Баширов предположил, до каких пор США будут активно поддерживать киевский режим
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong IIПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong II
США прекратят активно "накачивать" ВСУ современными вооружениями и начнут переговоры с РФ об урегулировании вооружённого конфликта на Украине после того, как их промышленные конкуренты в Европе будут разорены в результате антироссийских санкций. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Марат Баширов
Он отметил, что в настоящее время страны Европы уже терпят колоссальные убытки, а многие промышленные производства переносятся в США. По мнению Баширова, целью Соединенных Штатов является сохранение Европы как рынка сбыта своей продукции и её уничтожение как промышленного конкурента.
Я вам скажу, когда всё это остановится, в том числе раздутие Вооружённых сил Украины, — в тот момент, когда Соединённые Штаты поймут, что они съели конкурентное производство в Европе. … В этот момент как раз Соединённые Штаты начнут переговоры с нами — для того, чтобы восстановиться, им нужна будет нормально действующая экономика мировая … Как только они съедят все маржинальные, то есть прибыльные производства в Европе, как только эти производства вместе с банковскими операциями переместятся на территорию США, вся эта история закончится … Потому что США нужны рынки сбыта, в том числе, рынок сбыта в Европе и в России
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.