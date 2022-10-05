Баширов рассказал, когда Вашингтон сделает Украину членом НАТО
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© коллаж Украина.Ру
Приём Украины в НАТО повысит статус киевского режима от "марионетки США" до, формально, "равноправного партнёра" по военному блоку. Такое положение дел не устроит американское правительство, поэтому Украину никогда не примут в НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Марат Баширов
Он рассказал, что Вашингтону выгодны военные действия на Украине, поскольку они одновременно обогащают американский ВПК и разоряют конкурирующие отрасли экономики стран Европы.
По мнению Баширова, после достижения этих целей правительство США пойдёт на деэскалацию конфликта на Украине, а для этого ему не нужен Киев в качестве члена НАТО.
Соответственно, лучше иметь рычаг перекрытия поставок оружия перед тем, как ты начинаешь договариваться, чтобы украинский режим не сильно дёргался и был договороспособным, чем вы примете Украину в НАТО и дадите ей все права, которые есть у члена НАТО. Вы из марионетки делаете как минимум партнёра равноправного … Вот почему они никогда не примут Украину в состав НАТО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.