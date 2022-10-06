Баширов предположил, до каких пор США будут активно поддерживать киевский режим - 06.10.2022 Украина.ру
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Баширов предположил, до каких пор США будут активно поддерживать киевский режим
Баширов предположил, до каких пор США будут активно поддерживать киевский режим - 06.10.2022 Украина.ру
Баширов предположил, до каких пор США будут активно поддерживать киевский режим
США прекратят активно "накачивать" ВСУ современными вооружениями и начнут переговоры с РФ об урегулировании вооружённого конфликта на Украине после того, как их промышленные конкуренты в Европе будут разорены в результате антироссийских санкций. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Марат Баширов
2022-10-06T08:15
2022-10-06T08:15
новости
марат баширов
сша
всу
киевский режим
военная помощь
европа
экономический кризис
спецоперация
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Он отметил, что в настоящее время страны Европы уже терпят колоссальные убытки, а многие промышленные производства переносятся в США. По мнению Баширова, целью Соединенных Штатов является сохранение Европы как рынка сбыта своей продукции и её уничтожение как промышленного конкурента.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, марат баширов, сша, всу, киевский режим, военная помощь, европа, экономический кризис, спецоперация
Новости, Марат Баширов, США, ВСУ, киевский режим, военная помощь, Европа, экономический кризис, Спецоперация

Баширов предположил, до каких пор США будут активно поддерживать киевский режим

08:15 06.10.2022
 
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong IIПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong II
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США прекратят активно "накачивать" ВСУ современными вооружениями и начнут переговоры с РФ об урегулировании вооружённого конфликта на Украине после того, как их промышленные конкуренты в Европе будут разорены в результате антироссийских санкций. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Марат Баширов
Он отметил, что в настоящее время страны Европы уже терпят колоссальные убытки, а многие промышленные производства переносятся в США. По мнению Баширова, целью Соединенных Штатов является сохранение Европы как рынка сбыта своей продукции и её уничтожение как промышленного конкурента.

Я вам скажу, когда всё это остановится, в том числе раздутие Вооружённых сил Украины, — в тот момент, когда Соединённые Штаты поймут, что они съели конкурентное производство в Европе. … В этот момент как раз Соединённые Штаты начнут переговоры с нами — для того, чтобы восстановиться, им нужна будет нормально действующая экономика мировая … Как только они съедят все маржинальные, то есть прибыльные производства в Европе, как только эти производства вместе с банковскими операциями переместятся на территорию США, вся эта история закончится … Потому что США нужны рынки сбыта, в том числе, рынок сбыта в Европе и в России

Марат Баширов
Марат Баширов
Политолог
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
- РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:50
США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава ПентагонаСША обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву. Об этом 29 сентября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой
 
НовостиМарат БашировСШАВСУкиевский режимвоенная помощьЕвропаэкономический кризисСпецоперация
 
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