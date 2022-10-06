Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках"
Диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море нанесли огромный ущерб Германии, но сильно пострадали также компании других европейских стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Он напомнил, что по трубам «Северного потока» российский газ поступал в Германию, которая затем распределяла его по Европе, что давало стране «огромные преимущества».
Однако газопроводов были также компании из Франции, Нидерландов и Австрии, указал политолог.
Эти компании на сегодняшний день просто потеряли эти деньги. Мы-то потеряли только трубу, но мы хотя бы газ еще продаем, у нас газ есть, мы можем компенсировать те вложения, которые были сделаны в строительство этой трубы. А эти компании — они потеряли.
Он добавил, что пострадала также Швейцария, в частности банк Credit Suisse и газовые трейдеры.
30 сентября, 17:30В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском мореПравительство США всегда выражало своё недовольство строительством "Северного потока – 2", а президент этой страны Джо Байден обещал, что в случае "вторжения России на Украину" этот газопровод "перестанет существовать". Об этом напомнили 29 сентября журналисты во время обсуждения диверсии в испанской телепрограмме La Base
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.