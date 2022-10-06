Баширов предположил, до каких пор США будут активно поддерживать киевский режим

Я вам скажу, когда всё это остановится, в том числе раздутие Вооружённых сил Украины, — в тот момент, когда Соединённые Штаты поймут, что они съели конкурентное производство в Европе. … В этот момент как раз Соединённые Штаты начнут переговоры с нами — для того, чтобы восстановиться, им нужна будет нормально действующая экономика мировая … Как только они съедят все маржинальные, то есть прибыльные производства в Европе, как только эти производства вместе с банковскими операциями переместятся на территорию США, вся эта история закончится … Потому что США нужны рынки сбыта, в том числе, рынок сбыта в Европе и в России