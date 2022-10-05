Баширов рассказал, когда Вашингтон сделает Украину членом НАТО - 05.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221005/1039419482.html
Баширов рассказал, когда Вашингтон сделает Украину членом НАТО
Баширов рассказал, когда Вашингтон сделает Украину членом НАТО - 05.10.2022 Украина.ру
Баширов рассказал, когда Вашингтон сделает Украину членом НАТО
Приём Украины в НАТО повысит статус киевского режима от "марионетки США" до, формально, "равноправного партнёра" по военному блоку. Такое положение дел не устроит американское правительство, поэтому Украину никогда не примут в НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Марат Баширов
2022-10-05T17:17
2022-10-05T17:17
новости
марат баширов
нато
спецоперация
сша
киевский режим
деэскалация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/05/1039411121_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_2230d6ec5a68648cee725b763eb6232e.jpg
Он рассказал, что Вашингтону выгодны военные действия на Украине, поскольку они одновременно обогащают американский ВПК и разоряют конкурирующие отрасли экономики стран Европы.По мнению Баширова, после достижения этих целей правительство США пойдёт на деэскалацию конфликта на Украине, а для этого ему не нужен Киев в качестве члена НАТО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039297953.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/05/1039411121_516:56:900:344_1920x0_80_0_0_5377cfcaf9638cd0478b671c15d3b0e8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, марат баширов, нато, спецоперация, сша, киевский режим, деэскалация
Новости, Марат Баширов, НАТО, Спецоперация, США, киевский режим, деэскалация

Баширов рассказал, когда Вашингтон сделает Украину членом НАТО

17:17 05.10.2022
 
© коллаж Украина.РуНАТО Украина коллаж
НАТО Украина коллаж
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Приём Украины в НАТО повысит статус киевского режима от "марионетки США" до, формально, "равноправного партнёра" по военному блоку. Такое положение дел не устроит американское правительство, поэтому Украину никогда не примут в НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Марат Баширов
Он рассказал, что Вашингтону выгодны военные действия на Украине, поскольку они одновременно обогащают американский ВПК и разоряют конкурирующие отрасли экономики стран Европы.
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 07:37
НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYTНАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации. Об этом сообщила на днях газета New York Times
По мнению Баширова, после достижения этих целей правительство США пойдёт на деэскалацию конфликта на Украине, а для этого ему не нужен Киев в качестве члена НАТО.

Соответственно, лучше иметь рычаг перекрытия поставок оружия перед тем, как ты начинаешь договариваться, чтобы украинский режим не сильно дёргался и был договороспособным, чем вы примете Украину в НАТО и дадите ей все права, которые есть у члена НАТО. Вы из марионетки делаете как минимум партнёра равноправного … Вот почему они никогда не примут Украину в состав НАТО

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиМарат БашировНАТОСпецоперацияСШАкиевский режимдеэскалация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку на мобилизацию
18:03Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника
18:01Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
17:38Как работает украинская разведка и чего ждать от второй фазы СВО - Леонков. Видео
17:17Баширов рассказал, когда Вашингтон сделает Украину членом НАТО
17:16"Ситуация скотская": Мухин о репутационном пятне казахстанского МИД и мотивах Киева. Видео
17:16Путин — президент Украины, тайная война Франции: что в мире говорили об Украине 5 октября
17:11Виктор Баранец о причинах военных неудач России: Наш главный враг — не украинцы, а время
17:10Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина
16:42Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу
16:27Псевдореформа ООН: незападный мир, ядерная повестка и провокации Запада
16:20Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине
16:18Что было и о чем говорили на Генассамблее ООН. Замглавы МИД о том, что осталось за кулисами переговоров
16:14"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ
16:13Global Times: Маск может убедиться на собственном опыте, чего стоит американская "свобода слова"
16:06Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под Николаевом
16:00Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября
15:34Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области
15:30Евгений Норин: Если у России есть это "страшное возмездие", давайте его уже расчехлять!
15:06"Чтобы добить Европу". Джеффри Сакс признался, что газопроводы взорвали американцы
Лента новостейМолния