https://ukraina.ru/20220905/1038439255.html

"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ

"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру

"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ

Военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко, попавший в плен в Луганской Народной Республике, рассказал о поставках западного оружия и отношениях с иностранными наемниками, передает РИА Новости 5 сентября

2022-09-05T11:12

2022-09-05T11:12

2022-09-05T11:12

новости

оружие

пленный

всу

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По его словам, бойцам ВСУ достается поврежденное и старое оружия, которое присылают западные страны, но и то забирают иностранные наемники.По его словам, речь, в первую очередь, идет о шведско-британских переносных противотанковых управляемых ракетах NLAW и гранатометах MATADOR.Дворниченко уверяет – украинским военным почти ничего не достается, руководство отвечает, что это "не их дело", куда уходит оружие.Он предположил, что изъятое оружие могло уходить на продажу.Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру, рассуждая о том, как России предотвратить поставки западного вооружения ВСУ, констатировал, что РФ даже теоретически не должна рассматривать возможность ударов по американским базам в польском Жешуве, где хранится оружие для отправки оружия на Украину. Это пятая статья устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них и третья мировая война.

https://ukraina.ru/20220904/1038433005.html

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новости, оружие, пленный, всу