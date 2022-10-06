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В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер"
В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер" - 06.10.2022 Украина.ру
В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер"
В России ускорят втрое разработку экипировки солдата будущего нового поколения "Легионер" и завершат работы к 2023 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе России
2022-10-06T07:26
2022-10-06T07:26
2022-10-06T07:27
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Конструкцию экипировки, технические особенности и другие характеристики пока не разглашают. Известно, что "Легионер" станет экипировкой четвертого поколения, сразу после "Ратника" и "Сотника". Их разработал ЦНИИТочмаш.В 2020 году на вооружение российской армии поступило 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", также разрабатывается экипировка третьего поколения "Сотник", которая находится в стадии предварительных испытаний.Ее сделают из полиэтиленового волокна с амортизацией. Броня будет легкой, но надежной, выдерживающей удар осколками со скоростью до 670 метров в секунду. Комплекс дополнят экзоскелетом с электромоторами, робототехническими элементами, оптическими приборами для ослепления противника и нанобеспилотниками весом 180 граммов.
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новости, вс рф, россия, экипировка, ратник (экипировка)
Новости, ВС РФ, Россия, экипировка, Ратник (экипировка)
В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер"
07:26 06.10.2022 (обновлено: 07:27 06.10.2022)
В России ускорят втрое разработку экипировки солдата будущего нового поколения "Легионер" и завершат работы к 2023 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе России
"Изначально предполагалось, что НИР по экипировке "Легионер" продлятся в течение двух-трех лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться. Таким образом, этот этап работ будет завершен до конца 2023 года", - сказал собеседник агентства.
Конструкцию экипировки, технические особенности и другие характеристики пока не разглашают. Известно, что "Легионер" станет экипировкой четвертого поколения, сразу после "Ратника" и "Сотника". Их разработал ЦНИИТочмаш.
В 2020 году на вооружение российской армии поступило 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", также разрабатывается экипировка третьего поколения "Сотник", которая находится в стадии предварительных испытаний.
Ее сделают из полиэтиленового волокна с амортизацией. Броня будет легкой, но надежной, выдерживающей удар осколками со скоростью до 670 метров в секунду. Комплекс дополнят экзоскелетом с электромоторами, робототехническими элементами, оптическими приборами для ослепления противника и нанобеспилотниками весом 180 граммов.