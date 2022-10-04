https://ukraina.ru/20221004/1039378542.html

Уничтожение националистов, жертвы ВСУ, подготовка Минска к войне. Главное на Украине на 16:00 4 октября

Уничтожение националистов, жертвы ВСУ, подготовка Минска к войне. Главное на Украине на 16:00 4 октября - 04.10.2022 Украина.ру

Уничтожение националистов, жертвы ВСУ, подготовка Минска к войне. Главное на Украине на 16:00 4 октября

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T16:00

2022-10-04T16:00

2022-10-04T16:00

александр лукашенко

хроники

эксклюзив

всу

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Министерство обороны России рассказало об уничтожении украинских военных и техники. Мирные жители стали жертвами ВСУ. Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войнеМинобороны РФ сообщило, что военные уничтожили более 120 украинских националистов и 14 единиц бронетехники на краснолиманском направлении."На краснолиманском направлении в районе населённого пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники", - сказали в ведомстве.Также ВС РФ уничтожили девять танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 украинских боевиков на криворожском и андреевском направлениях.В свою очередь на купянском направлении в районах населённых пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено также пять пунктов управления украинских войск в районах города Харьков, населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157-ми районах."Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное Донецкой Народной Республики, Димитрово Запорожской области и Шевченково Николаевской области", - говорится в сводке Министерства.Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр ДНР был уничтожен зенитный-ракетный комплекс "Бук-М1". В районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса "С-300".Жертвы украинских военныхУкраинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив 22 снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Представительство добавило, что в 13.16 украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.20 по Никитовскому району Горловки - семь мин калибром 120 миллиметров, а в 13.26 по Червоногвардейскому району Макеевки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 13.29 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, Вооруженные формирования Украины также обстреляли одно из автотранспортных предприятий в Куйбышевском районе Донецка."В Куйбышевском районе обстрелу подверглось автотранспортное предприятие. Подробности уточняются", - написал он.Позже уточнили, что обстрелу подверглось МУП "Донэлектроавтотранс" на улице Югославской. Мэр города доложил, что на территории автотранспортного предприятия один автобус уничтожен полностью, еще три посечены осколками.Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.Кроме того, пожилая женщина во вторник стала жертвой обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ.Кроме того, по данным Кулемзина, украинский снаряд разорвался в Донецке рядом с церковью, повреждены дома.Подготовка Белоруссии к войнеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о подготовке республики войне. По его словам, к ней он готовится весь свой президентский срок, передает БЕЛТА."Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец (речь, вероятно, об оппозиционере Павле Латушко — ред.) выступал под титрами “Лукашенко готовится к войне”. Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: “Если хочешь мира, готовься к войне”", — заявил Лукашенко.Он подчеркнул, что Белоруссия уже несколько раз модернизировала свои Вооруженные силы, чтобы приспособиться к складывающейся обстановке.Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается проводить мобилизацию. По его словам, слухи об этом разгоняются оппозиционерами, которые находятся за пределами республики.На совещании по вопросам военной безопасности Лукашенко отметил, что Белоруссия принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий."Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", — сказал он.Со слов Лукашенко, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории "под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии".Кроме того, сообщил Лукашенко, Белоруссия принимает у себя беженцев, "которые по 400–500 человек за сутки прибывают" из Украины. "Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", — заключил он.Белорусский президент ранее не раз говорил, что его страна не участвует и не планирует участвовать в вооруженном конфликте России и Украины. Он заверял также, что Минск не планирует никакого нападения на Киев. В то же время, пообещал Лукашенко, Белоруссия не допустит "удара в спину" российской армии через свою территорию. В похожем ключе высказался глава МИДа Владимир Макей, отметив, что Минск не направлял военную технику для участия в боях, "но и не предатель", ведь у страны есть союзнические обязательства.Несмотря на это, после начала боевых действий на Украине под санкции стран Запада попала не только Россия, но и Белоруссия. В Минэкономразвития страны ограничения сравнили с "экономическим геноцидом", цель которого — "полностью уничтожить ряд отраслей, которые являются ключевыми для экономики".

https://ukraina.ru/20221004/1039359385.html

https://ukraina.ru/20221004/1039348211.html

https://ukraina.ru/20221003/1039336087.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

александр лукашенко, хроники, эксклюзив, всу, обстрелы, днр, лнр, вс рф