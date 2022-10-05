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Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области
Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области - 05.10.2022 Украина.ру
Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области
23-летний Рори Мейсон, боец "Иностранного легиона", участвующего в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима, погиб на днях во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Об этом говорится в статье, опубликованной 5 октября на сайте ирландской телерадиокомпании RTÉ
2022-10-05T15:34
2022-10-05T15:34
2022-10-05T15:36
новости
иностранные наемники
всу
спецоперация
харьковская область
ирландия
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Как сообщается в публикации, уроженец посёлка Данбойн в графстве Мит вступил в "Иностранный легион" в марте. Отмечается, что до этого он работал в Германии и "интересовался Восточной Европой", в частности, изучал языки, "включая русский".Ранее военнослужащий 54-й бригады ВСУ Максим Дворниченко, попавший в плен в Луганской Народной Республике, рассказал о том, что наёмники, некоторые из которых говорили на английском, а другие на литовском языке, выбирали себе лучшее оружие.
https://ukraina.ru/20220826/1038141612.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иностранные наемники, всу, спецоперация, харьковская область, ирландия
Новости, иностранные наемники, ВСУ, Спецоперация, Харьковская область, Ирландия
Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области
15:34 05.10.2022 (обновлено: 15:36 05.10.2022)
23-летний Рори Мейсон, боец "Иностранного легиона", участвующего в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима, погиб на днях во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Об этом говорится в статье, опубликованной 5 октября на сайте ирландской телерадиокомпании RTÉ