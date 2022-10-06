Еврокомиссар заявил о невозможности Украины вступить в НАТО

Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО Финляндия до сих пор не стала членом североатлантического военного блока, и это является провалом для правящих кругов страны, которые пытались быстро "протащить" её в НАТО без референдума. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман