"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не обладает объективностью и смелостью для того, чтобы осудить преступления киевского режима, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По ее мнению, отчеты управления демонстрируют "однобокий и несбалансированный характер", присущий "западному подходу к освещению украинского кризиса".
Очевидно, что у Управления не хватает смелости для проявления принципиального подхода, чтобы правдиво и объективно отразить все военные преступления, преступления против человечности и нарушения прав человека, ответственность за которые несет киевский режим.
Захарова подчеркнула, что МИД РФ требует от УВКПЧ "своевременной жесткой публичной реакции на массовые нарушения прав человека и военные преступления со стороны киевского режима" и на действия западных партнеров Киева.
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