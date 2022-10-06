https://ukraina.ru/20221006/1039408809.html

Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках"

Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках" - 06.10.2022 Украина.ру

Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках"

Диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море нанесли огромный ущерб Германии, но сильно пострадали также компании других европейских стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов

2022-10-06T07:45

2022-10-06T07:45

2022-10-06T07:45

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марат баширов

германия

северный поток

диверсии

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Он напомнил, что по трубам «Северного потока» российский газ поступал в Германию, которая затем распределяла его по Европе, что давало стране «огромные преимущества».Однако газопроводов были также компании из Франции, Нидерландов и Австрии, указал политолог.Он добавил, что пострадала также Швейцария, в частности банк Credit Suisse и газовые трейдеры.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220930/1039273113.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, марат баширов, германия, северный поток, диверсии, нидерланды, австрия, швейцария