https://ukraina.ru/20220905/1038439255.html
"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ
"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру
"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ
Военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко, попавший в плен в Луганской Народной Республике, рассказал о поставках западного оружия и отношениях с иностранными наемниками, передает РИА Новости 5 сентября
2022-09-05T11:12
2022-09-05T11:12
2022-09-05T11:12
новости
оружие
пленный
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103423/36/1034233676_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_94d0f4b79cb1b7936817d3a1960398d2.jpg.webp
По его словам, бойцам ВСУ достается поврежденное и старое оружия, которое присылают западные страны, но и то забирают иностранные наемники.По его словам, речь, в первую очередь, идет о шведско-британских переносных противотанковых управляемых ракетах NLAW и гранатометах MATADOR.Дворниченко уверяет – украинским военным почти ничего не достается, руководство отвечает, что это "не их дело", куда уходит оружие.Он предположил, что изъятое оружие могло уходить на продажу.Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру, рассуждая о том, как России предотвратить поставки западного вооружения ВСУ, констатировал, что РФ даже теоретически не должна рассматривать возможность ударов по американским базам в польском Жешуве, где хранится оружие для отправки оружия на Украину. Это пятая статья устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них и третья мировая война.
https://ukraina.ru/20220904/1038433005.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103423/36/1034233676_61:0:968:680_1920x0_80_0_0_0766703aa4c403163c2561102f865bff.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие, пленный, всу
"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ
Военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко, попавший в плен в Луганской Народной Республике, рассказал о поставках западного оружия и отношениях с иностранными наемниками, передает РИА Новости 5 сентября
По его словам, бойцам ВСУ достается поврежденное и старое оружия, которое присылают западные страны, но и то забирают иностранные наемники.
Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70 процентов. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было.
По его словам, речь, в первую очередь, идет о шведско-британских переносных противотанковых управляемых ракетах NLAW и гранатометах MATADOR.
Дворниченко уверяет – украинским военным почти ничего не достается, руководство отвечает, что это "не их дело", куда уходит оружие.
Он предположил, что изъятое оружие могло уходить на продажу.
Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру, рассуждая о том, как России предотвратить поставки западного вооружения ВСУ, констатировал, что РФ даже теоретически не должна рассматривать возможность ударов по американским базам в польском Жешуве, где хранится оружие для отправки оружия на Украину. Это пятая статья устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них и третья мировая война.