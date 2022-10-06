https://ukraina.ru/20221006/1039425796.html

Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года

Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года - 06.10.2022 Украина.ру

Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года

Россия и США обсуждают встречу главы Роскосмоса Юрия Борисова с руководителем НАСА Биллом Нельсоном, рассказал журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев

2022-10-06T07:48

2022-10-06T07:48

2022-10-06T07:48

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По его словам, переговоры будут носить не формальный, а конструктивный характер. Стороны хотели бы обсудить важные вопросы. Представитель Роскосмоса не исключил, что встреча Борисова и Нельсона может состояться до конца 2022 года.Переговоры могут пройти на нейтральной территории, это зависит от политической обстановки в мире, добавил представитель Роскосмоса.Он уточнил, что Роскосмос выбрал более дружественный курс в контактах с НАСА.Ранее главы космических ведомств уже провели телефонные переговоры, в ходе которых прозвучало взаимное приглашение о проведении их встречи, рассказал Крикалев.

https://ukraina.ru/20221006/1039409866.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, роскосмос, nasa, россия, сша