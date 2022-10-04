https://ukraina.ru/20221004/1039386632.html

Новая стратегия ВСУ, Украина не нужна НАТО. О чём говорили эксперты 4 октября

Новая стратегия ВСУ, Украина не нужна НАТО. О чём говорили эксперты 4 октября - 04.10.2022 Украина.ру

Новая стратегия ВСУ, Украина не нужна НАТО. О чём говорили эксперты 4 октября

ВСУ используют новую стратегию – уже опробовали её под Харьковом и Красным Лиманом, а теперь пробуют на Херсонском направлении, США не против ядерной войны в... Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T17:43

2022-10-04T17:43

2022-10-04T17:43

эксклюзив

украина

всу

россия

сво

юрий кнутов

александр дудчак

алексей леонков

марат баширов

донбасс

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ВСУ используют новую стратегию – уже опробовали её под Харьковом и Красным Лиманом, а теперь пробуют на Херсонском направлении, США не против ядерной войны в Европе, а Украину в НАТО точно не примутОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Новая стратегия ВСУ. И как с ней боротьсяВоенный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал о новой стратегии, которую с недавних пор начали использовать ВСУ.Стратегия основана на концепции сетецентрических войн – "когда у вас есть информационное преимущество, знаете, где находится/не находится противник. У вас есть разведывательные и подвижные батальонные или ротные группы, которые в случае обнаружения бреши в обороне очень быстро туда внедряются за счет мобильности"."Сейчас на Украину в основном поступает колесная техника повышенной проходимости, которая может преодолевать водные преграды. И противник использует эту тактику, зная, что линия боевого соприкосновения у нас не представляет собой сплошные окопы, минные поля, противотанковые заграждения и колючую проволоку. Вот он и высылает такие разведывательные группы, состоящие из трех боевых машин.Одна из таких машин оборудована системами связи в режиме реального времени. Они выдвигаются к району, где система космической разведки определила, что там нет наших войск, и пытаются проникнуть на определенную глубину.Если сопротивления нет, они тут же передают координаты для подвижной группы, состоящей из большего количества техники, которая осуществляет прорыв", – сообщил Леонков.Понятно, продолжил он, что передвижение большого количества техники мы замечаем, начинаем стягиваем силы и вести огневое поражение. Но иногда момент бывает упущен, и противник успевает достичь определенного тактического успеха, прорываясь на 5-10 км за один раз.Дальше мы снова подтягиваем силы, встречаем противника, начинается контактный бой, противник несет существенные потери, но к первой группе прорыва добавляется вторая и противник начинает продавливать оборону, которую мы выстраиваем на участке, не прикрытом фортификационными сооружениями.В первый раз они опробовали эту тактику под Харьковом, второй раз – под Красным Лиманом, а сейчас они пробуют ее на Херсонском направлении, пояснил эксперт.Также он разъяснил, как бороться с этой стратегией противника."Главный тактический прием – это создание системы четкого взаимодействия и создание мобильных летучих отрядов, которые могли бы уничтожать передовые отряды разведки, состоящие из трех-четырех машин противника.Для этого можно использовать засады. Здесь степная и лесистая местность, где можно замаскироваться. Можно постоянно мониторить беспилотниками на тех участках, которые не прикрываются нашими подразделениями. Военачальники о таких участках должны знать.Как только это начнет работать, эффект этой сетецентрической тактики сойдет на нет и преимущество опять перейдет на сторону России.Надеюсь, в результате обкатных боев, которые пройдут наши новые пополнения, у нас произойдет реальное боевое слаживание и наше численное превосходства позволят нам двигать линию боевого соприкосновения на запад", – сказал Леонков.Украины в НАТО не будетПосле окончательного оформления вхождения новых территорий в состав России мы вступаем в новую реальность – в том числе с юридической точки зрения, говорит политолог Марат Баширов.Теперь мы будем относиться к военным действиям со стороны ВСУ как к агрессии в отношении Российской Федерации. И любое ранение, а тем более убийство людей на этих территориях, которые становятся гражданами России, будет считаться или террористическим актом, или актом военного действия, подчеркнул эксперт."Соответственно, юридически это будет развилка. Это уже будет не СВО. Или нужно объявлять проведение контртеррористической операции, как было в Чечне, например, или – соответственно, мы стоим перед развилкой – объявлять ли войну Украине.Это серьезно меняет статус действий, которые на сегодняшний день происходят", – отметил Баширов.Также он ответил на вопрос, вступит ли Украина в НАТО. Политолог уверен, что США намерены воевать против России так называемыми прокси-войсками – то есть ВСУ.Если же принять Украину в НАТО и дать ей все права, которые есть у члена Альянса, "вы из марионетки делаете, как минимум, партнера равноправного – вот почему они никогда не примут Украину в состав НАТО"."США не против ядерной войны в Европе"Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак прокомментировал подрыв "Северных потоков".Дудчак считает, что этот шаг был просто необходим США, "поэтому они не стали особо церемониться, взвешивать последствия", поскольку "им плевать, как они будут выглядеть в глазах европейских партнеров"."Ситуация для Европы – вообще катастрофа, для США все замечательно. Они уничтожают конкурента, заставляют бежать капиталы в Америку, ожидается до 7 триллионов сбежавшего капитала", – заявил экономист.При этом, добавляет он, США вполне бы устроил конфликт на территории Европы с применением ядерного оружия: "пусть даже бы Европа сгорела в огне, американцев бы это ни коим образом не расстроило, только повеселило бы, они были бы счастливы".В целом же, говорит Дудчак, сейчас ситуация перешла в стадию, когда никаких ограничений больше нет."Если будут потоплены какие-нибудь корабли с СПГ, я думаю, никто не удивиться. А наоборот, скажут, что они это заслужили. Поэтому американцы говорят, что надо усилить безопасность всех структур, связанных с обеспечением Европы СПГ", – отметил эксперт.Ультиматум от России по "Северным потокам"Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов считает, что если будет доказана причастность США и Британии к подрыву газопроводов, это станет доказательством нападения на Россию – "казус белли", основание для начала войны."Как мы будем реагировать, мне сложно сказать, но реакция должна быть крайне жесткой. Потребовать от виновников компенсации убытков. Не только реальных, то и упущенную выгоду. Разговор должен быть на уровне ультиматума", – убеждён эксперт.Если же разгорится настоящая инфраструктурная война, у России есть подводные аппараты, которые позволяют воздействовать на кабели, на трубопроводы и на многое другое, пояснил Кнутов. Впрочем, как и у американцев и других западных стран. Никто пока к такому оружию не прибегал, потому что знают, что пострадает их же система коммуникаций."История с "Северными потоками" покажет очень многое. Реакция России покажет очень многое. Потому что если мы промолчим, таких провокаций будет очень много в отношении нашей страны.Отвечать придется. Может, не симметрично, не подрывать газопроводы, но ответ должен быть очень чувствительным для стран, кто организовал подрыв "Северных потоков"", – сказал эксперт.

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https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html

https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, всу, россия, сво, юрий кнутов, александр дудчак, алексей леонков, марат баширов, донбасс, северный поток-2, северный поток