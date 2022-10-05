Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области - 05.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221005/1039412495.html
Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области
Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области - 05.10.2022 Украина.ру
Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области
23-летний Рори Мейсон, боец "Иностранного легиона", участвующего в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима, погиб на днях во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Об этом говорится в статье, опубликованной 5 октября на сайте ирландской телерадиокомпании RTÉ
2022-10-05T15:34
2022-10-05T15:36
новости
иностранные наемники
всу
спецоперация
харьковская область
ирландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/05/1039412921_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1b14c46b51695f0ddec56f851fa8060e.jpg
Как сообщается в публикации, уроженец посёлка Данбойн в графстве Мит вступил в "Иностранный легион" в марте. Отмечается, что до этого он работал в Германии и "интересовался Восточной Европой", в частности, изучал языки, "включая русский".Ранее военнослужащий 54-й бригады ВСУ Максим Дворниченко, попавший в плен в Луганской Народной Республике, рассказал о том, что наёмники, некоторые из которых говорили на английском, а другие на литовском языке, выбирали себе лучшее оружие.
https://ukraina.ru/20220826/1038141612.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/05/1039412921_103:0:703:450_1920x0_80_0_0_cb1395c3cd9e41769ad68ef608ac8950.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иностранные наемники, всу, спецоперация, харьковская область, ирландия
Новости, иностранные наемники, ВСУ, Спецоперация, Харьковская область, Ирландия

Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области

15:34 05.10.2022 (обновлено: 15:36 05.10.2022)
 
© rte.ie
© rte.ie
Читать в
23-летний Рори Мейсон, боец "Иностранного легиона", участвующего в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима, погиб на днях во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Об этом говорится в статье, опубликованной 5 октября на сайте ирландской телерадиокомпании RTÉ
Как сообщается в публикации, уроженец посёлка Данбойн в графстве Мит вступил в "Иностранный легион" в марте. Отмечается, что до этого он работал в Германии и "интересовался Восточной Европой", в частности, изучал языки, "включая русский".

Семью Мейсонов проинформировало о смерти Рори министерство иностранных дел [Ирландии], оказывающее консульскую помощь

RTÉ
Ирландская телерадиокомпания
Ранее военнослужащий 54-й бригады ВСУ Максим Дворниченко, попавший в плен в Луганской Народной Республике, рассказал о том, что наёмники, некоторые из которых говорили на английском, а другие на литовском языке, выбирали себе лучшее оружие.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 10:56
Иностранные наемники пожаловались на командиров ВСУ - SpiegelИностранные наемники, воюющие на стороне Киева, разочаровались в украинском командовании. Об этом на днях сообщил немецкий журнал Der Spiegel
 
Новостииностранные наемникиВСУСпецоперацияХарьковская областьИрландия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу
16:27Псевдореформа ООН: незападный мир, ядерная повестка и провокации Запада
16:20Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине
16:18Что было и о чем говорили на Генассамблее ООН. Замглавы МИД о том, что осталось за кулисами переговоров
16:14"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ
16:13Global Times: Маск может убедиться на собственном опыте, чего стоит американская "свобода слова"
16:06Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под Николаевом
16:00Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября
15:34Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области
15:30Евгений Норин: Если у России есть это "страшное возмездие", давайте его уже расчехлять!
15:06"Чтобы добить Европу". Джеффри Сакс признался, что газопроводы взорвали американцы
15:05Патрушев: против России воюет блок НАТО
15:03На карту может быть поставлена судьба Донецка. Баранец о том, как избежать трагедии. Видео
14:47"Доступ к воде": США подталкивают Украину к решающему сражению на юге - СМИ
14:42О чем херсонцы просят Бога - спецрепортаж
14:36Сергей Меняйло: Война идет не с Украиной и не с украинцами, а с возродившимся нацизмом
14:33ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами, есть погибшие
14:30Политолог рассказал, как долго просуществуют таможни в Донбассе
14:18Никита Мендкович: Россия продолжит давление на Казахстан, пока он не откажется помогать Украине
14:01Запустить Запорожскую АЭС несложно, но есть препятствие — власти
Лента новостейМолния