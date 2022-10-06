Еврокомиссар заявил о невозможности Украины вступить в НАТО
© скриншотЕврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза, бывший глава Минфина Франции Тьерри Бертон
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Украина не может вступить в НАТО, так как на ее территории идут боевые действия. Такое заявление сделал еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза, бывший глава Минфина Франции Тьерри Бертон в эфире французского телеканала BFM TV
Украину не примут в Североатлантический альянс, пока идут боевые действия, сказал Тьерри.
"Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся", - сказал Бертон.
Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку об ускоренном принятии государства в НАТО 30 сентября. В этот же день генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости собрать согласия 30 государств-членов блока. Помощник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан предложил отложить этот вопрос "на другой раз".
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