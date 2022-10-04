"Будем ждать": Песков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров - 04.10.2022 Украина.ру
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"Будем ждать": Песков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров
"Будем ждать": Песков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров - 04.10.2022 Украина.ру
"Будем ждать": Песков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров
В Кремле будут ожидать изменения позиции от Владимира Зеленского, или от следующего президента Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 октября в связи с указом Зеленского о переговорах
2022-10-04T14:11
2022-10-04T14:11
новости
песков
владимир зеленский
переговоры
отказ
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Во вторник 4 октября Зеленский подписал указ о "невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным".Документ подписал 30 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Сам Зеленский еще 30 сентября говорил о том, что будет вести переговоры "только с другим президентом РФ".
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новости, песков, владимир зеленский, переговоры, отказ
Новости, Песков, Владимир Зеленский, переговоры, отказ

"Будем ждать": Песков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров

14:11 04.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Кремле будут ожидать изменения позиции от Владимира Зеленского, или от следующего президента Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 октября в связи с указом Зеленского о переговорах
Во вторник 4 октября Зеленский подписал указ о "невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным".
Документ подписал 30 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Сам Зеленский еще 30 сентября говорил о том, что будет вести переговоры "только с другим президентом РФ".
Будем ждать либо изменений позиций нынешнего президента, либо дождёмся следующего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
12:00
Новые субъекты РФ, обстрелы, спецподготовка ВСУ для захвата ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 4 октября
 
НовостиПесковВладимир Зеленскийпереговорыотказ
 
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