https://ukraina.ru/20221006/1039426614.html

"Просто сумасшествие": Трамп высмеял Байдена за "мольбы" о производстве нефти

"Просто сумасшествие": Трамп высмеял Байдена за "мольбы" о производстве нефти - 06.10.2022 Украина.ру

"Просто сумасшествие": Трамп высмеял Байдена за "мольбы" о производстве нефти

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам по вопросу производства нефти, заявил он во время выступления на конференции в Майами

2022-10-06T08:04

2022-10-06T08:04

2022-10-06T08:04

дональд трамп

джо байден

новости

нефть

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По его мнению, вместо того, чтобы закупать нефть у сторонних поставщиков, США следует добывать ее у себя.ОПЕК+ по итогам прошедшего 5 октября заседания договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.По информации телеканала CNN, администрация Байдена пыталась отговорить членов ОПЕК от понижения объема производства сырой нефти.

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дональд трамп, джо байден, новости, нефть