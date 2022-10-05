https://ukraina.ru/20221005/1039419482.html

Баширов рассказал, когда Вашингтон сделает Украину членом НАТО

Баширов рассказал, когда Вашингтон сделает Украину членом НАТО - 05.10.2022 Украина.ру

Баширов рассказал, когда Вашингтон сделает Украину членом НАТО

Приём Украины в НАТО повысит статус киевского режима от "марионетки США" до, формально, "равноправного партнёра" по военному блоку. Такое положение дел не устроит американское правительство, поэтому Украину никогда не примут в НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Марат Баширов

2022-10-05T17:17

2022-10-05T17:17

2022-10-05T17:17

новости

марат баширов

нато

спецоперация

сша

киевский режим

деэскалация

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Он рассказал, что Вашингтону выгодны военные действия на Украине, поскольку они одновременно обогащают американский ВПК и разоряют конкурирующие отрасли экономики стран Европы.По мнению Баширова, после достижения этих целей правительство США пойдёт на деэскалацию конфликта на Украине, а для этого ему не нужен Киев в качестве члена НАТО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039297953.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, марат баширов, нато, спецоперация, сша, киевский режим, деэскалация