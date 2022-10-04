https://ukraina.ru/20221004/1039375356.html
"Это дождик": экономист назвал выигрыш США от взрывов на "Северных потоках"
"Это дождик": экономист назвал выигрыш США от взрывов на "Северных потоках" - 04.10.2022 Украина.ру
"Это дождик": экономист назвал выигрыш США от взрывов на "Северных потоках"
Соединенным Штатам было выгодно выведение газопроводов "Северный поток" из строя, поэтому в Вашингтоне не стали церемониться и думать о последствиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-10-04T15:51
2022-10-04T15:51
2022-10-04T15:51
новости
экономист
александр дудчак
выигрыш
сша
северный поток
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Он резюмировал, что ущерб для Европы получился колоссальный, вот для США, наоборот, ситуация крайне выгодная. Вашингтон, уничтожив в лице ЕС конкурента, заставляет бежать капиталы в Америку."Ожидается до 7 триллионов сбежавшего капитала. Мы видим сейчас по конкретным предприятиям, как утекают деньги в Соединенные Штаты. Это видно, например, по компаниям, занимающимся возобновляемой энергией, металлургическим компаниям. Банки тоже собираются сваливать", - заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, экономист, александр дудчак, выигрыш, сша, северный поток
Новости, экономист, Александр Дудчак, выигрыш, США, Северный поток
"Это дождик": экономист назвал выигрыш США от взрывов на "Северных потоках"
Соединенным Штатам было выгодно выведение газопроводов "Северный поток" из строя, поэтому в Вашингтоне не стали церемониться и думать о последствиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
"Им (США – ред.) плевать, как они будут выглядеть в глазах европейских партнеров. Более того, плевать прямо в глаза этим партнерам. А еще они настаивают, что это, вообще-то, дождик. А европейцы утираются и думают: "А кто это наделал? Никак догадаться не можем. Просто поразительно!". Это гениально, это показывает отношения США и европейцев", - сказал Дудчак.
Он резюмировал, что ущерб для Европы получился колоссальный, вот для США, наоборот, ситуация крайне выгодная. Вашингтон, уничтожив в лице ЕС конкурента, заставляет бежать капиталы в Америку.
"Ожидается до 7 триллионов сбежавшего капитала. Мы видим сейчас по конкретным предприятиям, как утекают деньги в Соединенные Штаты. Это видно, например, по компаниям, занимающимся возобновляемой энергией, металлургическим компаниям. Банки тоже собираются сваливать", - заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь: