https://ukraina.ru/20221006/1039426614.html
"Просто сумасшествие": Трамп высмеял Байдена за "мольбы" о производстве нефти
"Просто сумасшествие": Трамп высмеял Байдена за "мольбы" о производстве нефти - 06.10.2022 Украина.ру
"Просто сумасшествие": Трамп высмеял Байдена за "мольбы" о производстве нефти
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам по вопросу производства нефти, заявил он во время выступления на конференции в Майами
2022-10-06T08:04
2022-10-06T08:04
2022-10-06T08:04
дональд трамп
джо байден
новости
нефть
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По его мнению, вместо того, чтобы закупать нефть у сторонних поставщиков, США следует добывать ее у себя.ОПЕК+ по итогам прошедшего 5 октября заседания договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.По информации телеканала CNN, администрация Байдена пыталась отговорить членов ОПЕК от понижения объема производства сырой нефти.
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Украина.ру
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дональд трамп, джо байден, новости, нефть
Дональд Трамп, Джо Байден, Новости, нефть
"Просто сумасшествие": Трамп высмеял Байдена за "мольбы" о производстве нефти
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам по вопросу производства нефти, заявил он во время выступления на конференции в Майами
"То, что они (администрация президента Джо Байдена) делают, - это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было", - заявил Трамп.
По его мнению, вместо того, чтобы закупать нефть у сторонних поставщиков, США следует добывать ее у себя.
ОПЕК+ по итогам прошедшего 5 октября заседания договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
По информации телеканала CNN, администрация Байдена пыталась отговорить членов ОПЕК от понижения объема производства сырой нефти.