https://ukraina.ru/20221004/1039370637.html

"Будем ждать": Песков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров

"Будем ждать": Песков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров - 04.10.2022 Украина.ру

"Будем ждать": Песков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров

В Кремле будут ожидать изменения позиции от Владимира Зеленского, или от следующего президента Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 октября в связи с указом Зеленского о переговорах

2022-10-04T14:11

2022-10-04T14:11

2022-10-04T14:11

новости

песков

владимир зеленский

переговоры

отказ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320679_0:115:3234:1934_1920x0_80_0_0_e6ba0858aa1ed3cff554584c525789aa.jpg

Во вторник 4 октября Зеленский подписал указ о "невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным".Документ подписал 30 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Сам Зеленский еще 30 сентября говорил о том, что будет вести переговоры "только с другим президентом РФ".

https://ukraina.ru/20221004/1039359385.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, песков, владимир зеленский, переговоры, отказ