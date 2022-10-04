"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека - 04.10.2022 Украина.ру
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"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека
"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека - 04.10.2022 Украина.ру
"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не обладает объективностью и смелостью для того, чтобы осудить преступления киевского режима, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2022-10-04T17:17
2022-10-04T17:17
новости
захарова
оон
права человека
репрессии
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По ее мнению, отчеты управления демонстрируют "однобокий и несбалансированный характер", присущий "западному подходу к освещению украинского кризиса".Захарова подчеркнула, что МИД РФ требует от УВКПЧ "своевременной жесткой публичной реакции на массовые нарушения прав человека и военные преступления со стороны киевского режима" и на действия западных партнеров Киева.После вывода российских войск из Харьковской области в регионе начались репрессии со стороны Службы безопасности и Госбюро расследований Украины. Всех людей, заподозренных в сотрудничестве с российскими военными или военно-гражданской администрацией, включая пожилых людей нейтральных гражданских профессий, задерживают, предъявляют обвинения в коллаборационизме и госизмене, за чем следует тюремное заключение с пожизненным сроком.
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новости, захарова, оон, права человека, репрессии
Новости, Захарова, ООН, права человека, репрессии

"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека

17:17 04.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не обладает объективностью и смелостью для того, чтобы осудить преступления киевского режима, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По ее мнению, отчеты управления демонстрируют "однобокий и несбалансированный характер", присущий "западному подходу к освещению украинского кризиса".
Очевидно, что у Управления не хватает смелости для проявления принципиального подхода, чтобы правдиво и объективно отразить все военные преступления, преступления против человечности и нарушения прав человека, ответственность за которые несет киевский режим.
Захарова подчеркнула, что МИД РФ требует от УВКПЧ "своевременной жесткой публичной реакции на массовые нарушения прав человека и военные преступления со стороны киевского режима" и на действия западных партнеров Киева.
После вывода российских войск из Харьковской области в регионе начались репрессии со стороны Службы безопасности и Госбюро расследований Украины. Всех людей, заподозренных в сотрудничестве с российскими военными или военно-гражданской администрацией, включая пожилых людей нейтральных гражданских профессий, задерживают, предъявляют обвинения в коллаборационизме и госизмене, за чем следует тюремное заключение с пожизненным сроком.
Заседание Совета федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях - Алексей МухинРепрессии против лояльных России в Харьковской области остановить Украина уже не может, если террористы начали террористическую деятельность, то дальше они могут только повышать градус, что называется, и усугублять ситуацию - считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
 
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