https://ukraina.ru/20221004/1039375356.html

"Это дождик": экономист назвал выигрыш США от взрывов на "Северных потоках"

"Это дождик": экономист назвал выигрыш США от взрывов на "Северных потоках" - 04.10.2022 Украина.ру

"Это дождик": экономист назвал выигрыш США от взрывов на "Северных потоках"

Соединенным Штатам было выгодно выведение газопроводов "Северный поток" из строя, поэтому в Вашингтоне не стали церемониться и думать о последствиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

2022-10-04T15:51

2022-10-04T15:51

2022-10-04T15:51

новости

экономист

александр дудчак

выигрыш

сша

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039197768_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_92b33da07f7380aaba7cafaab40e69ac.jpg.webp

Он резюмировал, что ущерб для Европы получился колоссальный, вот для США, наоборот, ситуация крайне выгодная. Вашингтон, уничтожив в лице ЕС конкурента, заставляет бежать капиталы в Америку."Ожидается до 7 триллионов сбежавшего капитала. Мы видим сейчас по конкретным предприятиям, как утекают деньги в Соединенные Штаты. Это видно, например, по компаниям, занимающимся возобновляемой энергией, металлургическим компаниям. Банки тоже собираются сваливать", - заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, экономист, александр дудчак, выигрыш, сша, северный поток