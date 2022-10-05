https://ukraina.ru/20221005/1039403875.html

Неправильная позиция Зеленского, обстрелы, опасная фаза конфликта. Главное на Украине на 12:00 5 октября

Неправильная позиция Зеленского, обстрелы, опасная фаза конфликта. Главное на Украине на 12:00 5 октября - 05.10.2022 Украина.ру

Неправильная позиция Зеленского, обстрелы, опасная фаза конфликта. Главное на Украине на 12:00 5 октября

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T12:00

2022-10-05T12:00

2022-10-05T12:42

ядерная война

жозеп боррель

олаф шольц

владимир путин

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Замминистра иностранных дел России осудил позицию Зеленского по переговорам с Россией. Украинский вертолет обстрелял территорию исправительной колонии в Горловке. Боррель предупредил о переходе конфликта на Украине в опасную фазу.Позиция президента Украины Владимира Зеленского по отказу переговоров с Россией является неправильной и подлежит осуждению. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.«Я думаю, совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что мы говорили о готовности говорить. Переговоры были, последний раунд состоялся в Стамбуле. Они были прерваны по вине украинской стороны», — сказал Вершинин.По его словам, отказ от переговоров не повлияет на перспективы зерновой сделки.При этом он подчеркнул, что «не видит увязки» в том, что касается перспектив продовольственной сделки и заявлений Киева о переговорах с Россией.Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Обстрелы освобожденных территорийПредставительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило о 49 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм.На Ясиноватском — артиллерию 122 мм.На Горловском — артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.Всего украинцы выпустили 193 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Верхнеторецкое, Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы).За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили также двое гражданских лиц: мужчина в Кировском районе Донецка, и подростков Червоногвардейском районе Макеевки.Повреждено пять домостроений, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.Мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале сообщил, что украинский вертолет обстрелял территорию исправительной колонии в Горловке.«Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки) с применением авиации. Неонацистские каратели выпустили неуправляемые авиационные ракеты (НУРС) с вертолета, в результате чего повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии. К счастью, без пострадавших», — написал Приходько.При этом, по данным Народной милиции ДНР, потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки составили до 40 человек личного состава, РСЗО «Ураган», два беспилотника, три бронемашины, две огневые позиции минометных расчетов.В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко заверил, что в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР, противник за сутки понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, три бронетранспортёра, шесть единиц специальной автомобильной техники.Также за последние сутки было зафиксировано свыше 40 ударов украинскими войсками по окрестностям города Энергодара Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.«За последние сутки было нанесено более 40 ударов, которые мы зафиксировали, по окрестностям города (Энергодара. — Ред.), по окрестностям Каменки, береговой линии», — сказал Балицкий в эфире Первого канала.Опасная фаза украинского конфликтаКонфликт на Украине переходит в опасную фазу из-за якобы растущей угрозы применения ядерного оружия на фоне перехода в наступление украинских вооруженных формирований. Такое мнение озвучил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента.В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию не идти на ядерную конфронтацию и в то же время заявил, что пока нет смысла строить догадки на тему рисков возможного столкновения. Так он ответил на вопрос El Pais.Шольца спросили, существует ли в связи с последними действиями российских властей риск ядерной конфронтации.Канцлер ответил, что строить предположения на эту тему «нет особого смысла». «Как и президент США Джо Байден, я говорю России: не делайте этого!» — заявил он.В обращении к россиянам 21 сентября президент Владимир Путин обвинил США, Великобританию и Евросоюз в том, что они толкают Украину к переносу боевых действий на территорию России. По его словам, «в ход пошел и ядерный шантаж».Как пояснил президент, речь идет не только «о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции», но и о высказываниях ряда представителей стран НАТО о «возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия».В связи с этим Путин заявил, что у России также есть «различные средства поражения» и при угрозе ее территориальной целостности страна «использует все имеющиеся средства». В НАТО, комментируя слова Путина, заявили, что альянс не собирается прибегать к «безрассудной и опасной ядерной риторике».В то же время в нем отметили, что следят за ситуацией. И если в день обращения Путина 21 сентября в альянсе не видели признаков изменений в готовности ядерных сил России, то 4 октября Times сообщила, что НАТО опасается ядерных испытаний рядом с Украиной. По словам источника издания, Москва может «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения» в Черном море.В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать эти сведения заявили, что не хотят участвовать в «ядерной риторике» по Украине.

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https://ukraina.ru/20221004/1039359385.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

ядерная война, жозеп боррель, олаф шольц, владимир путин, владимир зеленский, мид рф, хроники, эксклюзив, лнр, днр, всу, энергодар, обстрелы