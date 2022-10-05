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Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области

Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области - 05.10.2022 Украина.ру

Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области

23-летний Рори Мейсон, боец "Иностранного легиона", участвующего в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима, погиб на днях во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Об этом говорится в статье, опубликованной 5 октября на сайте ирландской телерадиокомпании RTÉ

2022-10-05T15:34

2022-10-05T15:34

2022-10-05T15:36

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Как сообщается в публикации, уроженец посёлка Данбойн в графстве Мит вступил в "Иностранный легион" в марте. Отмечается, что до этого он работал в Германии и "интересовался Восточной Европой", в частности, изучал языки, "включая русский".Ранее военнослужащий 54-й бригады ВСУ Максим Дворниченко, попавший в плен в Луганской Народной Республике, рассказал о том, что наёмники, некоторые из которых говорили на английском, а другие на литовском языке, выбирали себе лучшее оружие.

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новости, иностранные наемники, всу, спецоперация, харьковская область, ирландия