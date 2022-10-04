https://ukraina.ru/20221004/1039385646.html

"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека

"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека - 04.10.2022 Украина.ру

"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не обладает объективностью и смелостью для того, чтобы осудить преступления киевского режима, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2022-10-04T17:17

2022-10-04T17:17

2022-10-04T17:17

новости

захарова

оон

права человека

репрессии

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По ее мнению, отчеты управления демонстрируют "однобокий и несбалансированный характер", присущий "западному подходу к освещению украинского кризиса".Захарова подчеркнула, что МИД РФ требует от УВКПЧ "своевременной жесткой публичной реакции на массовые нарушения прав человека и военные преступления со стороны киевского режима" и на действия западных партнеров Киева.После вывода российских войск из Харьковской области в регионе начались репрессии со стороны Службы безопасности и Госбюро расследований Украины. Всех людей, заподозренных в сотрудничестве с российскими военными или военно-гражданской администрацией, включая пожилых людей нейтральных гражданских профессий, задерживают, предъявляют обвинения в коллаборационизме и госизмене, за чем следует тюремное заключение с пожизненным сроком.

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новости, захарова, оон, права человека, репрессии