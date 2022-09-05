"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру
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"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ
"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру
"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ
Военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко, попавший в плен в Луганской Народной Республике, рассказал о поставках западного оружия и отношениях с иностранными наемниками, передает РИА Новости 5 сентября
2022-09-05T11:12
2022-09-05T11:12
новости
оружие
пленный
всу
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По его словам, бойцам ВСУ достается поврежденное и старое оружия, которое присылают западные страны, но и то забирают иностранные наемники.По его словам, речь, в первую очередь, идет о шведско-британских переносных противотанковых управляемых ракетах NLAW и гранатометах MATADOR.Дворниченко уверяет – украинским военным почти ничего не достается, руководство отвечает, что это "не их дело", куда уходит оружие.Он предположил, что изъятое оружие могло уходить на продажу.Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру, рассуждая о том, как России предотвратить поставки западного вооружения ВСУ, констатировал, что РФ даже теоретически не должна рассматривать возможность ударов по американским базам в польском Жешуве, где хранится оружие для отправки оружия на Украину. Это пятая статья устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них и третья мировая война.
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новости, оружие, пленный, всу
Новости, оружие, пленный, ВСУ

"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ

11:12 05.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Ministerstwo Obrony NarodowejMatador гранатомет
Matador гранатомет - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© commons.wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej
Читать в
Военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко, попавший в плен в Луганской Народной Республике, рассказал о поставках западного оружия и отношениях с иностранными наемниками, передает РИА Новости 5 сентября
По его словам, бойцам ВСУ достается поврежденное и старое оружия, которое присылают западные страны, но и то забирают иностранные наемники.
Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70 процентов. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было.
По его словам, речь, в первую очередь, идет о шведско-британских переносных противотанковых управляемых ракетах NLAW и гранатометах MATADOR.
Дворниченко уверяет – украинским военным почти ничего не достается, руководство отвечает, что это "не их дело", куда уходит оружие.
Он предположил, что изъятое оружие могло уходить на продажу.
Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру, рассуждая о том, как России предотвратить поставки западного вооружения ВСУ, констатировал, что РФ даже теоретически не должна рассматривать возможность ударов по американским базам в польском Жешуве, где хранится оружие для отправки оружия на Украину. Это пятая статья устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них и третья мировая война.
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 16:17
Скандал у торговцев оружием, порно, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 4 сентябряСотрудники "Спецтехэкспорта" пожаловались на своё начальство. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать вопрос легализации порно и эротики в стране. Украинская армия продолжает нести потери
 
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