфире французского телеканала BFM TV
Украину не примут в Североатлантический альянс, пока идут боевые действия, сказал Тьерри.
"Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся", - сказал Бертон.
Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку об ускоренном принятии государства в НАТО 30 сентября. В этот же день генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости собрать согласия 30 государств-членов блока. Помощник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан предложил отложить этот вопрос "на другой раз".
Бекман
04:30
Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТОФинляндия до сих пор не стала членом североатлантического военного блока, и это является провалом для правящих кругов страны, которые пытались быстро "протащить" её в НАТО без референдума. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
 
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