Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года - 06.10.2022 Украина.ру
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Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года
Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года - 06.10.2022 Украина.ру
Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года
Россия и США обсуждают встречу главы Роскосмоса Юрия Борисова с руководителем НАСА Биллом Нельсоном, рассказал журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев
2022-10-06T07:48
2022-10-06T07:48
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По его словам, переговоры будут носить не формальный, а конструктивный характер. Стороны хотели бы обсудить важные вопросы. Представитель Роскосмоса не исключил, что встреча Борисова и Нельсона может состояться до конца 2022 года.Переговоры могут пройти на нейтральной территории, это зависит от политической обстановки в мире, добавил представитель Роскосмоса.Он уточнил, что Роскосмос выбрал более дружественный курс в контактах с НАСА.Ранее главы космических ведомств уже провели телефонные переговоры, в ходе которых прозвучало взаимное приглашение о проведении их встречи, рассказал Крикалев.
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Новости, роскосмос, NASA, Россия, США

Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года

07:48 06.10.2022
 
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРоскосмос представил первые фотографии рекордного выхода в открытый космос космонавтов А. Мисуркина и А. Шкаплерова
Роскосмос представил первые фотографии рекордного выхода в открытый космос космонавтов А. Мисуркина и А. Шкаплерова
© Пресс-служба Роскосмоса
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Россия и США обсуждают встречу главы Роскосмоса Юрия Борисова с руководителем НАСА Биллом Нельсоном, рассказал журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев

“(Встреча между Юрием Борисовым и Биллом Нельсоном) прорабатывается. Желание есть и с одной и с другой стороны”, - сказал Крикалев. Он находится во Флориде в связи с состоявшимся 5 октября запуском на МКС международного экипажа с российской космонавткой Анной Кикиной.

По его словам, переговоры будут носить не формальный, а конструктивный характер. Стороны хотели бы обсудить важные вопросы. Представитель Роскосмоса не исключил, что встреча Борисова и Нельсона может состояться до конца 2022 года.
Переговоры могут пройти на нейтральной территории, это зависит от политической обстановки в мире, добавил представитель Роскосмоса.
Он уточнил, что Роскосмос выбрал более дружественный курс в контактах с НАСА.
Ранее главы космических ведомств уже провели телефонные переговоры, в ходе которых прозвучало взаимное приглашение о проведении их встречи, рассказал Крикалев.
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