Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках" - 06.10.2022 Украина.ру
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Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках"
Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках" - 06.10.2022 Украина.ру
Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках"
Диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море нанесли огромный ущерб Германии, но сильно пострадали также компании других европейских стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
2022-10-06T07:45
2022-10-06T07:45
новости
марат баширов
германия
северный поток
диверсии
нидерланды
австрия
швейцария
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Он напомнил, что по трубам «Северного потока» российский газ поступал в Германию, которая затем распределяла его по Европе, что давало стране «огромные преимущества».Однако газопроводов были также компании из Франции, Нидерландов и Австрии, указал политолог.Он добавил, что пострадала также Швейцария, в частности банк Credit Suisse и газовые трейдеры.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, марат баширов, германия, северный поток, диверсии, нидерланды, австрия, швейцария
Новости, Марат Баширов, Германия, Северный поток, диверсии, Нидерланды, Австрия, Швейцария

Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках"

07:45 06.10.2022
 
© kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток
© kustbevakningen.se
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Диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море нанесли огромный ущерб Германии, но сильно пострадали также компании других европейских стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Он напомнил, что по трубам «Северного потока» российский газ поступал в Германию, которая затем распределяла его по Европе, что давало стране «огромные преимущества».
Однако газопроводов были также компании из Франции, Нидерландов и Австрии, указал политолог.

Эти компании на сегодняшний день просто потеряли эти деньги. Мы-то потеряли только трубу, но мы хотя бы газ еще продаем, у нас газ есть, мы можем компенсировать те вложения, которые были сделаны в строительство этой трубы. А эти компании — они потеряли.

Он добавил, что пострадала также Швейцария, в частности банк Credit Suisse и газовые трейдеры.
Утечка газа Северный поток 2
30 сентября, 17:30
В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском мореПравительство США всегда выражало своё недовольство строительством "Северного потока – 2", а президент этой страны Джо Байден обещал, что в случае "вторжения России на Украину" этот газопровод "перестанет существовать". Об этом напомнили 29 сентября журналисты во время обсуждения диверсии в испанской телепрограмме La Base
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиМарат БашировГерманияСеверный потокдиверсииНидерландыАвстрияШвейцария
 
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