В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер" - 06.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221006/1039425231.html
В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер"
В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер" - 06.10.2022 Украина.ру
В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер"
В России ускорят втрое разработку экипировки солдата будущего нового поколения "Легионер" и завершат работы к 2023 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе России
2022-10-06T07:26
2022-10-06T07:27
новости
вс рф
россия
экипировка
ратник (экипировка)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_91:849:2223:2048_1920x0_80_0_0_ed09df2b131ef8e0e5625ce6cad195c6.jpg
Конструкцию экипировки, технические особенности и другие характеристики пока не разглашают. Известно, что "Легионер" станет экипировкой четвертого поколения, сразу после "Ратника" и "Сотника". Их разработал ЦНИИТочмаш.В 2020 году на вооружение российской армии поступило 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", также разрабатывается экипировка третьего поколения "Сотник", которая находится в стадии предварительных испытаний.Ее сделают из полиэтиленового волокна с амортизацией. Броня будет легкой, но надежной, выдерживающей удар осколками со скоростью до 670 метров в секунду. Комплекс дополнят экзоскелетом с электромоторами, робототехническими элементами, оптическими приборами для ослепления противника и нанобеспилотниками весом 180 граммов.
https://ukraina.ru/20221005/1039387406.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf0d0f43de045c30d26e45c8f908fb4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, россия, экипировка, ратник (экипировка)
Новости, ВС РФ, Россия, экипировка, Ратник (экипировка)

В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер"

07:26 06.10.2022 (обновлено: 07:27 06.10.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
В России ускорят втрое разработку экипировки солдата будущего нового поколения "Легионер" и завершат работы к 2023 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе России
"Изначально предполагалось, что НИР по экипировке "Легионер" продлятся в течение двух-трех лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться. Таким образом, этот этап работ будет завершен до конца 2023 года", - сказал собеседник агентства.
Конструкцию экипировки, технические особенности и другие характеристики пока не разглашают. Известно, что "Легионер" станет экипировкой четвертого поколения, сразу после "Ратника" и "Сотника". Их разработал ЦНИИТочмаш.
В 2020 году на вооружение российской армии поступило 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", также разрабатывается экипировка третьего поколения "Сотник", которая находится в стадии предварительных испытаний.
Ее сделают из полиэтиленового волокна с амортизацией. Броня будет легкой, но надежной, выдерживающей удар осколками со скоростью до 670 метров в секунду. Комплекс дополнят экзоскелетом с электромоторами, робототехническими элементами, оптическими приборами для ослепления противника и нанобеспилотниками весом 180 граммов.
Шеврон ВСУ военнослужащий Украина
Вчера, 08:54
"Ходить я не могла, отбили ноги". Что делали "настоящие украинские патриоты" и "захысныки"
 
НовостиВС РФРоссияэкипировкаРатник (экипировка)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:48Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года
07:47В России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов
07:45Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках"
07:45Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ
07:33"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям
07:30"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ
07:26В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер"
07:25Bloomberg анонсировал ответ России на введение Западом потолка цен на нефть
07:15Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах
07:10Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung
07:00Эксперт рассказал о новой тактике ВСУ, принёсшей им последние успехи
06:45Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска
06:30Удары беспилотников и коррупция местных властей. Что происходит в Белой Церкви
06:30Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов
06:21"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак
06:15Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной
06:14Олег Неменский: Россия не должны отвечать на провокации, надо действовать только в собственных интересах
06:03Петр Акопов: Россию надо готовить к тому, что война с НАТО на Украине продлится пару лет
06:00Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта
05:55"Против нас воюет НАТО". С кем на самом деле борется Россия на Украине
Лента новостейМолния